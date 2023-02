Dezvăluire șocantă. Mega-buget pentru Craiova lui Rotaru! „Câtttt? Mai spuneți o dată!” Gigi Becali e mic copil cu FCSB! Video exclusiv

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a revenit în forță înainte de etapa a 25-a. despre bugetul uriaș de salarii de la Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru discută pe cifre cât îl costă salariile anual la Universiatea Craiova: „A fost o chestie asumată”

Gheorghe Hagi a surprins după ce a spus că , iar Horia Ivanovici a adus acest subiect în discuția cu Mihai Rotaru.

„Haideți să vă întreb ceva. Am rămas foarte mirat acum două zile, când am văzut declarațiile lui Hagi că el a luat titlu cu fond de salarii de 1,5 milioane. Avea 5 jucători cu salarii de 5.000 de euro, cele mai mari salarii, iar acum are fondul brut de 2 miloane de euro, iar cel mai mare salariu e 7.000 de euro…”, i-a aruncat mănușa realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume și a început să arunce cu sume: „Cheltuim 11,5 milioane de euro! Fără să luăm în calcul transferurile. Deci anul ăsta sărim de 13 milioane. Din care 6 milioane reprezintă salariile brute, plus bonusurile”.

„Câtttt? Cât cheltuiți?! 11,5 ?!”, a fost reacția sugestivă a lui Horia Ivanovici, care apoi l-a confruntat din nou pe Mihai Rotaru: „Ați văzut declarațiile lui Hagi. V-au pus pe gânduri?”.

nu regretă însă nicio decizie legată de banii investiți în Bănie, deși echipa nu are rezultatele dorite: „Nu, pentru că la noi a fost o chestie asumată. Poți să dai drumul unui astfel de proiect, o academie puternică. Gică Hagi asta a construit din prima zi la Farul. Este o academie de fotbal care a devenit club de fotbal”.

Obiectivul Universității Craiova la nivel de academie: „Întotdeauna să creștem unu-doi copii”

Mihai Rotaru respectă ceea ce a reușit Gheorghe Hagi la Farul și a vorbit despre strategia Universității Craiova privind jucătorii tineri: „Noi suntem un club de fotbal care ne-am construit o academie, în spatele lui Gică. Dar nu are legătură. Dacă poți să faci așa ceva, dar trebuie să fie un proiect care să dureze 7-8 ani, până în momentul în care vii cu generațiile pe care pui cel mai mare accent și începi să îi urci la prima echipă.

Noi ne-am propus ca întotdeauna să creștem unu-doi copii, să vină în fiecare an pentru echipa mare. Anul trecut au venit Baiaram, Markovici, anul ăsta îi propunem pe Sala și Danciu, iar anul viitor avem alte propuneri. Ăsta e scopul nostru: doi fotbaliști să ajungă în primul unsprezece la echipa mare în fiecare an”.

Mihai Rotaru, mesaj clar: „Bugetul nostru sigur trebuie reanalizat”

, Mihai Rotaru nu are de gând să facă asta la Universitatea Craiova, însă mesajul e că nu va mai risipi bani: „Va fi o politică mai atentă să spune, dar dacă un jucător va merita un salariu mare, îl va primi! Poți să faci un echilibru, să ai un jucător care vine din pepinieră cu 2.000 și 15, 17, 20.000 de euro. Și faci o medie. Poți să construiești ceva.

Ideea e că bugetul nostru sigur trebuie reanalizat, trebuie reașezat, dar despre asta vorbim la vară. Acuma ne gândim la planuri pe termen scurt și foarte scurt. Nu discut asta acum, n-am în plan să discut retragerea mea”, a dezvăluit omul de afaceri la .

