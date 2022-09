Dependența pentru care llona Brezoianu “sparge” salariul de la Neatza și planul secret pus la cale cu Florin Ristei: “Ne gândim serios”

Celebra Ilona Brezoianu, prezentatoare alături de Florin Ristei, dar și de mulți alții, la matinalul din weekend de la Antena 1, face declarații exclusive, pentru FANATIK, despre dorința de a începe o carieră muzicală alături de interpretul, dar și bunul ei prieten, Florin Ristei.

Ilona Brezoianu de la Neatza, între televiziune și o carieră alături de Florin Ristei

Actrița de la Teatrul de Comedie vorbește, în premieră, pentru FANATIK, și despre ”viciul” care a pus stăpânire pe ea de ani de zile. Se întâmplă să dea și tot salariu într-o lună, dar nu se poate controla.

Fosta concurentă de la , Ilona Brezoianu, face dezvăluiri inedite și despre viața amoroasă și despre cel care îi poate fi partener potrivit, după o perioadă în care a fost singură. Vedeta vorbeste deschis despre temerile unei noi relații, dar și despre tips-urile ei de înfrumusețate.

Ilona Brezoianu, vacanță în Amsterdam cu o femeie: ”E greu să te ții după ea”

– Ai avut vacanță?



Am avut o lună de vacanță acum, în august. Am luat o pauză și de la Neatza, am fost cu toții în vacanță. Am fost plecată prin Amsterdam.

– Ce înseamnă vacanță în Amsterdam? Ce nebunii ai făcut acolo?

Am fost cu colega mea de la Neatza, cu Diana Stejereanu, care este antrenoare de fitness. Și nu am făcut chiar toate nebuniile la care se așteaptă toată lumea, pentru că ea trăiește sănătos, mănâncă sănătos și atunci e greu să te ții după ea. A fost frumos, ne-am distrat, ne-am plimbat, am făcut shopping.

Fosta concurentă de la Te cunosc de undeva, ”dependentă” de ani de zile”: ”O să mai renunț un pic”

– Apropo de shopping, ești o fire cheltuitoare?

Din păcate da, și cheltui mai ales pe haine. Și o să mai renunț un pic la obiceiul ăsta, pentru că, mai nou, se ocupă Anda Crăpătureanu de mine, care din nimic îți face niște ținute. Și atunci încep să refolosesc din hainele pe care le uitasem de mult și pe care am început să le reintegrez în garderobă, tocmai ca să nu mai investesc foarte mult în aspectul ăsta, că este costisitor.

Pe ce cheltuie banii Ilona de la : ”Se duce salariul tot”

– Cat cât dai pe lună din salariu?

Habar nu am. Nu știu să-ți zic. Nu cumpăr chiar în fiecare lună, dar atunci când mă duc, cumpăr. Îmi place că am ajuns în punctul în care nu prea mă mai uit la preț. Dacă îmi place ceva, asta e, cât e, e.

– Cât ai dat cel mai mult la shopping?

Nu dau chiar atât de mult. Am dat câteva sute de euro, mii de euro. Nu am piese de mii de euro în garderobă, pentru că nu îmi permit momentan. Dacă aș câștiga zeci de mii de euro poate mi-aș permite ceva de câteva mii, dar la cât câștig eu, câteva sute de euro pe o piesă… cam ăsta este maximul pe care mi-l permit și vreau să îl dau pe o piesă.

– Dar sunt luni când jumătate din salariu se duce pe haine?

Sunt momente când se duce salariul tot pe haine.

Actrița de comedie, Ilona Brezoianu, afectată financiar de scumpiri

– Cum te mai descurci apoi cu banii? Cu restul cheltuielilor?

Îmi ajung că nu stau într-un singur salariu. Am un salariu de la Teatrul de Comedie, am un salariu de la Neatza. Am mai multe emisiuni. Să zicem că mă descurc.

– Scumpirile te-au afectat și pe tine?

Sincer nu am simțit, spre fericirea mea, și sper nici să nu simt încontinuare. Am destul de multe proiecte și mă simt stabilă din punctul ăsta de vedere.

Ilona nu își mai ascunde viața amoroasă

– Pe plan sentimental ești la fel de stabilă?

Da, să zicem la fel de stabilă. Și singurătatea este tot o formă de stabilitate, de ce nu?! Dacă înveți să trăiești cu ea, este cu atât mai bine. O integrăm și mergem mai departe. Este frumos.

– De ce nu are Ilona un partener? Ești foarte pretențioasă?

Să zicem că sunt și pretențioasă, dar nici nu m-am focusat pe aspectul ăsta pentru că am creierul împrăștiat în toate direcțiile. Am toate emisiunile, toate filmările, toate proiectele și nu mă pot focusa neapărat pe aspectul ăsta. Cred că ăsta este singurul motiv. Trebuie să fii un pic pregătit, iar eu nu sunt pregătită pentru că sunt cu gândul la tot ce am de făcut.

Ce trebuie să îndeplinească partenerul de viață al Ilonei Brezoianu

– Dar ce trebuie să aibă bărbatul care să fie demn de Ilona?

Nu am așa o listă pe care ar trebui să o îndeplinească cineva. Cred că cel mai important ar fi să aibă simțul umorului, că asta că reprezintă pe mine și cu asta trăiesc cel mai mult. Restul sunt rezolvabile. Atunci când o să existe persoana aia o să îmi dau seama că ea este și nu mai contează (n.r. aspectul fizic).

Ilona Brezoianu, despre temerile din relațiile trecute

– Ai avut niște relații care ți-au dezvoltat temeri și îți este mai greu să intri într-o relație acum?

Nu mi-a dezvoltat nimic nicio temere. Au existat relații care s-au terminat ca la fiecare om, dar nu asta este problema. Nu-mi permit în momentul ăsta să încurc pe nimeni. Și sunt prinsă în tot felul de relații de prietenie. Mă văd în fiecare zi cu foarte mulți oameni. Este greu pentru cineva să trăiască cu un om atât de ocupat și cu viața mea socială. Sunt cumva peste tot.

Renunță Ilona Brezoianu la cariera în televiziune pentru muzică?

– Te-ai apucat mai nou și de cântat cu Ristei…

Am cântat așa într-un concert cu Ristei. Dar eu cânt cumva de drag, pentru amuzamentul nostru. Ne gândim serios să facem un concert împreună, care să fie anunțat că va fi cu noi doi. Am cântat așa de probă, dar da… o să încercăm să facem și asta, să fie un eveniment mai mare.

– Poate o piesă împreună?

Poate o piesă. Nu am discutat despre asta. Habar nu am. Dar este un început. Mi-ai dat o idee.

– Nu profiți și tu de notorietatea și banii lui Ristei?

Da, da. Poate el de banii mei.

Prezentatoarea de la Neatza, timp și pentru plăcerile zilnice

– Timp pentru tine și pentru hobby-urile tale mai ai?

Să știi că am. Am învățat să-mi gestionez timpul să am și pentru mine. Îmi fac masaj de 2-3 ori pe săptămână, mă duc la relaxat, la unghii. Dacă vrei, poți. Am terminat și Școala de Motociclete. Mi-am luat și permisul, și motocicletă.

Ilona Brezoianu, tips-uri zilnice de înfrumusețare

– Are Ilona un ritual de înfrumusețare?

Nu! Și-ar dori, da’ nu are pentru că mie îmi este somn când ajung acasă. Eu nu am răbdare să mă dau cu 7 creme. Aia prima, a doua, a treia. Mă demachiez, mă dau cu o cremă ce prind acolo la mână și ăsta este tot ritualul.

– Te-a convins Diana să mergi la sală?

A încerc să mă convingă… încă nu merg. Încerc să merg din toamnă. Vara nu prea are nimeni chef să facă asta.

– Toamna a cam început. Ești pe principiul de mâine?

Am zis să mai stau o lună. Sunt pe principiul de mâine. Vedem dacă o să mă țin. Din păcate eu sunt genul de om care nu poate să se țină de astfel de lucruri pentru că este important și programul. Mie se schimbă totul de la o zi la alta.

Actrița de la Teatrul de Comedie, prinsă în ”ofsaid” la 12:00 noaptea

– Ai grijă la ce mănânci?

Foarte rar. Am încercat o perioadă. Am momente când țin cont, dar, ca orice om, am momente când scap în diverse plăceri vinovate.

– La 12:00 noaptea se întâmplă să mănânci?

Nu prea, pentru că nu mai simt nevoia, dar nici nu pot spune că asta este regula. Se mai întâmplă și să mănânc. Depinde de ce seară am avut.

Ilona Brezoianu, Teatrul de Comedie sau Stand-up Revolution?

– Ce proiecte urmează în perioada următoare?

Sunt la Teatrul de Comedie unde începe curând stagiunea și urmează să încep să joc din nou… Mi se lansează curând un film. Am o premieră de film în 25 septembrie. Intră în cinematografe. Se numește Nuntă, botezuri, înmormântări. A fost făcut astă vară. Am avut și filmări la audiții pentru Stand-up Revolution, sezonul 2.

Ilona Brezoianu, despre Te cunosc de undeva: ”Te chinui, te dai cu capul de pereți”

– Ce înseamnă pentru tine experiența Te cunosc de undeva?

Am fost la un pas să câștig, nu s-a întâmplat, dar experiența în sine a fost extraordinară. Dacă ești artist de orice fel, dacă ai legătură cu cântatul, cu jucatul, te poate împlini foarte mult. Este o experiență care te ajută să evoluezi.

– Aveai nevoie de o astfel de experiență ca să capeți mai multă încredere în tine?

Da, cu siguranță pentru că nu știi că ești capabil să faci anumite lucruri. Îți demonstrezi că poți. Te chinui, te dai cu capul de pereți.