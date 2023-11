Demisie șoc la Kanal D! După ultima bâlbă, o prezentatoare a plecat din televiziune

Ilinca Obădescu, una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV de la noi, a decis să plece de la Kanal D. Decizia ei survine după ce, în ultima perioadă, a fost supusă criticilor pentru aparițiile sale de pe micile ecrane.

Ilinca Obădescu, demisie de la Kanal D

Ilinca Obădescu a decis să plece de la Kanal D. Demisia frumoasei vedete TV este una motivată de dorința ei de a se dedica unor proiecte personale. Interesant este însă că plecarea ei de la postul turcesc vine după ce, recent, a fost ținta unor critici. Toate cât se poate de acide și legate de pentru felul în care prezenta știrile.

”Ilinca Obădescu, prezentatoarea Ştirilor Kanal D de prânz, a ales să meargă pe un alt drum profesional, aceasta urmând să se dedice unor proiecte personale. Ilinca Obădescu se va mai afla la pupitrul ştirilor până joi, 9 noiembrie”, anunță Kanal D.

“Din data de 10 noiembrie începe un nou `sezon` din viaţa mea. Au fost 10 ani minunaţi şi sunt recunoscătoare colegilor mei pentru suşţinere şi pentru modul în care am evoluat în tot acest timp. Îmi amintesc cu drag de prima zi în care am pășit în redacția știrilor, de multitudinea de materiale pe care le-am realizat în calitate de reporter, de cele 490 de ediții ale emisiunii `Ce faci în Weekend?` şi de cei peste 3 ani de colaborare cu doctorul Cristian Andrei pentru rubrica `La psiholog`.

Îmi va lipsi agitația din redacția de știri, însă știu că decizia de a începe un nou capitol este cea mai bună alegere pentru viaţa mea”, spune Ilinca Obădescu, conform comunicatului remis de stația tv. Trebuie precizat că Ilinca prezenta cel mai de succes, ca rating, buletin informativ al zilei, cel de ora 12.00.

Vedeta Kanal D, făcută praf de influenceri

Ilinca Obădescu, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, a fost ținta unui . Mai exact, unii influenceri au început să o critice pentru felul în care vorbea în fața camerelor, așa cum, de altfel, FANATIK a și arătat la acea vreme.

”Ezbororuile de cautre aeoroportul Lutom din Londra aum fowmst amulate”, a redat un utilizator TikTok exact cum sună textul pe care Ilinca Obădescu l-a citit de pe promter la știri. Iar fraza cu pricina a provocat un lung șir de controverse cu privier la calitățile frumoasei prezentatoare tv.

„În sfârșit, cineva a luat-o-n primire! Încerc să-mi dau seama dacă așa vorbește mereu sau se alinta atunci!; Mereu m-am întrebat ce are prezentatoarea asta!; Poate are vreo problemă. Gen extracție de măsea sau ceva!; Era să zică Loundăn!; Off, abia vorbește”, au scris internauții.

Mai mult felul în care se prezenta în fața camerelor a provocat și o serie de glume, unele nu tocmai amabile, dar i-au adus și recomandări medicale. „Draga mea, dacă ai probleme cu gâtul, îți recomand un spray cu argint coloidal, două puf-uri garantat să-ți dregi vocea. Doi, dacă ai probleme cu buzele, îți recomand hialuronic laser.

Îți topește acidul hialuronic. În 24 de ore, ești ca nouă! Trei: dacă intenționezi să-ți dai demisia, cred că cel mai simplu ar fi s-o scrii. S-o înaintezi șefilor, nu să cauți motive, he-he-he!”, sunt sfaturile gratuite oferite de fostei vedete Kanal D.

