Detalii neștiute despre românii blocaţi în Mexic. O turistă rupe tăcerea: “Două grupuri au fost arestate!”

FANATIK îți oferă mai multe detalii neștiute despre românii reținuți în Mexic de la o turistă care a apucat să intre în țară. Dumitrescu Nicoleta face parte din fericiții care au avut concediul planificat cu o zi mai devreme de debutul nebuniei. Românca a reușit să treacă de filtre fără prea mari probleme și se bucură acum de un concediu de poveste.

Putea fi chiar mai frumos, dar trei prieteni care urmau să vină în Mexic n-au mai fost lăsați să intre în țară. Aceștia au fost reținuți de vameși și vacanța lor s-a dus pe apa sâmbetei.

Conform informațiilor FANATIK, cei trei se află în acest moment în aeroport, dar nu au acces la telefoane, laptopuri sau tablete. Consulatul României a încercat să le ducă apă și mâncare.

Detalii noi despre românii reținuți în Mexic

„Eu, personal, nu am probleme, noi am intrat în Mexic pe 29 ianuarie. Am fost, din ce am înțeles, ultimii români intrați în Mexic fără probleme.

Am avut un control de rutină, ne-au întrebat de țigări, de bani, câți bani avem la noi, cât stăm, în ce scop am venit, lucruri normale.

De pe 30 încoace au început problemele și nu o persoană, două, grupuri mari au fost întoarse, practic arestați.

Practic ți se ia telefonul, nu există explicații. În cursa de ieri, de Lufthansa, noi așteptam 3 prieteni, două fete și un băiat care urmau să vină chiar la același hotel, prieteni de-ai noștri”, și-a început povestea Nicoleta Dumitrescu.

Au aterizat în Mexic, dar n-au mai ajuns niciodată la hotel

Femeia a povestit în exclusivitate pentru FANATIK că situația celor trei conaționali nu are cum să fie una tocmai bună. Aceștia n-au mai ajuns la hotel și imediat s-a dat alarma la consulat.

„Am tot așteptat, a aterizat cursa, apoi câteva ore în continuare am văzut că telefoanele lor apar închise, adică, pe whatsapp, poți să vezi ultima activitate, la ei apărea cu mult timp în urmă.

Ne-am gândit imediat că sunt probleme, aici era noapte, foarte târziu, plus că ieri a fost o zi națională, gen 1 decembrie la noi, foarte multă liberă și nu răspund la telefoane.

Într-un final am reușit să vedem că au aterizat, dar ei n-au ieșit din aeroport. Ne-am gândit imediat la ce e mai rău, la acea situație respectivă.

Am sunat la consulat, agenția noastră ne-a dat numărul de aici, din Mexic, al consulatului. Au fost foarte drăguți cu noi, au sunat imediat la aeroport, au spus că nu știu despre ce este vorba, probabil în sistem este o neclaritate din moment ce toți românii sunt opriți fără o explicație și nu numai că sunt opriți, dar ei, practic, sunt arestați.

Li se iau telefoanele, laptopurile, tabletele. Acum, vă dați seama, nu mi se spunea mie prin telefon dacă este o problemă politică, economică sau altceva. Oamenii încearcă să ne ajute”, a continuat aceasta.

Cum sunt trimiși acasă românii

Nicoleta Dumitrescu spune că toți românii sunt trimiși în țară, dar în funcție de biletele disponibile. Întâi ar fi plecat familiile cu copii.

„Din grupul de ieri, au fost puși să se întoarcă la același avion, știți că el vine și pleacă, dar nu și pe cei din grupul nostru. Probabil că au întors familii cu copii, mă gândesc. Prietenii noștri sunt fără copii.

Cei de la agenție au văzut în sistemul lor de călătorie că apar cu rezervare pe data de 5 februarie să fie întorși în România, ei având în mod normal bilet, pe 8. Pe 5 apar în claculator că au rezervare să se întoarcă. Probabil până pe 5 februarie nu sunt locuri disponibile la nicio cursă.

Agenția noastră a văzut că sunt locuri libere în avion, nu înțelegem de ce sunt ținuți până pe 5, nu știm nimic despre ei. Aseară, cei de la Consulat ne-au spus că consulul a sunat la aeroport și i-a rugat pe cei de acolo să le ducă apă, sandwich-uri, să le dea drumul cât mai repede. Nu se poate în Mexic, dar măcar acasă”, a mai zis femeia.

Condițiile în care stau românii reținuți în Mexic

Românii nu sunt lăsați să revină în țară chiar dacă ar putea să-și cumpere bilete de avion la curse programate mai repede. „Ei sunt în aeroport, într-o cameră, bănuim, cei de la Ambasadă ne-au spus că nu sunt ținuți în cele mai bune condiții. Ne și gândeam la treaba asta.

Mai mult de atât nu știm despre ei. Consulul ne-a spus că la întoarcere n-ar trebui să avem probleme. Zilele astea s-au mai întors români și n-au avut nicio problemă. Sunt probleme doar la intrare, nu este permisă intrarea.

Noi încercăm să plece nu pe 5, să plece astăzi, sunt locuri la avion, sunt locuri la alte companii, noi putem să cumpărăm biletele, dar nu avem cum să le dăm lor aceste bilete.

Ne gândim și noi că sunt altele motivele, dar, măcar să nu fie reținuți acolo câteva zile. Asta e, a fost o experiență neplăcută, dar să se termine”, a mai zis Nicoleta Dumitrescu.

Cum au ajuns turiștii români sechestrați în Mexic

Vă readucem aminte că zeci de români sunt blocați în aeroportul din Cancun de aproape trei zile. Mai exact, pasagerii a două avioane care au aterizat aici au fost sechestraţi de forţele de ordine.

Ministerul român de Externe a transmis că autoritățile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului, dar că acestea ar trebui să fie mai bine fundamentate.

FANATIK a contactat agenţia Fit Travel, cea prin care au plecat în Mexic cei trei turişti români despre care a vorbit Nicoleta Dumitrescu. Reprezentanții agenției au refuzat să ofere orice detaliu despre situația acestora.