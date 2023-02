Despărțirea începutului de an în showbiz? A șters toate pozele cu el și a postat un mesaj dur

Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au despărțit? Cei doi iubiți, care s-au logodit la începutul anului 2022 și care s-au cunoscut pe platoul de filmare al thrillerului ”Midnight in the Switchgrass”, ar putea fi ajuns la final, sau cel puțin asta spun ultimele semne.

Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au despărțit?

Actrița, în vârstă de 36 de ani, a făcut aluzie la o posibilă despărțire între ea și artistul, în vârstă de 32 de ani, duminică, pe Instagram. Mai exact, Megan Fox a urcat pe contul ei de socializare o postare cu niște versuri de pe albumul Lemonade din 2016 al lui Beyoncé.

“Poți simți gustul necinstei/ îți curge prin respirație”, a scris Fox alături de postarea sa. Totodată, artista a mai adăugat și câteva fotografii cu ea, dar și un videoclip în care se poate vedea un plic care ajunge să fie ars într-o groapă cu foc, lucru care e generat un val de controverse.

Surprinzătoare au fost însă și comentariile primite din partea urmăritorilor. Spre exemplu, un fan a sugerat că în realitate, Kelly ar fi înșelat-o. “Probabil că a fost cu Sophie”. De cealaltă parte, Megan Fox a venit și ea rapid cu o replică. “Poate că eu am fost cu Sophie”, a scris aceasta.

Iar comentariile și postarea ei nu sunt singurele semne care par să confirme faptul că Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au despărțit. Vedeta Till Death a șters, de asemenea, toate fotografiile și videoclipurile cu ea și Kelly de pe pagina ei de Instagram, inclusiv o postare în care își anunța logodna în ianuarie 2022.

De cealaltă parte însă, Kelly nu a șters nicio fotografie alături de logodnica sa. Surprinzător este însă că, potrivit , Megan Fox a început să treacă la fapte și îl urmărește mai nou pe Instagram pe faimosul Eminem, care s-a certat în mod public cu Kelly acum ceva timp.

Atât Megan Fox cât și Machine Gun Kelly au fost contactați de cei de la , însă momentan niciunul dintre ei nu a oferit vreun răspuns, așa că încă nu este clar dacă relația celor doi s-au terminat sau este pur și simplu vorba despre o ceartă între cei doi logodnici.

Cum s-au cunoscut Megan Fox și Machine Gun Kelly

Amintim că ambii artiști s-au cunoscut pe platoul de filmare al thrillerului independent Midnight in the Switchgrass în martie 2020. Deși producția a fost oprită rapid din cauza pandemiei COVID-19, Fox și Kelly, al cărui nume real este Colson Baker, au fost văzuți petrecând timp de calitate împreună la scurt timp după aceea.

Mai apoi, Megan Fox a apărut în videoclipul lui Kelly, pentru piesa “Bloody Valentine”, iar în luna iulie, cuplul a confirmat relația. Tot atunci, artista l-a numit pe iubitul ei “flacăra ei geamănă”. Ulterior, amândoi au început să posteze fel de fel de imagini pe conturile personale de socializare și păreau că sunt cuplul perfect.

Mai apoi, anul trecut a urmat și logodna. După mai bine de un an de relalație, Kelly a cerut-o în căsătorie pe Megan Fox la începutul lui 2022.

“Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am trecut prin iad împreună și am râs mai mult decât mi-am imaginat vreodată că este posibil, m-a cerut în căsătorie. Și la fel ca în fiecare viață dinaintea acestei vieți și ca în fiecare viață care va urma, am spus da… și apoi ne-am băut unul altuia sângele”, povestea la un moment dat Megan Fox, despre relația pe care o are cu Machine Gun Kelly.