Denisa Nechifor s-a afișat cu un colier de 30.000 de euro la ziua fetiței lui Brigitte Pastramă: “Îmi place să fac bani”

Denisa Nechifor a investit, de câțiva ani, în propria ei afacere. Frumoasa vedetă vinde bijuterii cu diamante și este surprinsă că românii au început să aprecieze și să investească într-un obiect care în timp, spune ea, nu își pierde valoarea. La ziua fetiței lui Brigitte Pastramă, Denisa Nechifor a purtat un colier superb, cu diamante, în valoare de 30.000 de euro.

Denisa Nechifor a lucrat ca PR timp de 15 ani. În timp a ajuns să aibă propria ei afacere și căsătorește toată lumea. Îi place foarte mult Coasta de Azur, pe care o consideră superbă, dar spune că și Grecia are peisaje frumoase. A fost dezamăgită de ceea ce a găsit în Mamaia și spune că nici nu putem compara stațiunea noastră cu celelalte amintite.

Într-un interviu pentru FANATIK, Denisa Nechifor vorbește despre afacerea ei cu bijuterii, despre vacanțe, dar și despre fiica ei, Rania, pe care o are din relația cu fotbalistul Adrian Cristea.

Ai fost PR, iar acum ai propria afacere. Despre ce este vorba?

– De vreo cinci-șase ani lucrez în domeniul bijuteriilor. Vând diamante. Am început prin a face PR unui brand și apoi am devenit partener în bussines și cu asta mă ocup. Bijuterii cu diamante. Am un partener turc, le aducem din Turcia. Le creăm noi și le comercializăm în România și, din fericire, le-am marketat foarte bine și vindem și afară.

Și ne dorim foarte mult să deschidem un magazin în Europa. La asta lucrăm acum. În România avem un showroom. Baza este online-ul, rețelele mele de socializare, care sunt foarte bine marketate și site-ul firmei. Cum face toată lumea. Numai că e un pic mai complexă afacerea. Este vorba de sume mari și suntem foarte atenți.

“Acest colier pe care îl port eu este 30 000 de euro”

Își admiram colierul cu diamante de la gât. Cât costă și ce prețuri au bijuteriile? Sunt accesibile pentru toată lumea?

– Acesta este un colier de la brand-ul nostru. Nu, prețurile nu sunt accesibile chiar pentru toată lumea. De exemplu, o pereche de verighete cu diamante – pentru că noi vindem doar bijuterii cu diamante – costă ceva. Dar oamenii fac un efort.

Strâng suma necesară și le mai cumpără. Să zicem că o bijuterie cu diamante începe de la 1.000 de euro, pentru că facem și discount, pentru că noi suntem și producători.

De pildă, acest colier pe care îl port eu este 30.000 de euro. Avem și bijuterii de 100.000 de euro, de 5.000 de euro, de 3.000 de euro, în jur de 2.000 euro. Fiecare, în funcție de buget se regăsește.

Trebuie să satisfaci toate piețele, să vinzi și bijuteriile mici, pentru că faci bani din volum, faci bani din rulaj, pentru că trebuie un rulaj al banilor, și obiecte foarte mari. În funcție de ce bani are fiecare client.

Românii investesc în bijuterii cu diamante

Românii investesc în diamante?

– Culmea e că românii investesc foarte mulți bani în bijuteriile cu diamante. Nu aș fi crezut niciodată. Nici când m-am apucat de afacerea aceasta. Da, investesc. Și au înțeles că este o investiție, nu doar un obiect pe care îl porți.

Se poate face bani, se poate schimba în bani repede, și nu își pierde din valoare. Pentru că și acum, în perioada aceasta a războiului, crește. Karatul de diamant crește, exact ca petrolul. Sunt barometri mondiali. De asta nu pierzi.

Deci, te-ai orientat bine…

M-am orientat după ceea ce îmi place mie să fac. Și, din fericire, am reușit să creștem în așa fel, să fie și un busines profitabil. Mie îmi place să fac bani, nu să muncesc degeaba.

Cred că merită să ai o bijuterie valoroasă, ca și accesoriu. Mie îmi plac lucruri de calitate și încerc să-mi cumpăr lucruri de calitate. Dar nu sunt snoabă, că nu pot să port un tricou de 5 euro. Ba da. Pot să port orice, pentru că știu să le port și le pun în valoare.

Și, în momentul în care pui o bijuterie frumoasă, accesorizezi o ținută cu o bijuterie frumoasă, nici măcar nu trebuie ca vestimentația ta să fie scumpă, pentru că accesoriul o pune în valoare.

Probabil pentru că știi și să le combini…

– Mă pricep, da. Pentru că îmi place. Este pasiunea mea.

Denisa Nechifor, dezamăgită de litoralul românesc

Ai fost în vacanță la noi la mare. Ai fost dezamăgită de ce ai găsit?

– Dezamăgită, dar nu neapărat foarte dezamăgită. Nu putem fi ipocriți, nu e foarte urât. Să spunem mersi, că putem să mergem undeva, că ne permitem undeva… Totuși, am mers în cea mai scumpă stațiune de pe litoral de la noi. Dar se poate mai bine, față de de ce era înainte.

Am făcut 15 ani de PR, de publicitate. Am făcut foarte multe evenimente pe litoral și stiu cum era înainte, și câți oameni erau, și ce calitate aveau oamenii și ce condiții erau… S-au ridicat hoteluri, prețurile au crescut enorm, este un amalgam de clădiri de toate felurile în Nordul Mamaiei.

În partea cealaltă nu mai spun, pentru că există zone lăsate în paragină. Pentru că, am înțeles că și-au scos operatorii hotelieri, multe hoteluri la vânzare. Sper să se îmbunătățească.

Eu nu mă pricep foarte mult la acest domeniu, pot să spun doar ca și turist. Și anul trecut nici nu am călcat, dar anul acesta am fost pentru că Rania a vrut la Neversea și este îngrijorător ce se întâmplă, pentru că, practic, avem acea zonă care este superbă, dacă ai știi să o pui în valoare.

“Nu poți să compari Coasta de Azur cu Mamaia. Niciodată!”

Unde ți-a plăcut cel mai mult? Putem face o comparație?

– Nu știu dacă este o comparație onestă. Din fericire eu am posibilitatea să călătoresc în cele mai frumoase zone de pe pământ. Și Europa este una dintre cele mai frumoase zone. Nu poți să compari Coasta de Azur cu Mamaia. Niciodată! Din niciun punct de vedere.

Dar mie îmi place să călătoresc oriunde este frumos. Mie îmi place oriunde, oriunde este curat, civilizat. Și dacă mai este și cu prietenii este perfect. Mie îmi place oriunde, numai să plec de acasă. Cam așa sunt eu.

Coasta de Azur este superbă, Coasta Amalfitană este superbă, Grecia are peisaje superbe. Mie îmi place și în America. Dubai mai puțin, e foarte aglomerat, scump. Merg cu Rania de multe ori, dar e prea cald pentru mine vara și prefer Europa. Este foarte frumos, dar nu este genul meu. Dacă mă pui să aleg în a merge în Capri sau Dubai, merg în Capri.

Ultima dată am mers de Revelion și era atât de aglomerat, haos cu restaurantele… La o locație foarte frumoasă unde mergem noi costa 2500 de euro de persoană. Adică la hotel am dat cu 50% mai mult decât anul trecut, și am mers în aceeași perioadă, și la biletul de avion la fel.

Se duc mulți turiști, dar repet, e prea mare agitația pentru mine. Dacă vrei să te relaxezi, acolo nu ai liniște. Dubai e de văzut, pentru că este frumos, dar eu am fost și de foarte multe ori și nu mai este destinația mea preferată.

Rania, fiica ta a crescut…

Asta mică a mea e o adolescentă. A făcut 14 ani și ne îndreptăm spre examenul de capacitate. Ea se pregătește din clasa a V-a. De atunci suntem într-o continuă pregătire. pentru că este un copil bun, destul de modest și e empatică. Iubește familia, oamenii…