Despărțire-fulger la PRO TV! Vedeta a rămas fără iubitul furat de la colega ei după doar o zi de relație

Despărțire-fulger la Love Island, show-ul transmis de PRO TV, după o zi de relație! În episodul al treilea al reality-show-ului, telespectatorii vor avea parte de un real șoc! FANATIK vă oferă detaliile, în premieră!

Despărțire pe nepusă masă la PRO TV! Se complică treaba la Love Island

N-a trecut mult timp până când cuplurile de la au suferit permutări! Totul s-a întâmplat de când a intrat Nargi, basarabeanca pe jumătate arăboaică, în competiția filmată în Spania.

ADVERTISEMENT

Întrucât tânăra care se laudă cu firma sa de bijuterii nu s-a putut cupla cu vreun băiat, având în vedere că toți cei cinci și-au ales deja partenerele, producătorii de la PRO TV au pus-o pe Nargi să aleagă pe unul din cei care formează un cuplu. Asta a dus inevitabil la prima despărțire de la Love Island!

Nargi ieșise la două date-uri înainte să facă marea alegere, pe care telespectatorii o pot urmări deja pe , în episodul trei și diseară, de la 23:30, la PRO TV. Intrarea lui Nargi în show a provocat câteva dezbateri în rândul concurenților, iar a simțit nevoia să explice intențiile ei adevărate.

ADVERTISEMENT

Nargi i-a furat iubitul Adei

Nargi a vrut să își justifice prezența la Love Island. Le-a spus fetelor că nu își dorește să fie privită ca o ispită, ci este și ea o concurentă ca oricare alta. În urma întâlnirilor pe care le-a avut cu Denis și Eduard, fata a făcut o alegere. Moldoveanca a fost obligată de regulile concursului. Prin urmare, cuplul care a ajuns automat la despărțire! Vorbim despre ruptura cuplului format din Denis și Ada!

Nargi a declarat că s-a simțit mai apropiată de Denis, că el este băiatul care i-a atras cel mai mult atenția din toți cei pe care i-a cunoscut până acum. După ce Nargi a făcut alegerea, Ada a fost informată că va sta separat de grup și va dormi separat, în living, nu în dormitor alături de celelalte cupluri. Cu alte cuvinte, Nargi i-a luat locul Adei în patul lui Denis!

ADVERTISEMENT

Adei nu i-a picat foarte bine atunci când Nargi a pronunțat numele băiatului cu care forma un cuplu, însă nici n-a făcut o criză de gelozie, dat fiind că toți sunt încă la început în acest reality-show, iar lucrurile ori cum vor evolua destul de mult pe parcursul celor două luni de filmări.

Ada de la Love Island, pedepsită: „Vei dormi separat”

„Ada, din acest moment ești singură și vulnerabilă. Pentru că nu mai faci parte dintr-un cuplu, vei dormi separat, pe canapeaua din living”, este mesajul pe care l-a primit Ada, după despărțirea de Denis, provocată de alegerea lui Nargi.

„Uite, am simțit o chimie față de tine, dar nu pot să zic că m-am îndrăgostit”, i-a zis Nargi lui Denis, curios să afle de ce l-a ales pe el. Nargi s-a adresat apoi fetelor și, în special, Adei. „Să nu credeți că vreau să iau iubitul altcuiva. N-am de gând să fac asta.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat că a fost o chimie între mine și Denis. Știu că voi nu erați chiar un cuplu, nu mi-ai zis că îți place de el sau că e al tău. Nu mi-ai dat apropouri de genul. Dacă am venit a 11-a nu înseamnă că am venit ca ispită. Am venit la fel ca voi”, a spus Nargi.

Să fie Ada singură și neconsolată de acum înainte? Să se fi terminat parcursul ei la Love Island? Aflați răspunsul diseară, de la 23:30, la PRO TV! Surprizele se țin în lanț cu privire la viitorul fostei partenere a lui Denis!