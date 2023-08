Adrian Iencsi a povestit mandatul de “principal” la Rapid. Cum a fost dat afară!

. Fostul fundaș de pe Giulești a vorbit despre experiența sa la club, dar și despre aportul pe care l-a adus la promovarea echipei în prima ligă din România.

Adrian Iencsi, fără regrete după ce a plecat de la Rapid

Fostul fundaș centraș s-a destăinuit în fața lui Robert Niță legat de momentul perioada sa ca antrenor la Rapid. Adrian Iencsi a povestit despre munca grea pe care a făcut-o înainte să plece, dar și despre condițiile nefavorabile pe care le-a avut la gruparea din Giulești. Iencsi susține că nu are niciun regret după demiterea de la Rapid.

ADVERTISEMENT

“Nu am niciun regret. La început am suferit foarte tare, pentru că am știut cât de mult am muncit în perioada aceea. A fost o perioadă grea, imediat cum s-a terminat campionatul. A fost acea perioadă după primul val de pandemie. Au fost doar 3 săptămâni în care aveai timp să te reașezi. Era și acea dezamăgire după ratarea promovării în prima ligă. În acea perioadă scurtă eu trebuia să fac mai multe chestii.

În primul rând trebuia să discut cu jucătorii care nu mai făceau parte din lotul echipei și nu au fost discuții tocmai ușoare. A fost o luptă destul de grea, pentru că discuțiile nu erau nici prea convingătoare. După trebuia să fac o echipă, să creionez un lot. Apoi trebuia să fiu pregătit și de prima etapă de campionat, să am inspirația necesară să aleg un prim 11.

ADVERTISEMENT

A fost o muncă titanică. Comunicam permanent cu conducătorii în sensul de a aduce jucători. Fotbaliști de care aveam nevoie pe anumite poziții și s-a făcut acest lucru. Cu unii jucători nu am mai reușit să lucrez. Un exemplu a fost Dandea. A fost și o muncă titanică în a-l convinge pe el să vină la Rapid. Avea alte aspirații. Iar când a venit el, am plecat eu. Iar lotul acela cu care s-a început atunci campionatul, a fost un lot făcut cu mare trudă.”, a delcarat Adrian Iencsi, la SUFLET DE RAPIDIST.

Motivul demiterii de la Rapid

La SUFLET DE RAPIDIST, Adrian Iencsi a mărturisit motivul nejustificat al demiterii sale, dar și modul prin care a fost anunțat de conducere. Fostul antrenor din Giulești crede că ar mai fi meritat o șansă pe banca Rapidului, având în vedere munca și dedicarea pe care a avut-o, în ciuda pandemiei.

ADVERTISEMENT

“Foarte multă muncă și am început bine. Am avut un început bun. 3 din 3 victorii. Dar apoi am avut un egal, înfrângere, victorie și iar înfrângere. Ultima cu FCU Craiova a fost dureroasă, mai ales pentru mine, cu scor 5-0. Și atunci eu am fost destituit din funcția de antrenor.

A fost o dezamăgire. Nu știu dacă era cazul. Procentul meu era foarte bun la Rapid și munca a fost una foarte amplă și asiduă. Cred că meritam să mi se mai dea o șansă. Iar dacă simțeam că lucrurile nu mergeau, ridicam eu mâna și plecam.

Am fost și eu afectat de acel virus și am stat în casă. Eram neputincios, nu puteam să intervin cu nimic sau să îmi antrenez echipa. Și am fost destituit din funcție printr-un simplu mesaj. Atâta tot. M-au măcinat acele lucruri, dar am învățat ceva după acea experiență. Am reușit să trec peste, pentru că eu nu sunt ranchiunos.”, a mai spus fostul tehnician al lui Rapid.

ADVERTISEMENT

Introspecția lui Adrian Iencsi

În finalul poveștii, Adrian Iencsi a mărturisit că este bucuros că a putut să aibă un . Fostul antrenor susține că lotul pe care l-a construit a fost unul bine ales pentru acea vreme și care ajutat la îndeplinirea obiectivului de către giuleșteni. Iencsi este convins, totuși, că dacă ar fi avut suporterii la meciuri, lucrurile ar fi stat cu totul diferit.

“Uneori chiar mă gândesc mai mult la mine. Nici eu nu sunt perfect, poate greșesc și am încercat să refac ceea ce am greșit. A fost o situație în care am fost neputincios. Nu am fost pus nici în postura de a mai putea spune ceva. Eu atunci nu puteam să ies din casă. Nu am avut parte de prezența suporterilor la stadion. Cred că dacă ei erau acolo, m-ar fi ajutat.

Am învățat din experiența aceea. Eu și dacă mă întâlnesc cu cei de la club pot să le strâng mâna, nu am niciun fel de problemă. Poate că și ei se simt vinovați. Dar important este că echipa și-a îndeplinit obiectivul într-un final. Mă bucur că am făcut parte din acel proiect și că am pus și eu o mână solidă prin crearea lotului. Pentru că m-am mișcat foarte rapid în consolidarea acelui lot, totul într-un context nefavorabil. Practic, partea aceea de început a fost cea mai grea.”, a mai spus Adrian Iencsi.