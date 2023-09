Despărțire surprinzătoare în showbiz! Vedeta Survivor avea nunta anul acesta

Despărțire de-a dreptul neașteptată în peisajul showbiz-ului românesc! Una din cele mai iubite vedete de la noi, finalistă la Survivor România, a mărturisit, pentru FANATIK, că subiectul relației sale este unul delicat.

Despărțire secretă în showbiz-ul românesc! Vedeta de la Survivor trebuia să ajungă la altar

În luna martie 2022, toată presa scrie despre nunta de la Survivor România, un moment la care frumoasa dansatoare a visat dintotdeauna! Chiar dacă n-a mai ajuns la altar, Elena Marin, căci despre ea este vorba, crede în continuare în ideea de căsnicie și dorește, dincolo de performanța pe care vrea s-o creeze în continuare în dans, să își întemeieze o familie.

FANATIK a întrebat-o pe Elena Marin ce se mai aude de nunta despre care a vorbit toată lumea. a cerut discreție cu privire la acest subiect și a putut să spună doar că acest subiect nu este unul plăcut pentru ea, lucru care e de respectat. Redăm, așadar, singurele declarații făcute de Elena Marin din martie 2022 încoace despre nunta care nu a mai avut loc, în cele din urmă. Conform mărturisirii sale, se pare că s-a ajuns la despărțire.

„Este un subiect extrem de delicat pentru mine și îmi doresc intimitate și discreție. Nu mă simt pregătită să vorbesc. Țin la ideea de căsnicie, mi-ar plăcea să îmbrac rochia de mireasă. Îmi doresc să îmi întemeiez o familie frumoasă și fericită. Îmi doresc copii… Dar, probabil, Doamne-Doamne știe mai bine când o să se întâmple și când este momentul”, ne-a spus oftând, Elena Marin.

Elena a vorbit nu doar despre aparenta despărțire, ci și despre fizicul ei de invidiat. Asta deoarece unii dintre fani dacă nu cumva a apelat la vreo intervenție estetică, asta deoarece dansatoarea parcă întinerește pe zi ce trece. misterul!

Dansatoarea, adevărul despre intervențiile estetice: „Nu am apelat la nicio injecție”

„Nu am nicio intervenție și nu am apelat la nicio chirurgie sau injecție. Încerc să am un stil de viață cât mai sănătos, să nu fac excese și să mențin un echilibru între minte și trup. Fac sport și mișcare, cât pot de mult, în fiecare zi. Am un stil sănătos de viață. Cred că ăsta e secretul.

Starea noastră de sănătate și reducerea riscurilor îmbolnăvirii e determinată de o alimentație sănătoasă, de exerciții fizice practicate cu regularitate, de respectarea programului de somn și evitarea oricărui exces”, a declarat Elena Marin pentru FANATIK.

În continuare, Elena Marin ne-a spus cum definește ea succesul, mai ales după ce a devenit populară și care sunt lucrurile pe care nu le suportă deloc la oameni. Șatena are niște limite clar trasate!

Elena Marin, despre faimă și lucrurile pe care nu le suportă la oameni

„Conceptul de succes sau de notorietate se bazează pe așteptările fiecăruia de a reuși în viață, indiferent dacă acest lucru înseamnă o familie împlinită sau o carieră remarcabilă. Pentru mine sunt importante amândouă. Ai nevoie să știi ce îți aduce bucurie. Orice pasiune înseamnă multă muncă, poate chiar mai multă decât ai investi într-un job comun. Asta am făcut și eu, am muncit să ajung la acest nivel și încă mai am mult de lucrat.

Familia și oamenii dragi mie au fost alături de mine pe tot parcursul meu și sunt mândri de mine. Recunosc, prietenii se numără pe degetele de la o mână, dar asta nu a fost un impediment, din contră. Am învățat că în viață singurul pe care trebuie să te bazezi ești doar tu.

Din păcate, trăim într-o societate rea și plină de ură. E mai simplu să faci rău decât să faci bine. Mă supără și mă enervează ura și răutatea gratuită cel mai tare. Mă mai deranjează aroganța, ipocrizia și clișeistica, adică abilitatea unor oameni de a vorbi și de a nu spune nimic, de fapt”, ne-a mai zis Elena Marin.