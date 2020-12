Dezbatere alegeri parlamentare 2020: Robert Sighiartău: Sighiartău: “Școlile sunt închise deoarece sunt un pericol” Livetext

În această seară, la Digi24, este o dezbatere electorală la care participă membri importanți din cele mai importante partide parlamentare. Victor Ponta, președinte PRO România, Alexandru Rafila, candidat PSD, Dacian Cioloș, copreședinte al Alianței USR-PLUS, Robert Sighiartău, deputat PNL și Tanczos Barna, senator UDMR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Prelipceanu, moderatorul emisiunii va acorda un minut și jumătate fiecărui participant la dezbatere să răspundă la întrebări esențiale despre situația politică a României.

În contextul alegerilor, răspunsurile acestea sunt extrem de relevante în legătură cu agenda politică a fiecărui partid care dorește duminică să obțină votul românilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacian Cioloș: “Carantinarea națională nu este o soluție”

Veți susține carantinarea?

Eugen Tomac: “Bineînțeles că actuala situație impune mășuri excepționale. Dacă se va menține această stare, trebuie luată în calcul și măsura carantinării. Indiferent ce ne împing calculele să declarăm, trebuie să protejăm viețile românilor.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne gândim la toate măsurile pe care le poate ia statul, deoarece cu toții am fost luați prin surprindere în acest an și sistemul sanitar a scos la vedere multiple vulnerabilități”, a declarat Eugen Tomac.

Robert Sighiartău: “Nu se mai impune o carantinare națională, deoarece strategia carantinării zonale a avut succes. Acolo unde au fost focare de infecție, au fost carantinări pe perioade de 14 zile și acestea au funcționat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Le mulțumesc românilor că au dat dovadă de responsabilitate, am reușit, guvernul României împreună cu președintele Iohannis să ținem rata de infectare sub multe state europene. Am preluat sănătatea într-o stare deplorabilă, pentru că PSD și guvernele anterioare nu s-au pregătit pentru momente de acest tip”, a declarat Robert Sighiartău.

Victor Ponta: “Răspunsul meu este categoric nu. PRO România și cu mine considerăm că nu carantinarea este soluția pentru România. Considerăm că este esențial să avem un program național de testare, să autorizăm testele rapide și să decontăm testele din zona privată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Până apare vaccinul, pe care eu personal și familia mea îl vom face, trebuie să testăm masiv. Carantinarea localităților este o prostie, să carantinezi de exemplu Clujul care a testat mult și alte localități care nu testează să nu le carantinezi. Aș angaja mai mulți oameni la DSP”, a declarat Victor Ponta.

Alexandru Rafila: “Răspunsul echilibrat este: în funcție de situația epidemiologică de la mijlocul lunii decembrie putem aprecia acest lucru. Declarațiile care spun că trebuie introdusă carantina sau nu trebuie coroborate cu realitatea.

ADVERTISEMENT

Situația epidemiologică este departe de a fi favorabilă, spitalele sunt supra-aglomerate, iar scăderea cazurilor nu este reală, ci este doar consecință a reducerii numărului de teste.

Faptul că nu am crescut capacitatea de testare este o problemă serioasă, iar dacă se introduc măsuri dure sunt consecință a unei lipse de pregătire”, a declarat Alexandru Rafila.

ADVERTISEMENT

Tanczos Barna: “Susținem descentralizarea deciziilor, nu putem pune pe aceeași masă situația județelor cu testare masivă cu județe în care nu se testează. Nu putem carantina toată țara pentru câteva orașe sau județe unde nu s-au luat măsurile necesare sau persoanele nu au conștientizat necesitatea importanței respectării măsurilor”, a declarat Tanczos Barna.

Dacian Cioloș: “Carantina națională este o măsură extremă care trebuie luată doar într-o situație extremă, iar aceasta poate fi evitată dacă vor fi luate măsuri la nivel local acolo unde situația evoluează dramatic. Trebuie revăzută strategia de testare, ar trebui combinate testele PCR cu cele rapide.

Ar trebui dată capacitatea DSP-ului și spitalelor să poată ține situația sub control. Viitorul guvern va trebui să câștige încrederea cetățenilor. Nu ar trebui să se impună carantinarea națională”, a declarat Dacian Cioloș.

După aceste răspunsuri, participanții au putut să pună întrebări celorlalți care erau prezenți în platoul Digi 24.

Alexandru Rafila către Cioloș: “Aveți un mod de gândire nedemocratic”

Rafila a fost întrebat de co-președintele alianței USR-PLUS dacă dorește o depolitizare a sistemului de sănătate în special în rândul numirii managerilor de spitale.

Candidatul PSD i-a răspuns că susține în totalitate un asemenea demers și a vrut să îl întrebe dacă alianța va susține o lege de acest tip în Parlamentul României.

“Ce v-a oprit (n. red. pe PSD) să faceți asta în ultimii 30 de ani?” l-a întrebat ulterior Dacian Cioloș pe Alexandru Rafila.

Acesta a replicat spunând: “Am intrat în politică acum recent, dumneavoastră mă întrebați pe mine de ce a făcut partidul în trecut? Dacă dumnevaostră considerați că un partid nu poate progresa, aveți un mod de gândire nedemocratic”, a răspuns candidatul PSD.

Victor Ponta: “Școala online este un fake, nu există. Trebuie să redeschidem școlile!”

Sunteți dispus să garantați alocarea a 6% din PIB pentru educație?

Dacian Cioloș: “Educația va avea tot bugetul pe care e capabil să îl absoarbă pentru reformarea calității sistemului de învățământ, pentru creșterea accesibilității educației în mediul rural. Dacă va fi 6% este ok, dar aceasta este doar o cifră pe care o plimbăm electoral de mult timp.

Dar sunt fonduri europene pe care le putem atrage. Directorii de școli sunt numiți pe criterii politice de inspectorate și puțin le-a păsat oamenilor să investească în educație”.

Tanczos Barna: “În niciun caz nu sunt de acord cu domnul Cioloș în legătură cu politizarea educației. În Harghita această politizare nu există, directorii nu sunt numiți așa.

Susținem în continuare 6% pentru educație, sistemul trebuie regândit, nu putem avea 30 de copii în școli, nu putem avea un sistem de educație eficient dacă nu facem o formare profesională a cadrelor didactie și dacă nu investim în școli, în special în mediul rural”.

Alexandru Rafila: “Educația și sănătatea sunt domenii prioritare pentru orice societate. Toate țările mai civilizate sunt cele care investesc în aceste două domenii. Atingerea acestui prag de 6% este unul normal, pe care orice partid ar trebui să îl aplice.

Atragerea de fonduri europene este și ea imperios necesară, dar trebuie o regândire a sistemului educațional, dezvoltarea învățământului și a cercetării care să fie corobarată cu producția este esențială”.

Victor Ponta: “Eu vă garantez că începând cu 7 decembrie ne vom bate la propriu dacă trebuie, nu doar și la figurat să se deschidă școlile. Școala online este un fake, este o bătaie de joc la adresa elevilor și profesorilor.

Povestea cu 6% nu cred că o mai credeți nici dumneavoastră. Banii pentru educație se dau din buget, nu din PIB, deci trebuie să ne gândim dacă ajungem la 6% din PIB, dar trebuie să ajungem și cu bugetul la 40% din PIB, acum suntem la 30%”.

Robert Sighiartău: “S-a tot vorbit despre alocarea acestui procent din PIB. PNL nu a mai fost la guvernare de șapte ani, dar de când a venit a introdus educația printre domeniile prioritare. S-au dublat investițiile în ceea ce privește dotarea școlilor.

Problema privind educația nu se rezumă doar la investiții în betoane, școli, în dotări care trebuie făcute. Trebuie să reușim ca profesorii să fie mult mai performanți, iar educația trebuie adaptată la nevoile pieței”.

Eugen Tomac: “Avem la ora actuală o realitate destul de dură și ea se resimte în zonele defavorizate. Avem aproape un milion de copii care nu au acces la educație având în vedere situația pandemiei. Trebuie să alocăm resursele necesare pentru educație și cercetare.

Peste 90% din unitățile de învățământ sunt în continuare fără autorizație ISU. Este absolut esențial să investim în învățământul la distanță și în profesionalizarea cadrelor didactice. Viitorul guvern trebuie să atragă fonduri europene pentru digitalizare”.

Victor Ponta: “I-ați dat ordin unui securist să îmi dea verdict de plagiat al doctoratului”

Cioloș: “Cum putem elimina impostura din sistemul acordării titlurilor de doctorate?”

Ponta: “Știți cum scăpăm, îl luăm pe primarul din Brașov care a declarat că are școală și nu a făcut-o. Trebuie să îl luăm pe ministrul dumneavoastră din 2016, pe domnul Curaj, i-ați dat ordin să îmi arate plagiatul doctoratului și el nu a fost de acord și a demisionat.

L-ați adus pe Mircea Dumitru, colaborator al Securității, știți că e dovedit de CNSAS, și el mi-a dat acel verdict de plagiat. Nu m-a dovedit nimeni, cine m-a dovedit? Securistul dumneavoastră? Eu am fost la școală, colegii dumneavoastră își inventează studii”.

Robert Sighiartău: “Școlile sunt închise deoarece sunt un pericol”

Victor Ponta către Robert Sighiartău: “Susțineți redeschiderea școlilor și când ajung acolo să primească alocațiile dublate așa cum am votat?”

Robert Sighiartău: “Școlile sunt închise deoarece sunt un pericol. Există o mobilitate în jurul școlii și aceste probleme ale mobilității duc la o infectare crescută.

Am avut administrație PSD și nu avem transportul public din Viena sau Germania. În primul rând îmi doresc să fie sănătoși copiii, la asta mă gândesc în primul rând”.