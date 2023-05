Dezvăluiri de culise despre vânzarea drepturilor tv din SuperLiga: „Am avut ofertă din Anglia, pornea de la 75 de milioane pe an!”. Video Exclusiv

Drepturile TV din SuperLiga , anunț făcut în exclusivitate de Orlando Nicoară, directorul eAD, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI la începutul lunii martie. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a povestit un episod petrecut în 2008 când prețul pentru drepturile tv din pentru Liga 1 a explodat.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri de culise despre vânzarea drepturilor tv pentru Liga 1: „Datorită mie sunt sumele astea”

Orlando Nicoară a anunțat că prețul din , astfel, suma ar putea să ajungă la 33 de milioane de euro plus TVA. Deși este nemulțumit de prețurile cu care se vând drepturile tv pentru prima scenă a fotbalului din România, Dumitru Dragomir a povestit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ un episod petrecut în urmă cu 15 ani.

„Trebuie să-i mulțumească unui singur om. Lui (n.r. Sorin Ovidiu) Vântu. V-am mai spus și o repet. Și lui (n.r. Dumitru) Dragomir. (n.r. te-a sunat Gino Iorgulescu?) Nu m-a sunat, dar mi-a mulțumit. Datorită mie sunt sumele astea. Știi ce am făcut, nu? În 2008, se băteau toate televiziunile care să ia drepturile că erau câțiva. Eu am făcut licitație. Am știut sigur că la licitație mai mult de 50 de milioane de euro pe trei ani nu iau.

Îl sun pe Vântu și îi spun: ‘Frate, probabil că la valoarea ta, dacă ai drepturile de televiziune, faci praf toată țara’. El a înțeles. E de o inteligență rară. S-a băgat în licitație că așa totul era rezolvat. Antena 1 se cuplase cu Digi și amândoi au zis că nu trece de 50-60 de milioane.

Au depus plicurile la mine la ligă sigilate, dar eu știam că Vântu are doar 100 de milioane. Oferta lui Vântu era până la 100 de milioane pe trei ani. Când am auzit așa am zis că el e câștigător sigur. Când colo și Zoltán Teszári cu Antena 1 au pus 101 milioane de euro și era din milion în milion. S-a câștigat cu 101 milioane de euro că Vântu a avut 100 și s-a oprit pentru că era penal dacă el concura în continuare”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, nemulțumit de suma pentru drepturile tv din SuperLiga: „Trebuia să se vândă cu cel puțin 250 de milioane de euro”

Dumitru Dragomir a explicat că acela a fost momentul în care prețul din drepturile tv pentru transmisia meciurilor de pe prima scenă a fotbalului românesc a explodat. Președintele LPF în perioada 1996-2013, Dumitru Dragomir consideră că dacă se făcea licitație drepturile tv se puteau vinde cu cel puțin 250 de milioane de euro pe trei ani.

„Noi eram mulțumiți și dacă luam 60 de milioane pe trei ani. De-atunci așa a plecat și așa a rămas. Acum au mărit un picuț ca să nu facă licitația. Au mărit la 118 milioane, 17 milioane în plus în 15 ani. Cam un milion de an.

La orice capitală europeană cu trei milioane de oameni și cu 18 milioane care sunt în țară, plus că avem afară alte 5-6 milioane de oameni convingerea mea este că trebuia să se vândă dacă se făcea licitație cu cel puțin 250 de milioane de euro pe trei ani. Mai puțin de 250 de milioane era imposibil pentru că erau firme din afară interesate acum la o țară așa de mare.

Eu știu de ce, dar nu mai vreau să comentez. Eu n-am prea fost zgârcit de-a lungul vieții. N-am vrut să fac numai eu burta mare au mai făcut și alții pe lângă mine”, a mai dezvăluit Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri din trecut despre vânzarea drepturilor tv: „Nu putem facem nimic că ne leagă ăștia”

Totodată, Dumitru Dragomir a povestit un episod petrecut când se afla la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal. Pentru vânzarea drepturilor de televiziune Dumitru Dragomir a primit o ofertă din Anglia, însă în cele din urmă, drepturile s-au vândut prin licitație.

„Eu am fost în Anglia pentru vânzarea drepturilor de televiziune la o firmă care voia să participe la licitația asta. Atunci când am văzut cu 101 milioane și ei au zis în felul următor: ‘Noi cumpărăm așa. Dăm 75 de milioane în primul an și câte 25 în fiecare an în plus.

Începem 75, 100, 125, 150…’ Am venit, am discutat cu președinții ăștia mai răsăriți care aveau un cuvânt de spus cu Jean Pădureanu, cu Borcea, cu Iancu. ‘Nu, domne. Hai să facem licitație că fără licitație nu putem facem nimic că ne leagă ăștia, pe tine te leagă’. Eu n-am vrut să fac fără licitație.

Aveam vârsta pe care o aveam și n-am riscat, dar ăștia au vândut fără licitație și nu li s-a întâmplat nimic. Erau obligați să facă licitație, dar nu au făcut-o și nu s-au întâmplat nimic. Atunci era Ponta prim-ministru. Concura pentru președinție și avea nevoie de bani.

Eu am fost prea mic și m-am ținut prea tare. Am luat-o în bot, dar mi-au făcut un bine. Bine că m-au dat afară. Bineînțeles că m-a durut, dar acum mulțumesc lui Dumnezeu. Trebuiau să mă dea cu 10 ani înainte”, au fost dezvăluirile lui Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.