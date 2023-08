Detalii peste ani de la istoricul meci din Giulești România – Germania 5-1

unde a vorbit pe larg despre cele mai frumoase momente din cariera sa.

Adrian Iencsi nu a uitat niciodată România – Germania 5-1: „Asta va rămâne mereu pentru mine”

Adrian Iencsi are 30 de meciuri și un gol sub „tricolor” însă a păstrat în amintire amicalul împotriva campioanei mondiale și europene: „În primul rând am jucat pentru echipa națională și în al doilea rând am jucat pe Giulești. Pentru mine a fost o atmosferă și ceva deosebit. Să câștigi împotriva Germaniei cu 5-1 e o amintire foarte plăcută.

Așa va rămâne mereu pentru mine. Mă bucur foarte mult că am avut marea șansă și oportunitate să joc în tricoul echipei naționale pe Giulești. Mi-am dorit întotdeauna”.

Fostul fundaș a jucat primul meci pentru România în anul 2000, pe terenul marii rivale: „A fost un vis care s-a realizat. Am debutat în Ghencea, contra Iugoslaviei, cum era atunci la vremea respectivă, și mereu mi-am zis de atunci:

‘Așa de mult mi-aș dori și eu să joc pe Giulești’, să simt lucrul ăsta, și s-a întâmplat. Chiar dacă într-un meci amical, a fost împotriva Germaniei. Totuși am câștigat cu 5-1”.

Mărturisirea lui Anghel Iordănescu în autocarul României după 5-1 cu Germania

Și Ionel Dănciulescu a fost marcat de acest meci în care a reușit o „dublă”. Fostul atacant al lui Dinamo și-a adus aminte de discursul selecționerul de la finalul meciului: „O bucurie enormă! Enormă! … Mai ales că eu nu am prins prea multe meciuri la echipa națională. A fost o mare bucurie pentru mine, și mai mare pentru că am dat două goluri și am reușit să învingem vicecampioana mondială. Așa ceva nu se uită toată viața. (zâmbește trist…).

Cum n-o să uit niciodată nici ce mi-a spus nea Puiu Iordănescu după meci, în autocar: ‘Felicitări și… îmi pare rău… pentru că sunt convins că meritai mai mult referitor la echipa națională’. Să vină din partea dânsului o asemenea remarcă… pentru mine a contat enorm… fost o satisfacție enormă…. Repet: nu o să uit niciodată mărturisirea asta a lui nea Puiu.

despre atmosfera senzațională de pe vechiul stadion al Rapidului: „Pe Giulești a fost o atmosferă de… Giulești! (râde) …chiar dacă era un meci amical, stadionul a fost plin… venea lumea la fotbal. Acum nu știu cât de mare preț au pus atunci nemții pe meciul ăla, dar au venit cu prima echipă, au lipsit doi, trei titulari care erau accidentați.

Noi am tratat serios întâlnirea, era Germania, vicecampioană mondială, și ne-a cam ieșit tot pe teren. Iar ei… amical, amical… păcat că a fost doar amical (râde)… ei erau clar afectați după meci, mai ales, normal, de proporțiile scorului… toți erau supărați, mulți dintre ei nici nu au vrut să facă schimb de tricouri…”.

