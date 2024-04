Demisie cu scandal uriaș la AUR. George Simion e făcut „gunoi” și „lider de partid tomberonez”

Valentin Florea, candidatul AUR la Primăria Sectorului 6, și fost lider al Peluzei Nord Steaua, a anunțat că a demisionat din partidul condus de George Simion, pe care l-a denumit un „gunoi”, după ce acesta l-a făcut „boschetar”, aducându-i acuzații deosebit de grave.

„Boschetaru’ și gunoiu’”

Valentin Florea, candidatul AUR pentru Primăria Sectorului 6, a anunțat că-și dă demisia din partid, dezmăgit și revoltat de atitudinea președintelui George Simion, căruia îi aduce acuzații foarte grave și pe care-l face „gunoi”.

„Astăzi am decis să îmi dau demisia din partidul AUR. Îmi pare rău doar de oamenii buni, oameni de care a profitat și de care încă profită, un Gunoi. 3 ani de AUR. În 2021 AUR părea că vrea și că poate să facă lucruri bune pentru neamul nostru.

Discursurile de excepție ale domnului Lavric în Parlamentul României, conduita și capabilitatea lui Claudiu, protestul din 21 Decembrie 2021, sângele tricolor al lui Tănasă, pilonii existenți cu adevărat în rândul membrilor AUR, starea frumoasă de Românie…am zis că nu-i adevărat, că după CDR-ul din 96’ , vine un partid tras de locomotiva sa, care părea că e un om iubitor de Țară, alias Gunoiu’ , să schimbe mentalități, să schimbe România în bine. Iluzii”, scrie Valentin Florea.

„Dracii au înlocuit idealurile”

acuză că principiile au fost înlocuite de , că organizația de sector nu a fost sprijinită de Simion, membrii făcând sacrificii financiare consistente

„În anul istoric 2024, totul este schimbat. Dracii au înlocuit idealurile, banii au acoperit principiile, amestecul a polarizat partidul în sute de mini tabere. Organizații destrămate, oameni buni, sufletiști, capabili, frumoși, dezamăgiți de Gunoi.

Timp de trei ani, nu m-a întrebat nimeni dacă avem nevoie de ceva la sector. Ca organizație, desigur. Chirii, utilități, acțiuni, autocare, veste, tricouri, șepci, tabără de vară, abonament imprimantă, cafele, ape, sucuri, mese, benzină, renovare sediu, mobilier, laptopuri și multe alte plăți.

130.000 de euro la prima strigare, potrivit unor socoteli pe care mi le-am mai pus în notițe. 2 Apartamente vândute, că e greu să faci politică fără bani. Și am considerat că este nevoie de sacrificii (…) Am zis hai, că munca aduce plus valoare, că oferim și nu cerem nimic”, se arată în postarea lui Valentin Florea.

„Mă sună la 10:57 și spune ‘Auzi băi boschetarule”

Valentin Florea îl mai acuză pe George Simion că i-ar fi cerut să schimbe niște nume de pe listele pentru consiliul local, într-o discuție telefonică în care i s-a adresat cu „băi boschetarule”.

„Ultima ‘ispravă’ a Gunoiului, astăzi de dimineață. După o întâlnire la miez de noapte aseară cu ‘fratele Mișu Enache’ aflu că trebuie să mut de pe primele poziții, câțiva candidați pentru consiliul local, după poziția 10, tot mai sus. Eu desigur că am rămas stupefiat, că oamenii au muncit, nu vreau să îmi bat joc de oameni.

Mă sună la 10:57 și spune ‘Auzi băi boschetarule ( cu toată diplomația pe care o am, dacă am fi fost față-n față, cred că ți-ai fi mușcat limba aia de Gunoi), zi merci că nu mă bag peste lista ta cu oameni de-ai mei. Că tu vrei să și candidezi la Primăria Sectorului 6, vrei și locul unul la consiliu. Așa că nu îmi pui mie psd-iști pe listă, în primii 10’. Abordare de Președinte de partid în 2024. Și uite așa s-a băgat peste tot, la toate sectoarele a pus oamenii pe care i-a vrut el, nu cei ce au muncit. S1, S2, S3, S4, S5”, mai scrie Florea.

„Ai numit psd-iști, pnl-iști, traseiști pe ultima sută de metri”

Valentin Florea îl acuză pe Simion că el însuși a impus „traseiști” la Iași, Alba Iulia și nu numai, spunând că președintele are atitudine dictatorială și că totul în partid este pe „impuse”.

„Motivul la sectorul 6? Că cei doi au fost mulți ani la PSD. Da, au fost, dar sunt membrii AUR din 2022, au muncit doi ani de zile, sunt capabili și au expertiză, au dat timp și resurse Organizației, își merită locurile. Au promis că nu se bagă peste listele la locale, asta fac. Dar una de un leu nu au aruncat Organizațiilor.

Păi la Iași, Alba Iulia și-n mai toată Țara, ai numit psd-iști, pnl-iști, traseiști pe ultima sută de metrii, fie candidați la municipii fie la consiliile județene. Acolo nu se mai pune? Sau s-a încasat? Gunoiul se bagă în liste, totul la AUR este pe impuse. Nu există SG, nu există Vicepresedinți, președinți, nu există nimic, decât Gunoiul”, spune Florea.

„Lider tomberonez”

Valentin Florea spune că dacă se va mai întoarce în politică o va face numai alături de un președinte „sănătos la cap, nu violent cu femeile cum merge vorba în târg, nu cu un tripolar, nu cu un gunoi stradal”.

Totodată, Florea spune că George Simion nu o să fie niciodată președintele României, pentru că nu-l vor lăsa „americanii” și nici nu va fi votat de români, neavând „nici anvergură, nici capabilitate. Încă nu reușești să faci diferența între dativ și acuzativ”, spune Valentin Florea. Fostul candidat AUR mai scrie că speră ca partidul să fie condus de Claudiu Târziu decât de un „lider tomberonez”