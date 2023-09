Ce s-a ales de Elena Marin de la Survivor! Vedeta a dat lovitura, de ziua ei

Ce s-a ales de Elena Marin de la Survivor România 2021? Finalista celui de-al doilea sezon al show-ului de supraviețuire anunță o mare lovitură! Își împlinește un vis uriaș după ani de muncă asiduă!

Elena Marin de la Survivor România împlinește 36 de ani. Ce s-a ales de ea

FANATIK a stat de vorbă cu și a aflat cele mai tari noutăți din viața ei! Vedeta se pregătește să își deschidă propria ei afacere, însă e vorba mai mult decât despre un business: este un vis care o umple de bucurie pe șatenă.

Elena Marin împlinește astăzi, 1 septembrie 2023, frumoasa vârstă de 36 de ani. Am putea spune, în urma interviului pe care coregrafa ni l-a acordat că abia de acum începe cu adevărat viața pentru ea!

Elena a povestit, pentru FANATIK, ce a mai făcut de când s-a terminat Survivor România. Aparițiile ei pe sticlă au fost mai bine selectate, ceva mai rare. Ei bine, absența din centrul atenției a fost bine întemeiată. Marin n-a dispărut de tot din lumea televiziunii.

Căci, pentru cei care nu știu, a lucrat timp de un sezon cu echipa de la Te cunosc de undeva. Dincolo de cea mai mare realizare a de la Survivor România 2021 este deschiderea propriei sale școli de dans, în Pipera.

Vedeta s-a întors la dans după ce a fost operată, în urma accidentărilor de la Survivor

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! În toată această perioadă am vrut să mă canalizez mai mult pe mine. După cele două operații pe care le-am avut, cu ajutorul doctorului Mihai Râșcu, căruia vreau să-i mulțumesc, am revenit la dans și la ceea ce mă face fericită.

Am colaborat pentru un sezon cu cei de la Te cunosc de undeva. Am trăit cu intensitate maximă bucuria de a dansa și de a fi din nou pe scenă. Am mai avut diverse campanii de promovare. Am colaborat în ultimul an și cu Opera Națională Română”, a dezvăluit Elena Marin despre cum au arătat cei doi ani care s-au scurs de la încheierea Survivor România, în exclusivitate pentru FANATIK.

Artista ne-a mai povestit și cum s-a lipit ea de dans. De mică își dorea să ajungă pe marile scene, după ce a făcut câțiva ani de gimnastică sportivă. Părinții ei au avut un rol în a-și îndeplini țelul. În timp, Elena Marin a realizat că dansul este o adevărată terapie, dincolo de cât de distractiv e să fii pe ring.

„Dansul m-a ajutat să ies din momentele dificile”

„Pasiunea pentru dans am avut-o de când mă știu. Am început cu gimnastica sportivă la vârsta de trei ani. La îndrumarea unui antrenor, părinții au decis să mă ducă la dans, deoarece aveam grația și dansam toată ziua: în casă, afară, în sala de gimnastică. Ulterior, am fost la Liceul de Coregrafia Floria Capsali, unde mi-am transformat pasiunea la nivel de artă.

Eram așa de atrasă de dans încât am vrut să încerc toate stilurile: balet clasic, contemporan, dansuri populare, dans sportiv, street-dance, lucru care m-a ajutat enorm în dezvoltarea și în cariera mea. Dansul m-a ajutat foarte mult să mă descopăr, să mă exprim, să prind curaj, să-mi controlez trupul și să transmit momente prin mișcare. M-a ajutat să ies din momentele dificile.

Dansul e deja o terapie prin mișcare care favorizează integrarea emoțională, socială, cognitivă, Terapia prin dans te conectează la corpul tău, ajută la comunicarea nonverbală. Te ajută să te înțelegi mai bine pe tine”, a delcarat Elena Marin, pentru FANATIK.

În ultima perioadă, Elena Marin a fost convinsă de comunitatea ei să fie prezentă pe TikTok, acolo unde intră în direct cu fanii, din când în când. Pe rețeaua de socializare, Elena spunea că intenționa să își deschidă școala de dans, iar acum, pentru FANATIK, vine cu detalii. Există o dată oficială de deschidere: 15 septembrie!

Fosta concurentă de la Survivor România dă marea lovitură pe 15 septembrie!

„Am devenit activă și pe TikTok cât pot și-mi permite timpul. Într-adevăr, am anunțat că voi deschide școala mea de dans, Elena Marin Dance School. Deschiderea va avea loc pe data de 15 septembrie, în zona Pipera. Sunt extrem de emoționată! Școala e dedicată în special copiilor cu care vreau să fac performanță.

Vreau să ajungem să cucerim cele mai mari scene, dar e și pentru adulții dornici de mișcare și autocunoaștere. Voi preda toate stilurile de dans. E un vis în care am investit toate resursele pentru a-l îndeplini”, ne-a spus, în exclusivitate, Elena Marin.

a vrut însă dintotdeauna să facă asta? Ei bine, da și nu! Elena Marin a mai avut un vis ascuns, acela de a deveni medic veterinar. Întrucât e o fire extrem de sensibilă, și-a dat seama pe măsură ce a crescut și s-a maturizat că nu putea face față acestei meserii.

De ce nu s-a făcut Elena Marin medic veterinar, așa cum visa

„De când eram mică visam să ajung să dansez cu cei mai marti artiști, pe cele mai mari scene, lucru care s-a și concretizat. Mai visam să devin medic veterinar. Sunt o mare iubitoare de animale. Visam să salvez toate animalele.

Odată cu maturizarea și conștientizarea, mi-am dat seama că este o meserie dură pe care nu aș fi putut s-o profesez. Sunt extrem de empatică și m-aș fi încărcat foarte tare emoțional, nu aș fi putut face față”, a mai povestit Elena Marin pentru FANATIK.

La momentul la care am discutat cu Elena Marin, vedeta ne-a zis că nu avea cine știe ce plan pentru ziua ei de naștere. Preferă să organizeze în continuare totul pentru ca deschiderea școlii ei de dans să fie ca la carte!

Născută în zodia Fecioară, deși nu crede prea mult în horoscop, Elena a dovedit că e extrem de meticuloasă și atentă la fiecare pas pe care îl face… Fie că e pe ringul de dans sau în viața de zi cu zi. Totodată, Elena ne-a spus și cum îi place să își petreacă zilele obișnuite.

Coregrafa muncește și de ziua ei, dar vrea și să se simtă bine: „O să fac sigur ceva drăguț”

„Zilele mele diferă între ele, în funcție de ce am de făcut mă organizez. Mă trezesc de dimineață și îmi fac timp de sport, să fac orice formă de mișcare. Aș petrece timp non-stop cu animalele. Îmi place să citesc, să călătoresc, să gătesc în timpul liber și să mă relaxez alături de familie și cei dragi. Este și ziua mea și a surorii mele. Sunt 5 ani diferență între noi, dar suntem amândouă născute pe 1 septembrie.

Recunosc că aproape în fiecare an am muncit de ziua mea. Anul acesta nu am nimic planificat sau organizat. Mă pregătesc pentru deschiderea școlii de dans. O să fac sigur ceva drăguț.

Nu cred neapărat în zodii, dar consider că sunt niște caracteristici generale. Cred că e mai importantă educația, cei șapte ani de acasă și bunul simț, mai presus decât zodia”, a declarat Elena Marin, fostă concurentă Survivor România, pentru FANATIK.

Elena Marin, sfaturi pentru cei timizi în ringul de dans: „Rușinea nu e ceva cu care ne naștem”

În încheiere, Elena Marin a oferit câteva sfaturi, păreri pentru cei care, vorba aceea, au două picioare stângi și cred că nu ar fi buni dansatori ori pentru persoanele timide, pentru oamenii care ar vrea să fie sufletul petrecerii, dar le este rușine să se desfășoare.

„În dans, ca în orice sport, dacă ai 1% talent și ești dispus să muncești intens, poți să își depășești condiția. Cu multă muncă și perseverență poți ajunge un bun dansator. Anxietatea, frica și rușinea sunt cei mai mari dușmani ai noștri. Rușinea nu e ceva cu care ne naștem. Ea e indusă de familie, de societate, de noi înșine.

În primul rând, trebuie să conștientizăm asta, să ne relaxăm. Pentru persoanele foarte anxioase, pot lucra individual până prind încredere. Ulterior, ele pot veni la clase, cu toată lumea.

Vor deveni sufletul petrecerilor. Eu mereu am emoții când urc pe scenă, dar odată cu experiența le-am depășit. E normal și uman să avem emoții. Asta spune multe despre noi”, a completat Elena Marin.