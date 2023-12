Denis Alibec la Gaziantep-ul lui Șumudică? „E adevărat că m-am interesat. Asta e problema”

Denis Alibec a reușit 4 goluri și 2 pase decisive în 12 meciuri la Muaither SC, iar pentru Camionatul European din Germania. Astfel, un transfer în Turcia ar veni cum nu se poate mai bine.

Denis Alibec, din iarnă la Gaziantep? Anunțul lui Marius Șumudică

că și l-ar fi dorit pe Denis Alibec la Gaziantep: „Da, am avut o discuție cu el și mi-am dorit din suflet să-l iau. Am vrut, dar nu am cum.

Este deja a treia echipă. El a jucat la Farul, în Qatar și ar fi al treilea transfer în decurs de un an competițional”, a dezvăluit antrenorul cu care Alibec a jucat cel mai bun fotbal din carieră.

Antrenorul lui Gaziantep își imagina deja echipa cu transferul său: „Mi-aș fi dorit să-i am, să joc cu Alibec și Drăguș în atac. Eu joc 3-5-2. Nu există, n-ai cum să îl aduci. El a jucat și în campionat și în cupele europene cu Farul și apoi s-a transferat în Qatar. Ar apărea la noi ca al treilea transfer”.

Denis Alibec se întoarce la Farul? „Am vorbit cu Mister, poate mă transfer acum în iarnă”

Singura opțiune pentru atacantul în vârstă de 32 de ani dacă vrea să plece din Qatar e la Farul, iar jucătorul a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Edi Iordănescu: „Am vorbit și cu Mister, poate mă transfer acum, în iarnă. Ritmul meciurilor e bun, dar antrenamentele de aici nu sunt la fel de intense. Dacă nu am voie să joc la o a treia echipă, pot să mă întorc la Farul”.

Alibec nu este deloc mulțumit de poziția pe care este folosit în Qatar: „Problema aici e că joc în banda dreaptă, iar antrenorul mă pune să cobor la nivelul fundașilor centrali”.

Atacantul spune că nu a pus niciodată partea financiară pe primul loc și e dispus să renunțe la contractul său pentru a nu pierde convocarea la turneul final: „Toată viața am jucat pentru națională. E o șansă unică în viață pentru fiecare jucător. Cum să nu te gândești la Euro, să nu vrei să mergi?”.

Farul îl vrea: „Îl așteptăm cu brațele deschise”

Gică Popescu a recunoscut că Farul Constanța l-ar dori din nou pe Alibec sub formă de împrumut: „Îl așteptăm cu brațele deschise. Nu ştim mai multe decât ştiţi și dumneavoastră…”, i-a răspuns președintele constănțenilor unui fan care l-a cerut înapoi la echipă.

Viitorul jucătorului e însă incert: „Cu mine nu știu ce se va întâmpla. Am un contract și nu pot pleca.

Le simt lipsa (n.r. celor de la Farul). Îmi doream să joc și turul de calificare de Europa League, dar asta a fost să fie. Nu e nicio discuție deocamdată (n.r. să mă întorc la Farul). Mă uit la meciuri. Surprinzător, 10 puncte pentru FCSB. Să vedem acum”.

Ciprian Marica nu exclude nici el posibilitatea unei reveniri la Farul: „Ușa la Farul este deschisă pentru Alibec, dar șansele ca el să revină acum în iarnă sunt de sub 10%. E greu de crezut că se poate realiza”, a spus acționarul „marinarilor”, la .

Dă Marius Șumudică lovitura și îl aduce pe Denis Alibec la Gaziantep?!