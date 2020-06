Detalii neştiute despre Costin Mărculescu, povestite de un prieten din copilărie: “În ultima vreme exagerase cu mâncarea și șprițurile”. Ce poreclă avea fostul actor. Exclusiv

Actorul Costin Mărculescu a murit la vârsta de 50 de ani. Artistul a fost găsit decedat în propria casă, după ce un vecin a sunat la 112, fiind îngrijorat de faptul că nu l-a mai văzut ieșind din casă și nici nu răspundea la telefoane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mărturiile unui prieten din copilărie al lui Costin Mărculescu: “L-am cunoscut pe Tache de când eram copii. Noi îi spuneam Tache, nu Costin”

Am stat de vorbă cu colegul nostru Andrei Dicu, unul dintre prietenii cu care a copilărit Costin Mărculescu și care ne-a povestit câteva detalii foarte interesante din viața artistului. Porecla lui Costin era “Tache” în jurul blocului și pe lângă faptul că era un suporter înfocat al Universității Craiova, el juca foarte bine fotbal:

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

“L-am cunoscut pe Tache de când eram copii. Noi îi spuneam Tache, nu Costin. Am copilărit cu el în Drumul Taberei. Eu am stat la etajul 6, el stătea la etajul 3. Deci ne cunoșteam de când eram copii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vreau să vă spun că juca fotbal foarte bine. Era cel mai bun din fața blocului, pe betoane. Juca el singur și noi toți. Ne-a dat avantaj de 8-0 și jucam până la 10. Și tot ne bătea foarte bine.

Era un tip mai mult decât nebun cu Universitatea Craiova. Mergeam la el acasă, țin minte și acum că avea acasă de la Campionatul European din 1984, toți tricolorii de la Universitatea Craiova lipiți pe frigider.

ADVERTISEMENT

Toată lumea era geloasă pe Tache, cum făcea el rost de abțibildurile alea. Era foarte greu să faci rost. Îl iubea foarte mult pe Costică Ștefănescu. Noi îi iubeam pe Cămătaru, pe Balaci, pe cei care dădeau goluri”.

“Pe el l-a ajutat foarte mult Horațiu Mălăele. L-a și meditat și l-a ajutat să intre în Institut”

Horațiu Mălăele și Nicolae Corjos, regizorul seriei Liceenii, au fost două dintre numele grele care l-au ajutat pe Costin Mărculescu să devină actor, ulterior el fiind și bun prieten cu fostul președinte PRM, Corneliu Vadim Tudor:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Visul vieții lui a fost să se facă actor. Pe el l-a ajutat foarte mult Horațiu Mălăele. L-a și meditat și l-a ajutat să intre în Institut. Tot așa, l-a ajutat foarte mult Nicolae Corjos, regizorul seriei Liceenii. L-a promovat foarte mult.

Apoi intrase într-o zonă de spectacole publice. Mergea și spunea poezii la “Cina creștină” pe care o organiza Vadim Tudor”, spune Andrei Dicu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Costin Mărculescu era foarte atașat de familia lui, ne povestește prietenul artistului și spune că sora lui avea grijă de casă mult mai mult decât artistul, care prefera de fiecare dată să bată mingea în fața blocului:

“Are o soră care este mai mare decât el. Se numește Minerva. În copilărie ea avea grijă de casă, el nu avea nicio treabă. Bătea mingea cu noi. A fost un tip extrem de generos toată viața. Furam fructe din pomi și i-am dus surorii ei fructe. A fost foarte atașat de familia lui.

ADVERTISEMENT

A făcut armata și, totuși, în perioada respectivă a jucat în filme, chiar dacă nu avea roluri mari. Era copil, tânăr”.

“Singura chestie pe care am observat-o în ultima vreme, exagerase cu mâncatul și cu șprițurile”

Totuși, în ultima vreme, Costin Mărculescu nu a trecut printr-o perioadă foarte bună. Dicu ne-a povestit că exagerase cu mâncatul și cu șprițurile, iar asta ar putea să îi fi dăunat foarte mult:

ADVERTISEMENT

“În ultima vreme am mai vorbit. M-a ajutat cu multe lucruri. Singura chestie pe care am observat-o în ultima vreme, exagerase cu mâncatul și cu șprițurile și am văzut că făcea și sală foarte mult. Toate chestiile astea combinate au dus la… Nu știu. Nu pot să îmi dau seama. Am rămas siderat. Sunt bolnav de când am aflat că a murit Tache. Am plâns toată noaptea.

Era un om care ajuta cu toată lumea. A fost foarte bun prieten cu familia Dolănescu. A fost bun prieten cu Ionuț și l-a iubit foarte mult pe taică-su, pe Dolănescu bătrânul. A fost foarte atașat de ei”, a conchis prietenul artistului.