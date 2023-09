Dezvăluire uluitoare a lui Dragomir. A jucat fotbal cu Orban, premierul Ungariei!

În ultima ediție de MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, invitatul special al fiecărei ediții a vorbit despre multe subiecte de actualitate și a povestit și alte lucruri interesante. Dumitru Dragomir a făcut și o dezvăluire uluitoare și spune că a jucat fotbal cu Viktor Orban, premierul Ungariei.

Dezvăluire uluitoare a lui Dragomir

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a făcut o dezvăluire uluitoare. Fostul președinte LPF a jucat fotbal cu Viktor Orban, premierul Ungariei și cu fostul secretar general al FRF, Adalbert Kassai. Nea Mitică este convins că va putea vedea și meciul României de la Budapesta, cu Belarus, din tribună, chiar dacă, există șanse mari ca partida să se joace fără spectatori.

“Vorbesc cu Kassai și vorbește cu primul ministru, cu Viktor Orban. Adalbert și Orban au relație cum sunt eu cu tine. Am jucat fotbal cu el, cu Orban și cu Mircea Sandu. E un om de fotbal și cunoaște bine fenomenul. Deci noi am jucat cu Orban fotbal în Ungaria.

Știe să joace foarte bine, era fotbalist atunci. Pe cuvânt de onoare. Nu aveai cum să îi iei mingea. Are minte multă de tot. Pun pariu că dacă mergem la Budapesta, văd meciul din tribună, merg pe stadion.”, a declarat Mitică Dragomir.

Reacție incendiară a lui Nea Mitică: “Nu mă mai uit la niciun meci!”

. Fostul șef al LPF nu este de acord cu schimbul dintre Alibec și Pușcaș la națională, făcut de Edi Iordănescu: “Chiar dacă a greșit-o Edi, a mermelit-o pe traseu. A îndreptat lucrurile pe traseu. Dacă îl ții pe Alibec rezerva lui Pușcaș, nu mă mai uit la niciun meci toată viața mea, la echipa națională

Cum să îl scoți pe Alibec și să bagi pe Pușcaș. Am crezut că fac temperatură. Nu e genul meu de jucător. Nu știe să lovească mingea, nu știe să dribleze, nu știe să dea cu capul. Nu are nicio idee tactică, ca dovadă că nu joacă pe unde este. La tatuaje, la codițe și la șmecherie nu ne întrece nimeni. La fotbal suntem ultimii.”

Dumitru Dragomir, despre “obsesiile” lui Iordănescu la națională

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, de la echipa națională: “(n.r. îi prelungiți contractul lui Edi, dacă România se califică la Euro?) Bineînțeles. Nu mă iau eu după unul și altul, cu toate că are și el greșelile lui, dar este un copil serios. Are noroc, contează enorm. Băi, fratele meu, la schimbări le-a nimerit. Are problemă cu unul, doi jucători pe care tot îi forțează”

Nea Mitică a mai vorbit și despre alți componenți ai lotului României: “Și s-a mai făcut o greșeală. Toată lumea a aruncat în Sorescu. Băi, fratele meu, Sorescu e jucător de echipă națională, de viteză, pe care poți să-l pui să joace pe multe posturi. Dacă îl pui să joace fundaș dreapta e cel mai bun.

Fiți atenți, nu aruncați în jucători care au calități, pentru că de-asta ducem lipsă. Noi avem numai viteza întâi și a doua. Că e deficitar la lovirea mingii cu stângul și la mai multe, asta e fotbalul românesc, aici suntem cu valoarea fotbaliștilor români, dar nu aruncați în el. Sunt puțini cu viteza ăstuia.

Nu vreau să dau nume pentru că săracii chiar dacă nu pot mai mult, au muncit și ei. Ori el (n.r. Screciu), ori Băluță obligatoriu în fața fundașilor centrali, pentru că noi de-asta luăm goluri multe. Nu vine unul care să atace și fundașii centrali să culeagă mingile. Triunghiul din gura porții e foarte important. Mitriță e de chemat. (n.r. Louis Munteanu) Nu. L-am văzut ieri (n.r. Albania U21 – România U21 3-2). Eu vă spun, Octavian Popescu vine.”

