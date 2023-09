Smiley, lăsat fără permisul de conducere. Cu ce viteză ar fi circulat pe un drum județean

Polițiștii l-au lăsat pe Smiley fără permisul de conducere. Cântărețul a fost prins în timp ce circula pe un drum județean cu o viteză mult mai mare decât cea legală.

Totul s-a întâmplat în cursul după-amiezii de sâmbătă, 23 septembrie 2o23. a fost oprit de oamenii legii după ce a depășit limita de viteză în județul Tulcea.

Smiley a circulat, pe drumul Agighiol – Tulcea, pe DJ 222, la km 9+300, cu viteza de 104 km/h. Limita de viteză în această zonă este de 50 km/h. După ce l-au oprit pe cântăreț, polițiștii l-au pedepsit conform legii.

Astfel, a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. În plus, acesta a primit și o amendă destul de mare, în valoare de 1.305 lei.

“Polițiștii au depistat, pe DJ 222, km 9+300, în zona de limitare a vitezei de 50 km/h, un bărbat care conducea un autovehicul cu 104 km/h.

Conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere, suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule, pentru 90 de zile și aplicată o amendă, în valoare de 1.305 lei”, au transmis reprezentanții IPJ Tulcea, potrivit .

Smiley a mai fost oprit de polițiști pentru viteză și în trecut

Acesta nu este primul astfel de incident de care are parte cântărețul. În 2020, Smiley a primit o amendă după ce a circulat cu o viteză pea mare pe Autostrada Soarelui.

La momentul respectiv, artistul a primit o amendă în valoare de 580 de lei și trei puncte penalizare. Cântărețul a fost conștient atunci că nu a dat un exemplu prea bun, așa că i-a îndemnat pe internauți să respecte regulile.

“Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză.

Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost.

Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a scris Smiley pe rețelele sociale atunci.