Denisa Tănase s-a mutat în Dubai. Motivul pentru care cântăreața a luat această decizie

Vedeta vrea să-și lărgeasă orizonturile și crede că mutarea va fi una definitivă pentru că se simte „acasă”. În plus, frumoasa șatenă vede totul ca pe o nouă provocare.

Cântăreața și-a dorit enorm să plece în Dubai, după ce o perioadă destul de lungă a avut o glumă cu partenerul ei de viață și cu prietenii apropiații.

În plus, Denisa Tănase a văzut cu această schimbare de domiciliu și o nouă afacere în care a investit deja. În prezent, vedeta are un în domeniul parfumeriei.

Denisa Tănase s-a stabilit în Dubai. Femeia de afaceri vrea să-și lărgească orizonturile

„E o încercare, e o intenție, este mai mult decât probabil să fie definitiv pentru că de dorim asta și ne place foarte tare și acum, adică din ianuarie, stăm mai mult acolo decât aici.

Se întâmplă pentru că ne-am dorit noi foarte mult. Noi cam de un an de zile de când mergeam acolo aveam o glumă internă, spuneam: Mergem acasă!

Și atât am zis că mergem acasă, până când anul ăsta am decis să stăm mai mult acolo. Prima oară am zis să vedem cum funcționează”, a declarat Denisa Tănase în , de la Kanal D.

Denisa Tănase, implicată în domeniul imobiliar din Dubai

Denisa Tănase nu este numai o prosperă femeie de afaceri în domeniul parfumeriei, ci și în cel imobiliar. Fosta cântăreață stă acum într-o vilă de lux, semnată de designerul Ivanka Trump, fiica lui Donald Trump.

Locuința este închiriată pentru o perioadă de un an, asta pentru că apartamentul achiziționat pentru familia sa nu este gata în momentul de față. Locuința este amplasată într-o clădire care oferă foarte multe beneficii: birouri, sări de conferință și alte îmbunătățiri.

De asemenea, și partenerul ei de viață, Mircea Brânzei, au cumpărat alte două apartamente pentru a le închiria, precizând că imobilele au costat mai puțin decât locuința pe care o deține în București, în zona Dorobanți.

„Același ireal l-am avut noi acum doi ani când am descoperit despre piața imobiliară de acolo, noi ziceam că e ireal să îți poți permite să îți cumperi vreodată ceva acolo. Eu și Mircea.

Apoi ne-am dat seama că acolo ne putem permite lucruri pe care în țară nu ni le permitem. De exemplu, în țară poți să îți cumperi o proprietate cu toți banii, ori să faci credit la bancă.

Acolo sunt foarte mult variante de finanțare, cu rate direct la dezvoltator. Sunt doi dezvoltatori acolo, unul este de fapt statul și al doilea este privat. Noi ne-am făcut și firmă acolo, evident că nu vrem să stăm degeaba, vrem să deschidem și piața asta pentru brand-ul nostru.

Poți să te muți lejer acolo. Practic, ca să poți cumpăra o proprietate acolo, că toată lumea ne întreabă, îți trebuie bani, atât. Merge și prin transfer, crypto și cash. În Dubai e un paradis fiscal, nu au taxe. O rată este 10% din valoarea imobilului.

Locuințele pornesc de la 160.000 de euro. Acestea sunt studiouri. (…) Noi ne-am dat seama că sunt condiții wow, că și românii trebuie să cunoască informația asta. Ne-am dat seama că sunt niște oportunități.

Ne-a scris dezvoltatorul, că în momentul ăsta, la capitolul achiziții, peste ruși, sunt românii. Noi ne-am mutat că e cald tot timpul, că sunt foarte multe oportunități de bussiness, că e competiție foarte mare, oamenii sunt extrem de focusați”, a adăugat Denisa Tănase, în același show TV.