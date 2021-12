Descoperire macabră pentru vedeta din The Walking Dead. Cele mai negre presimțiri s-au confirmat

Descoperire macabră pentru Alicia Witt (46 de ani), actrița din filmul „Dune” (1984) și serialul „The Walking Dead”. Vedeta și-a găsit părinții fără suflare în locuința lor din statul american Massachusetts.

Actrița a aflat vestea tragică după ce a rugat un văr să-i verifice pe cei doi. Vedeta nu reușea de câteva zile să-și contacteze părinții.

(1984) și „The Walking Dead” trece prin momente cumplite chiar înainte de Crăciun. Părinții ei au fost găsiți fără suflare chiar în propria locuință.

Vedeta a cerut ajutorul unei rude care să-i verifice pe părinții ei. Actrița nu a reușit să ia legătura cu Robert Witt (87 de ani) și Diane Witt (75 de ani) mai multe zile, potrivit .

„Am contactat un văr care locuiește aproape de părinții mei pentru a-i verifica. Din păcate, ce a găsit acolo a fost inimaginabil.”, a povestit Alicia Witt.

Alicia Witt a cerut să-i fie respectat dreptul la intimitate în aceste momente grele pentru familia sa.

„Vă rog să-mi respectați dreptul la intimitate în această perioadă, să pot plânge și să-mi pun ordine în gânduri în urma acestei întorsături de situație și pierderi ireale.”, a mai spus actrița.

Polițiștii au fost chemați rapid la fața locului pentru a face investigații. Aceștia au declarat, ulterior, că nu au fost găsite urme de violență și că „ancheta este în desfășurare”. În acest moment nu se cunosc cu exactitate cauzele care au dus la decesul celor doi soți.

„Pot confirma faptul că polițiștii au fost trimiși la reședință și au găsit un bărbat și o femeie fără viață”, a declarat locotenentul Poliției din Worcester, Sean Murtha.

Oamenii legii au mai spus că au primit rapoarte conform cărora cei doi aveau „probleme cu furnalul” și foloseau un radiator pentru a-și încălzi locuința, notează publicațiile Worcester Telegram și Gazette.

Pompierii sosiți la fața locului au verificat calitatea aerului din locuință și nu au găsit gaze toxice. „Nu au existat urme de monoxid de carbon.”, a declarat directorul adjunct al pompierilor din Worcester.

Un vecin al cuplului a declarat că Robert și Diane Witt erau bolnavi „de ceva timp”. Cei doi locuiau de zeci de ani în Worcester, situat la 80 de km la est de orașul Boston.

Cine este Alicia Witt

Alicia Witt este o cunoscută actriță americană și a apărut în zeci de filme și seriale TV de-a lungul carierei sale.

Și-a început cariera în lumea filmului în 1984, atunci când a apărut în producția „Dune”, în comedia romantică „Two Weeks Notice” (2002), dar și în serialul „Twin Peaks”.

Actrița a mai avut roluri în seriale precum „The Walking Dead”, „Supernatural”, „The Sopranos” sau „Orange Is The New Black”, serial .

Totodată, Alicia Witt este și compozitoare și pianistă remarcabilă. A susținut mai multe concerte de-a lungul timpului.