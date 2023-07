Dezamăgire totală la FC U Craiova, după înfrângerea cu FCSB: “N-am făcut faţă”

FC U Craiova a început cu stângul sezonul 2023-2024 din SuperLiga şi . La finalul meciului jucat la Târgu Jiu, oltenii erau dezamăgiţi pentru prestaţia avută.

Analiza lui Florin Drăgan, secundul oltenilor, după FC U Craiova – FCSB 1-3

Florin Drăgan, antrenorul secund al lui FC U Craiova, a explicat motivele din spatele înfrângerii cu FCSB. Acesta a susţinut că jucătorii nu au făcut faţă presiunii şi au comis greşeli destul de mari.

“Am întâlnit cea mai puternică echipă din România. Ne-au fost net superiori. Nu au putut face faţă presiunii, am intrat foarte timoraţi. Am făcut greşeli inadmisibile pentru prima ligă.

Nu putem să fim fericiţi. Poate puteam să punem presiune pe ei dacă Sidibe marca pentru 2-3. Nu am făcut faţă presiunii. Am primit două goluri foarte repede. Eu sunt antrenorul secund al echipei şi încerc să ajut.

E normal să fie dezamăgit (n.r. Adrian Mititelu). Atât am putut în această seară. Ştim că avem calitate şi vom merge la Sepsi ca să adunăm puncte”, a declarat Florin Drăgan.

Vlad Achim, semnal de alarmă după FC U Craiova – FCSB 1-3

Prestaţia lui FC U Craiova a fost analizată şi de Vlad Achim, care a identificat problemele echipei în înfrângerea cu FCSB. Mijlocaşul de 34 de ani a susţinut că el şi coechipierii lui au pierdut prea multe mingi.

“În mare au fost cam aceleaşi probleme de anul trecut: fazele fixe şi mingile pierdute prea uşor. Am înceut foarte prost, cu mingi pierdute aiurea. Am încercat să revenim, am avut situaţii bune în repriza a doua, dar am primit golul trei.

Nu e totul pierdut, mergem mai departe. Avem condiţii bune, suntem acelaşi lot ca cel din sezonul trecut. Lucrurile se pot îmbunătăţi. FCSB a fost mai bună în seara asta”, a spus Vlad Achim.

În etapa a 2-a, FC U Craiova o va întâlni, în deplasare, pe Sepsi Sfântu Gheorghe, în timp ce , în marele derby al fotbalului din România. Meciul oltenilor este programat vineri, de la ora 18:30, în timp ce duelul cap de afiş al startului de sezon se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30.