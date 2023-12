„Azi dimineață, la ora 5, când se rugau turcii, am primit oferta”. Șumudică, dezvăluire tare: peste 2 milioane de euro!

. Antrenorul a dezvăluit că are o nouă ofertă și ar putea pleca în această iarnă de la Gaziantep.

Marius Șumudică poate pleca oricând de la Gaziantep: „Am avut tot timpul contacte și am avut oferte”

Marius Șumudică ultima ofertă pe care a avut-o: „Păi la 5 dimineață când se rugau ei am primit de exemplu un telefon și mi-a zis dacă sunt liber să plec în zona Golfului. Am avut tot timpul contacte și am avut oferte prin impresari”.

Însă nu e singura ofertă interesantă primită recent de antrenorul lui Gaziantep: „Am avut acum trei săptămâni ofertă pe masă din Emiratele Arabe Unite, dar aducând jucători români, înțelegându-mă foarte bine cu conducerea de aici nu am luat-o în calcul. Chiar dacă era o ofertă mai mult decât dublu față de ce câștig aici.

Nu puteam. Venisem de o lună jumate aici, eram și pe un trend ascendent, îl adusesem pe Drăguș. El a zis: ‘Nu veneam niciodată. Am venit pentru tine’.

L-am regăsit pe Maxim aici, l-am adus pe Junior, am adus niște jucători, căpitanul echipei naționale a Camerunului, pe Niță… Ce să fac acum? Nu pot să-mi bat joc de niște oameni”, a mai spus sincer „Șumi”.

Marius Șumudică, dorit de o echipă din Dubai: „Îmi oferea pe un an și jumătate de trei ori banii pe care-i am aici”

Marius Șumudică nu se gândește prea mult la partea financiară: „Am timp. Am 52 de ani. Mai am timp să fac bani dacă îmi doresc foarte mult. Vreau să-mi termin ceea ce am de făcut aici. Dacă se va întâmpla ferească Dumnezeu să se schimbe conducerea și să se renunțe la serviciile mele atunci cu siguranță voi lua în calcul”.

Antrenorul a dat detalii și despre clubul care s-a interesat de serviciile sale: „Eu n-am stat mai mult de o lună acasă în 22 de ani de carieră. Exact cam cât am avut anul trecut a fost.

Era o ofertă foarte, foarte bună. Nu mai contează acum. A fost o echipă din Dubai care îmi oferea pe un an și jumătate de trei ori banii pe care-i am aici. Un salariu foarte bun”.

