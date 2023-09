România a făcut un pas mare în lupta pentru calificarea la Euro 2024. și rămân pe loc calificabil cu patru etape rămase din preliminarii. Dumitru Dragomir a vorbit despre lotul României și despre Edi Iordănescu, după victoria de pe Arena Națională.

Dragomir i-a deconspirat obsesiile lui Edi Iordănescu. „Îi tot forțează pe ăștia”

Edi Iordănescu mai are contract cu Federația Română de Fotbal până pe 30 iunie 2024, însă Mihai Stoichiță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FRF îi va propune un nou contract selecționerului, dacă „tricolorii” merg la turneul final.

Într-un exercițiu de imaginație, Dumitru Dragomir a dezvăluit că ar lua aceeași decizie dacă ar fi președintele FRF. Singura problemă pe care „Oracolul” o vede la selecționer este faptul că forțează anumiți jucători în primul „11”.

„(n.r. îi prelungiți contractul lui Edi, dacă România se califică la Euro?) Bineînțeles. Nu mă iau eu după unul și altul, cu toate că are și el greșelile lui, dar este un copil serios. Are noroc, contează enorm. Băi, fratele meu, la schimbări le-a nimerit. Are problemă cu unul, doi jucători pe care tot îi forțează”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, apel către lumea fotbalului din România: „Nu mai aruncați în Sorescu”

Deian Sorescu a jucat 55 de minute în egalul dintre România și Israel și a fost rezervă neutilizată cu Kosovo. Evoluția fostului fotbalist de la FCSB a fost criticată intens după remiza de pe Arena Națională. .

Totuși, Dumitru Dragomir consideră că s-a greșit atunci când Sorescu a fost criticat. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a remarcat viteza din teren a fotbalistului de 26 de ani.

„Și s-a mai făcut o greșeală. Toată lumea a aruncat în Sorescu. Băi, fratele meu, Sorescu e jucător de echipă națională, de viteză, pe care poți să-l pui să joace pe multe posturi. Dacă îl pui să joace fundaș dreapta e cel mai bun.

Fiți atenți, nu aruncați în jucători care au calități, pentru că de-asta ducem lipsă. Noi avem numai viteza întâi și a doua. Că e deficitar la lovirea mingii cu stângul și la mai multe, asta e fotbalul românesc, aici suntem cu valoarea fotbaliștilor români, dar nu aruncați în el. Sunt puțini cu viteza ăstuia”, a mai spus Dragomir.

Dumitru Dragomir îl vrea pe Screciu sau Băluță în fața fundașilor: „Și Mitriță e de chemat”

Dumitru Dragomir nu a vrut să dea numele jucătorilor pe care consideră că Edi Iordănescu îi forțează. „Oracolul din Bălcești” i-a sugerat selecționerului să joace fie cu Vladimir Screciu, fie cu Tudor Băluță în poziția de mijlocaș defensiv.

De asemenea Alexandru Mitriță și Octavian Popescu sunt jucătorii pe care Mitică Dragomir îi vrea la echipa națională. „Nu vreau să dau nume pentru că săracii chiar dacă nu pot mai mult, au muncit și ei.

Ori el (n.r. Screciu), ori Băluță obligatoriu în fața fundașilor centrali, pentru că noi de-asta luăm goluri multe. Nu vine unul care să atace și fundașii centrali să culeagă mingile.

Triunghiul din gura porții e foarte important. Mitriță e de chemat. (n.r. Louis Munteanu) Nu. L-am văzut ieri (n.r. Albania U21 – România U21 3-2). Eu vă spun, Octavian Popescu vine”, a încheiat Dumitru Dragomir.

