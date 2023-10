Vedetă Kanal D, umilită în spațiul public! A intrat în gura influencerițelor

Ilinca Obădescu, vedetă Kanal D, prezentatoarea știrilor prânzului, a ajuns în atenția internauților și a unei cunoscute influencerițe de pe TikTok. Lexu Maria a ironizat-o într-un mare fel pentru o știre pe care șatena, recent căsătorită cu Mihai de la Akcent, o citise de pe prompter.

Vedetă Kanal D, făcută praf de influencerițe pentru cum prezintă știrile

Internauții au remarcat ceva ciudat la modul în care prezintă, uneori, știrile Ilinca Obădescu. Frumoasa vedetă Kanal D chiar i-a îngrijorat pe unii dintre cei care o urmăresc ori care au dat de ea, de curând, după un clip care s-a viralizat pe rețeaua chineză de socializare.

În mediul online, oamenii spun că Ilinca Obădescu vorbește greoi. Mulți se plâng că pronunță nenatural niște cuvinte din cauza acidului din buze. Alții susțin că acesta e, pur și simplu, stilul ei ori că s-ar fi confruntat cu niște probleme de sănătate.

Videoclipul cu pricina a acumulat, în cinci zile de când tiktokerița l-a postat, aproape 3 milioane de vizualizări, un adevărat record! Lexu Maria, o influenceriță cu peste 80.000 de urmăritori pe TikTok, a imitat-o pe Ilinca Obădescu de la Kanal D. Și-a țuguiat buzele, ironizând-o după știrea prezentată.

Ce se întâmplă cu Ilinca Obădescu?

Ilinca Obădescu a prezentat o informație despre niște zboruri anulate pe aeroportul Luton din Londra într-o manieră, să-i zicem, ieșită din comun. „Ezbororuile de cautre aeoroportul Lutom din Londra aum fowmst amulate”, a redat un utilizator TikTok exact cum sună textul pe care cunoscuta vedetă Kanal D l-a citit în cadrul jurnalului.

Replica influenceriței a venit imediat: „De ce, fată? De ce?”. Reacția Mariei a stârnit un val de comentarii la adresa Ilincăi Obădescu, care mai de care mai savuroase. „În sfârșit, cineva a luat-o-n primire!

Încerc să-mi dau seama dacă așa vorbește mereu sau se alinta atunci!; Mereu m-am întrebat ce are prezentatoarea asta!; Poate are vreo problemă. Gen extracție de măsea sau ceva!; Era să zică Loundăn!; Off, abia vorbește”, au scris internauții după ce au văzut-o pe Ilinca Obădescu prezentând știrile de la Kanal D.

Prezentatoarea de televiziune a intrat și în atenția unei alte tinere activă pe TikTok. O utilizatoare pe nume Ilincăi Obădescu după ce a văzut clipul devenit viral.

Sfaturi gratuite oferite pentru prezentatoarea de la Kanal D

„Draga mea, dacă ai probleme cu gâtul, îți recomand un spray cu argint coloidal, două puf-uri garantat să-ți dregi vocea. Doi, dacă ai probleme cu buzele, îți recomand hialuronic laser.

Îți topește acidul hialuronic. În 24 de ore, ești ca nouă! Trei: dacă intenționezi să-ți dai demisia, cred că cel mai simplu ar fi s-o scrii. S-o înaintezi șefilor, nu să cauți motive, he-he-he!”, sunt sfaturile gratuite oferite de tiktokerița Diana Rascenco vedetei Kanal D.

este una din cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Soția lui Mihai Gruia a ajuns la Kanal D în urmă cu 10 ani, când a început să realizeze rubrica „Ce faci în weekend?" din cadrul știrilor. Vedeta a devenit din 2015 prezentatoare cu "acte-n regulă" la Kanal D.