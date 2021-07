Denis Alibec, primul gol în Liga 1 după aproape un an! „D-asta am venit, să ajut!”

Fostul elev al lui Marius Șumudică de la Astra Giurgiu a reușit să deblocheze tabela din Gruia la primul meci ca titular pentru ardeleni în Casa Pariurilor Liga 1.

Cel mai tare transfer al clujenilor din această vară a venit sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la Kayserispor, echipă cu care mai contract încă doi ani, așa cum FANATIK .

Denis Alibec, eroul clujenilor în meciul cu Chindia Târgoviște

a reușit să marcheze primul gol de la revenirea în România. Ultima oară înscrisese pe 26 septembrie 2020, în partida cu Viitorul Constanța, când Astra Giurgiu pierdea cu 4-1.

Atacantul lui CFR Cluj a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, fiind extrem de implicat în joc și a creat spații de joc pentru coechipieri.

De altfel, prima mare ocazie a lui CFR Cluj a plecat de la Denis Alibec, care a trimis o centrare perfectă în minutul 20 al partidei. Atacantul i-a pus mingea pe cap lui Anas Tahiri, care însă a trimis pe direcția portarului dintr-o poziție excelentă. Aproape ca o pasă de gol.

Izolat în careul dâmbovițenilor, Alibesc s-a bătut permanent cu fundașii adverși, iar în minutul 62 a fost schimbat după un meci în care a depus un efort uriaș.

Denis Alibec se gândește deja la meciul cu Young Boys: „E cel mai important al sezonului”

Denis Alibec a reușit să aducă trei puncte pentru CFR Cluj la debutul ca titular, însă deja se gândește la meciul cu elvețienii de la Young Boys Berna, pe care îl consideră capital: „E probabil cel mai important meci al sezonului în momentul acesta, o să încercăm să jucăm la fel, să jucăm ofensiv, pentru că jucăm acasă şi trebuie să luăm cele trei puncte. Este cea mai mare echipă din ţară şi de aceea am ales să vin aici”.

„Mă bucur că am reuşit să marchez, în primul rând că am reuşit să câştigăm e important, suntem singura echipă cu trei victorii din trei şi sperăm să o ţinem tot aşa. De aceea am venit, încerc să ajut echipa cât pot şi să marchez cât mai multe goluri.

Normal că îmi pare rău, sincer nu mă aşteptam să iasă toate trei, chiar îmi pare foarte rău pentru ei, sunt foşti colegi, colegi la naţională, dar asta este viaţa, sper ca la anul să fim cât mai multe echipe în Europa”, a spus Alibec la finalul partidei cu Chindia Târgoviște.

Denis Alibec, omul potrivit la locul potrivit

a demonstrat că are instinct de atacant veritabil și a fost decisiv la faza petrecută în minutul 52. Mario Camora a trimis o centrare în careu, iar Denis Alibec i-a luat fața în ultima secundă fundașului central și a marcat în poarta lui Dinu Moldovan.

A trimis mingea în poartă prin alunecare din cinci metri. Un gol extrem de important ținând cont că partida se îndrepta ușor-ușor către un rezultat de egalitate.

Atacantul lui Marius Șumudică a fost unul dintre cei mai susținuți jucători de către suporterii din tribune, iar galeria i-a strigat numele în momentul schimbării.