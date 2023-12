Despărțire neașteptată la Mireasa. Motivul pentru care Andreea și Bogdan și-au spus adio: ”Sper să fie o decizie definitivă!”

A avut loc o despărțire neașteptată în cadrul emisiunii Mireasa, după ce Andreea și Bogdan au avut niște neînțelegeri. Cei doi și-au dat seama că nu pot fi pe aceeași lungime de undă.

Despărțire neașteptată la Mireasa. Andreea și Bogdan și-au spus adio

au decis să pună punct relației lor. Ruptura s-a produs de când concurenții au avut task-ul telefoanelor, moment în care au descoperit lucruri neașteptate unul despre celălalt.

Mai exact, a fost vorba despre poze indecente, precum și despre jocuri de noroc. Andreea a spus că nu vrea să lupte pentru o relație care nu merge și că anumite lucruri se întâmplă prea repede pentru ea.

De altfel, ea și Bogdan nu pot ajunge la o cale de mijloc, așa că . “Eu nu am spus că nu vreau să dorm cu el! Poate m-am exprimat greșit.

Am spus că rapiditatea cu care se întâmplă toate lucrurile acestea, în mod normal, în afara casei Mireasa nu s-ar fi întâmplat. Aceste lucruri nu sunt tocmai în stilul meu.

Nu pot să spun că s-a întâmplat într-un anumit fel cu mine sau ceva de genul acesta… faptul că noi conviețuim fix ca o familie și nu ne-am rezolvat discuțiile care au apărut între noi și faptul că nu ajungem la un numitor comun.

Totul s-a schimbat de la task-ul telefoanelor”, a spus concurenta în cadrul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii, atunci când a vorbit despre situația cu Bogdan.

În schimb, Bogdan a spus că nu doar proba telefoanelor l-a făcut să se îndepărteze de iubita lui. Acesta a realizat că el și Andreea nu au aceleași viziuni și nu mai vor să fie împreună.

“Noi am discutat și sunt mult mai multe lucruri pe care le simțim între noi. Nu vrem să intrăm în detalii! Îi ok așa cum îi! Am încercat să avem o relație… Am ajuns la concluzia că nu are rost să ne chinuim în situația asta”, a explicat Bogdan.

Cum au luat cei doi decizia de a pune capăt relației

Andreea și Bogdan au discutat despre ce se întâmplă între ei. Aceștia au realizat că nu se pot înțelege și nu ar putea avea o relație de lungă durată. Astfel, separarea a fost singura soluție pentru cei doi.

“Noi am discutat, am lămurit situația și efectiv nu putem să rezonăm unul cu celălalt, iar pentru o relație de lungă durată nu consider că ne vom înțelege”, a mai spus Andreea, potrivit .

Bogdan a completat cele spuse de fosta iubită și a spus că nu vrea să se mai împace cu aceasta în viitor. “Sper să fie o decizie definitivă din partea amândurora, să ne asumăm că merge fiecare pe un drum diferit!”, a declarat el.