Demisionează Nicolae Dică după un nou eșec al lui CS Mioveni? Anunțul tehnicianului la finalul meciului cu Hermannstadt

CS Mioveni a pierdut al patrulea meci în tot atâtea partide în play-out-ul SuperLigii. Echipa argeșeană se află pe ultimul loc, cu șanse extrem de mici de a evita retrogradarea. Nicolae Dică a recunoscut după meciul cu Hermannstadt că .

Demisionează Nicolae Dică de la CS Mioveni? Decizia antrenorului după înfrângerea cu Hermannstadt

Nicolae Dică a venit pe banca celor de la CS Mioveni la începutul anului. Fostul antrenor de la FCSB a început în forță mandatul pe banca argeșenilor, însă entuziasmul s-a stins treptat. CS Mioveni a pierdut toate cele patru partide din play-out de până acum și a fost eliminată categoric din sferturile Cupei României Betano, scor 1-4 cu Sepsi.

La finalul jocului, a mărturisit că printre variantele sale se numără plecarea de la echipă. Tehnicianul a lăsat de înțeles că evitarea retrogradării este aproape imposibilă în acest moment pentru argeșeni. „Nu vreau să vorbesc acum despre lucrul acesta. Am spus când am venit la echipă că încerc.

Când mă voi decide o să-i anunț pe cei din conducere. Ei m-au încurajat. Nu a vrut nimeni să vină în iarnă când am venit eu. Nu regret. Am avut de învățat, îmi place să mă lupt. Am făcut tot ceea ce a depins de mine”, a declarat Nicolae Dică.

„Nu cer niște lucruri fantastice”

După înfrângerea lui CS Mioveni, scor 0-2 cu Petrolul Ploiești, Nicolae Dică a avut un discurs dur la adresa propriilor jucători. Fostul „secund” al lui Mirel Rădoi la naționala României s-a luat de jucători și după înfrângerea cu Hermannstadt.

„Păcat că mereu am avut șansă să venim aproape de locul de baraj în ultimele etape. Sunt dezamăgit pentru că nu cer niște lucruri fantastice. Am zis să ținem de minge și să redublăm la colegul de lângă. De asta am făcut acele schimbări în minutul 38.

Eu am încercat, o să vedem ce facem”, a mai spus Nicolae Dică. Similar cu ce se întâmplă la FCSB, Nicolae Dică a făcut două schimbări în finalul primei reprize a meciului cu sibienii. Diallo și Buziuc au părăsit terenul și au fost înlocuiți de Benchaib, respectiv Carnat.

Nicolae Dică simte presiunea rezultatului: „E greu când ești pe ultimul loc”

CS Mioveni se află pe ultimul loc în play-out după patru meciuri, cu 11 puncte. Argeșenii se află la 9 puncte de primul loc care asigură menținerea în SuperLiga, ocupat de ”U” Cluj, care are un meci mai puțin. Locurile de baraj sunt ocupate de Chindia Târgoviște, care după 3 meciuri are 19 puncte, și UTA Arad, cu 18 puncte. FC Argeș se află pe celălalt loc direct retrogradabil cu 14 puncte.

„Este greu de digerat, păcat că era un joc echilibrat și dintr-un contraatac al nostru apare acel 11 metri și primim gol. Am încercat să punem probleme și nu am reușit să marcăm.

Apoi când au intrat a doua noastră în careul nostru au marcat din nou. E greu când ești pe ultimul loc și ai presiunea rezultatului”, au fost declarațiile făcute de Nicolae Dică.