Dezvăluirea pe care Gina Pistol i-a făcut-o soțului său. Smiley nu se aștepta la asta: „Sunt foarte fericită că nu ai permis”

Gina Pistol i-a făcut lui Smiley o dezvăluire la care puțini s-ar fi așteptat. Vedeta și soțul său au avut un dialog savuros în mașină și l-au împărtășit cu toți urmăritorii din mediul online.

Ce i-a spus Gina Pistol lui Smiley în timp ce era la volan. Artistul a rămas fără permis în urmă cu o lună

Smiley și Gina Pistol își țin publicul la curent cu noutățile din viața lor prin intermediul rețelelor de socilizare. Îndrăgitul cuplu nu se ascunde, astfel că fac arată atât momentele frumoase, cât și pe cele grele.

În urmă cu o lună, după ce a depășit limita de viteză, iar de atunci are parte de ajutorul soției sale, care atunci când poate îl duce acolo unde are nevoie.

Așa s-a întâmplat și în dimineața zilei de joi, 9 noiembrie 2023, când fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite și soțul său au dus-o pe micuța

„A trecut mai bine de o lună de când am rămas fără carnet. Mai am încă două în care voi fi pieton. Astăzi am mers la grădiniță cu Josephine și Gina a condus. Gina e șoferul meu dimineața”, a dezvăluit Smiley în cadrul unui filmuleț pe InstaStory, iar Gina Pistol i-a oferit o replică neașteptată.

„Sunt foarte fericită că nu ai permis”

Astfel că, Gina Pistol i-a dezvăluit soțului său, în mod neașteptat, că nu o supără faptul că a rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă de trei luni. „Sunt foarte fericită că nu ai permis”, a dezvăluit vedeta.

Motivul este unul simplu, pe lângă timpul pe care îl petrec împreună, Smiley are grijă să o răsplătească pe Gina Pistol pentru efortul depus, nu cu bani, ci cu gesturi neprețuite prin care își arată recunoștința.

„În general merg cu cine se oferă să mă ducă acolo unde trebuie să ajung cu taxiul, cu autobuzul, cu metroul și cu alte mijloace de transport. Mă bucur că soția nu îmi ia mult pentru fiecare transport. M-ai trecut pe caiet?

Deci, soția nu acceptă plăți cash sau cu cardul. Mă trece pe caiet și apoi plătesc sub formă de troc.(…) Ca să îmi mai scadă din datorie, m-am angajat ca astăzi să îi fac cafeaua”, a completat artistul.