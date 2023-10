Destăinuirea surprinzătoare a lui Talpan. „Îmi vine uneori să renunț, să plec!”

Dain anul 2004, Florin Talpan a început lupta pentru tot ce înseamnă brandul Steaua. În ultima perioadă, juristul de la CSA a câștigat mai multe dosare ce au legătură cu marca, numele și palmaresul clubului de fotbal. După toate acestea, Talpan a oferit o destăinuire surprinzătoare.

Destăinuirea surprinzătoare a lui Talpan

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, anul viitor. Destăinuirea surprinzătoarea a lui Florin Talpan vine după aproape 10 în care s-a luptat pentru clubul din Ghencea.

ADVERTISEMENT

“Dacă voi fi numit comandant și voi avea timp să fac demersurile care trebuie făcute este posibil să se întâmple lucrul acesta. Dacă nu, se va pierde absolut totul. Pentru că răbdarea mea are o limită.

Eu muncit prea mult. Îmi vine de multe ori în gând să și plec. Văd atâta bătaie de joc. Eu pe banii mei să lupt pentru Steaua și cei din club să nu îți dea bani”, a declarat Florin Talpan

ADVERTISEMENT

Câți bani trebuie să primească Florin Talpan de la CSA Steaua

În urma muncii sale pentru a câștiga numele, marca și palmaresul, . Această sumă de bani a fost achitată personal de către jurist și reprezintă datoriile pe care cei din conducerea clubului le au către juristul MAPN.

“M-am gândit că cei de la club nu au buget azi-mâine, dar să treacă două săptămâni și să nu îi achiți datoria omului aceluia care ți-a plătit pentru instituția publică Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Nu mai zic de echipamentul la echipa de fotbal.

ADVERTISEMENT

Eu îmi aduc aminte că domnul Vivi Răchită avea un echipament frumos, aveau sponsori. Acum au echipament gri. Îmi aștept banii pe care i-am dat, 15,870 să mi dea, cel târziu astăzi. Pentru că am și eu nevoie de bani. Domnul Vasile să revină și să îmi dea banii din urmă, pe care mi i-a luat pe nedrept.

Eu am rezultate și, poate, sunt singurul jurist din MAPN care are asemenea rezultate. Să vină domnul Vasile cu un alt jurist care a câștigat alte dosare. Și atunci, jos pălăria, îmi cer scuze în fața lui.

ADVERTISEMENT

Dacă nu iese cu un alt jurist care are rezultate mai mari decât mine, să îmi dea drepturile și banii. Eu, de unul singur, am început această luptă din banii mei în anul 2004 și am câștigat marcă, nume, palmares”. a mărturisit juristul la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Șansele Stelei la promovarea în SuperLiga