Destinul fabulos al amicului proxenet al lui Robert Negoiță. ”Terra” și-a luat licența în management în Anglia și s-a căsătorit cu jurista de la ”Mediu”

Cu mai bine de un deceniu în urmă, un scandal uriaș cutremura scena politică, după o operațiune DIICOT care a destructurat o rețea de proxeneți care acționa la nivel internațional. Sub umbrela unei agenții de fotomodele, tinerele ajunseseră și în patul unor politicieni social-democrați, precum și ai unor artiști din showbiz.

Robert Negoiță a ”picat” pe interceptările procurorilor

Deși rechizitoriul era împănat cu nume sonore, la audieri nu au mai ajuns decât doi PSD-iști: Nicu Bănicioiu și Robert Negoiță. Primul a declarat că nu are legătură cu dosarul, însă cel de-al doilea a avut o situație ceva mai complicată, pentru că discuțiile lui cu proxeneții . În plus, existau dovezi că fetele poposiseră și pe la hotelul pe care frații Negoiță îl dețin în București.

În final, condamnați au fost doar cei doi tineri acuzați de proxenetism: Ion Tămârjan alias ”Terra” și Relu Cornel Costan. Ei și-au primit pedepsele în anul 2014, după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, și au fost eliberați condiționat după câțiva ani.

Ion Tămârjan, cel care fusese interceptat în timp ce vorbea la telefon cu Negoiță, a primit 4 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de persoane, trafic de minori și asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni și a ieșit din închisoare în 2017.

”Terra” cere reabilitarea judecătorească

Anul trecut, ”Terra” a făcut o cerere de reabilitare pe care a depus-o la Tribunalul Ialomița, însă aceasta i-a fost respinsă ca fiind depusă prea devreme, teremenul de încercare expirând abia în iulie 2022. Drept urmare, Tămârjan a depus o nouă cerere, anul acesta, care va fi judecată la Tribunalul Arad, în septembrie 2022.

Ion Tămârjan a arătat, în documentul depus anul trecut, că viața lui s-a schimbat fundamental și că acum este un alt om față de cel care a comis infracțiunile pentru care a plătit cu ani de închisoare.

A lucrat în Anglia, a făcut facultatea și s-a căsătorit cu o juristă

El a povestit judecătorilor că, în 2017, când a fost eliberat condiționat, a locuit în Slobozia, județul Ialomița, după care s-a mutat în Marea Britanie, în Birmingham, acolo unde a lucrat ca ”line operator” în cadrul unor corporații precum: Webasto și Hydraforce.

În 2019, el a absolvit, la zi, Facultatea de Business și Management din cadrul Universității din Birmingham, după care s-a întors în țară și s-a stabilit la Arad, unde a activat ca inginer instalație de sterilizare deșeuri medicale. În fine, acum doi ani, Tămârjan s-a căsătorit cu Iulia B., consilier juridic la Agenția pentru Protecția Mediului Arad.

Despre implicarea lui Robert Negoiță în dosarul ”Fotomodele pentru politicieni și VIP-uri” s-a scris mult în 2010, atunci când a izbucnit scandalul. Primarul sectorului 3 nu a recunoscut niciodată public faptul că a întreținut relații cu fetele din rețea, însă la dosar au apărut dovezi, inclusiv stenograme, că acesta avea o relație apropiată de Ion Tămârjan.

Stenogramele discuțiilor dintre Negoiță și Tămârjan

Robert Negoiță: – Zi-le la. Auzi! Pregăteşte tu fetele, te rog mult de tot.

Ion Tămârjan: – Da.

R.N.: – În costum de baie. Le văd şi eu, s-arunc şi eu un ochi.

TIV: – Perfect! Perfect! Gata, gata! O.K.!

(convorbire purtată de inc. Tămârjan Ion Valeriu cu Negoiţă Robert Sorin la data de 01.06.2008, ora 19:40:14);

TIV: – Păi ştii de ce? Ia fii atent. La SLOBOZIA a picat GEORGIANA şi cu ELIZA. Nu mai vin.

ROBERT: – O.K.! E o.k.. E o.k.. Şi cine?

TIV: – Şi mă gândeam să o luăm pe DEBORA. Şi vine MIRELA cu MIKI şi cu încă o fată din FETEŞTI. Deci sunt trei. Cu ele două, 5.

ROBERT: – Păi şi cu. Şi cu ce ţi-am zis eu!

TIV: – Păi (neinteligibil) strâmbă din nas. Am vorbit cu ea şi nu prea e convinsă. Şi mai vorbesc odată cu ea acuma. Şi d-asta ziceam.

ROBERT: – Nu-i problemă. Nu-i problemă. Nu-i problemă.

TIV: – Eu mă gândeam la DEBORA. Că eu i-am zis de-atuncea. Hai DEBORA că pe urmă mergem în DELTĂ, una, alta. Nu ştiu ce. (convorbire purtată de inc. Tămârjan Ion Valeriu cu Negoiţă Robert Sorin la data de 06.06.2008, ora 18:23:14);

Tămârjan către Negoiță: ”Andreea și Mihaela sunt în Bacalaureat”

ROBERT: – A! Ce vroiam eu să-ţi zic. Mă gândeam că mă duc cu nişte prieteni, e o chestie mai aşa, mai delicată, mai, ştii?

TIV: – Aha! Aha.

ROBERT: – Şi mă gândeam! Eu ştiu. La, ceva de genul, eu ştiu! ANDREEA de la LEHLIU, MIHAELA de la FETEŞTI.

TIV: – Eu am vorbit cu ele în principiu şi cu ANDREEA şi cu MIHAELA de la FETEŞTI, ăăă, ele sunt a XII acum şi intră chiar în perioada asta ses, în examene, în bacalaureat. Decât să le prindem aşa repede un weekend. Nu prea le lasă părinţii să plece. Cam aşa sunt acum. Să plece. Că zice: pleci cu trei zile înainte de bac? Pleci trei zile în DELTĂ, ce faci? Ai înnebunit? Înţelegi! Ceva de genul. Că e perioada asta cu

ROBERT: – Plecăm de joi până vineri măcar.