Demolarea stadionului din Constanța întârzie! Cristi Bivolaru, detalii despre când ar putea fi gata noua arenă. Video exclusiv

Orașul Constanța va avea un stadion nou, însă echipa fanion a orașului va fi nevoită să mai joace câțiva ani pe micuțul stadion comunal din Ovidiu. în ce stadiu este proiectul.

Farul așteaptă cu nerăbdare construcția noului stadion. De ce se întârzie începerea construcției noii arene din Constanța

Cristi Bivolaru, directorul general al lui Farul a dezvăluit detalii importante pentru suporterii „marinarilor” cu privire la noul stadion din Constanța: „Ca să o lămurim cu stadion. Fără aportul clar al lui Hagi și Popescu nu ajungea să fie făcut. În primul rând prin eforturile lor a trecut de la MTS la administrația locală dup-aia prin eforturile lor s-a ajuns la aprobarea proiectului de către primărie”.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită știe foarte bine cum merg lucrurile și are un mesaj pentru toate cluburile sportive: „Primăria este obligată să investească în stadioanele de pe raza lor. Conform legii, toate cluburile pot accesa bani nerambursabili pentru proiectele sportive”.

Membru în Consiliul de Administrație la Petrolul, fostul petrolist a dezvăluit șiretlicul prin care au reușit să grăbească construcția „OZN Arena”: „Știți cum am demolat noi stadionul la Ploiești? Am demolat o peluză și apoi am cerut autorizație că se dărâmă stadionul!”, a mai spus fostul fotbalist,

ADVERTISEMENT

Cristi Bivolaru știe când va fi gata noul stadion din Constanța: „Sperăm ca până în vara lui 2025”

Cristi Bivolaru susține că demararea lucrărilor este momentan blocată de birocrație: „Nu poate exista un termen final când nici măcar nu au început lucrările. Problema e că nu am trecut de un pas care părea așa o formalitate și vorbesc de demolarea stadionului.

Autorizația de demolare o dă primăria, care este direct interesată să se miște cât mai repede. Uite că stăm de luni bune și lucrurile nu se mișcă. Am văzut o declarația a domnului primar că lucrurile s-ar rezolva cu demolarea până unde la început toamnei”.

ADVERTISEMENT

Arena construită în 1970 și renovată în 1999 se află într-o stare avansată de degradare și nu mai poate fi folosită: „Nimeni nu cere să se facă ilegalități, dar ați văzut cum arată stadionul la Constanța? E bine că formalitățile legale privind firmele care vor construi noul stadion merg în continuare. N-ar mai fi o sincopă între aceste momente.

În scenariul cel mai optimist, Farul ar putea reveni în Constanța în sezonul 2025-2026: „Dacă se intră serios în construcție începând din toamnă, noi sperăm ca până în vara lui 2025. Chindia ce să mai spună de patru ani?!”.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe pagina de sau pe contul .