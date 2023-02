Viitorul soț al Innei, Deliric, învârte sume uriașe de bani! A avut profit de sute de mii de euro

Deliric, iubitul cântăreței Inna, a făcut o căruță de bani cu brandul său, Porc, iar FANATIK vă prezintă cifrele succesului său!

Deliric, viitorul soț al Innei, cifre de afaceri și profituri uriașe

Deliric nu s-a îmbogățit din muzică, meserie despre care putem spune că o practică din pură pasiune. Asta deoarece grosul câștigurilor vine din cu totul alt domeniu. În anul 2011, înainte să devină atât de cunoscut, și-a deschis o afacere care funcționează de 12 ani, și încă foarte bine! Iar acum, artistul se poate lăuda că face aproape la fel de

și-a lansat firma pornind de la trei tricouri, continuând apoi cu sute de produse, printre care șepci, hanorace, genți și alte accesorii cu sigla PORC. Articolele vestimentare s-au vândut ca pâinea caldă, antreprenorul având profituri uriașe!

Potrivit informațiilor consultate de FANATIK, Deliric are trei firme pe numele său, iar două dintre acestea i-au adus bani frumoși în buzunare în ultimul an!

Răzvan Eremia, profituri de aproape 1,6 milioane de lei în ultimul an

Cu brandul PORC, Deliric și-a dublat cifra de afaceri aproape de la an la an. Firma Andagro Land SRL, înregistrată în 2015, i-a garantat un profit net de 194.800 de lei (aproximativ 40.000 de euro), în creștere cu 19% față de ultimele date raportate la Fisc.

Firma, care se ocupă cu comerțul cu amănuntul, a înregistrat în ultimul an fiscal o cifră de afaceri de 2.335.000 de lei, dovadă că artistul știe cu ce se mănâncă un business.

Așa cum vă spuneam, nu este singura afacere a cântărețului. Cu firma „Triunghiul Porcului SRL”, Deliric a obținut, în ultimul an, un profit de 485.271 de lei (circa 100.000 de euro). Cu această întreprindere, artistul a rulat o cifră de afaceri de 637.040 lei.

Această firmă se ocupă cu activitățile de creație artistică, fiind în spatele paginii de YouTube Porc TV, unde se realizează des sesiuni de cântat live, dar și emisiuni de divertisment în care participă diverși muzicieni din zona rap/ hip-hop, și nu numai!

Cea de-a treia firmă pe care o are Deliric, descoperită de FANATIK, i-a adus și mai multă încântare la capitolul financiar. Cu „Porc a porter”, un alt SRL care se ocupă de comerțul cu amănuntul, acesta a câștigat ”doar” 987.000 de lei (în jur de 200.000 de euro, darjumătate față de anul anterior), cu toate că cifra de afaceri este una în creștere cu 24% (7.445.000 de lei).

Ce spune Deliric despre afacerile sale: „Nu mă consider antreprenor, sunt doar pasionat de ce fac”

Despre business-urile sale, Deliric a vorbit acum ceva vreme pentru un site dedicat afacerilor. „Știi că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi și nu-i găseam așa. Când eram mic mi-i făceam singur. Undeva în clasa a VII-a, luam o pereche de blugi normali și din altă pereche adăugam niște adiții de material ca să-i fac mai largi, trăgeam la mașină.

Și am rămas și cu visul ăsta de a face haine tot eu, să nu le iau din altă parte. Am ajuns să vând CD-uri, să fac un magazin online, să vând hainele mele.

Am pornit cu trei tricouri în 2011. Acum am ajuns undeva la 300 de produse și un business cu o cifră de afaceri de aproape un milion de euro. Nu vin dintr-un mediu în care e glorificat antreprenoriatul. Nu mă consider antreprenor. Cred că sunt doar pasionat de ce fac.

Mi se pare o problemă când esti pasionat de ideea de antreprenoriat. Unii parcă vin așa și se înfing în ideea asta «vreau să fiu antreprenor. De ce? Ca să fiu antreprenor». Eu n-am vrut să fiu antreprenor. Am fost pasionat de ce fac și de acolo se leagă toate”, a declarat Deliric în 2018