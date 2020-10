Cântăreața Maria Constantin, mâhnită după ce au apărut imagini cu noul iubit: „Ne-au fotografiat foarte urât. Nu sunt Bianca Drăgușanu să …”

Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România, însă viața ei a devenit o atracție pentru cei din jur și după ce s-a căsătorit și divorțat de Marcel Toader.

Artista a încercat să-și refacă viața, iar în ultimele luni a fost văzută în compania unui tânăr despre care nu dorește să ofere prea multe informații, cu toate că s-au scris foarte multe lucruri despre viața sa intimă.

FANATIK a obținut un interviu în exclusivitate cu Maria Constantin, care a mărturisit motivul pentru care nu mai dorește să apară în spațiul public cu detalii despre ce se întâmplă cu viața amoroasă, ori din interiorul familiei sale.

Maria Constantin: „Dacă am fost cu cineva care spunea și cum ne spălăm șosetele, asta nu înseamnă că și eu fac la fel”

În urmă cu doar câteva luni, chiar în toiul verii, o publicație tabloidă a distribuit imagini cu Maria Constantin și noul iubit, Robert, un tânăr din Argeș, care ar fi fost sau este căsătorit. Cel mai probabil, noul iubit al artistei și-a încheiat socotelile cu fosta soție, motiv pentru care și-a permis de nenumărate ori să iasă în public fără menajamente cu vedeta tv.

De altfel, s-a mai scris și că înainte de această relație, Maria Constantin ar fi avut o idilă cu Dacian Varga, însă, până acum, nu au fost confirmate aceste zvonuri de către artistă.

Maria Constantin a oferit câteva detalii despre cele mai recente întâmplări din viața ei, chiar și despre ultimele fotografii în care a apărut cu iubitul ei, Robert, despre care nu dorește să dea detalii și încearcă să țină cât mai ascunse clipele de care are parte în privat.

Decizia artistei de muzică populară și operă a venit după mariajul cu regretatul Marcel Toader, despre care spune că i-a adus un prejudiciu de imagine, deoarece în spațiul public au apărut amănunte mult prea intime din viața personală, în special după divorț.

Maria, cum comentezi imaginile apărut în spațiul public cu noul iubit, dar și informațiile cu privire la faptul că l-ai fi despărțit de soție?

„Nu vorbesc despre viața mea personală, asta ține de viața personală, ne-au fotografiat chiar foarte urât, am și zis că nu vreau să apară poze cu mine. Am și specificat, m-au pus și pus să dau și interviu. Nu aveau acordul meu.

Eu am acceptat să mai apar la televizor doar pentru a vorbi despre muzică, nu despre viața mea personală, de aceea am avut și o pauză atât de mare în care nu am mai apărut pentru că nu vreau să fiu chemată să vorbesc lucruri intime. Nu vreau să mai fiu prezentă la emisiuni tv de genul.

Nu contează cum se desfășoară viața mea personală, se desfășoară la mine acasă, nu contează ce este și cum este, este viața mea, în rest, prefer să nu mai apar altfel, ci doar ce ține strict de carieră.”

Ești o artistă cunoscută de la noi, motiv pentru care ești și des căutată de presă, fotografiată și sunată …

„Sunt o cântăreață cunoscută pentru că eu cânt, dacă aș fi fost cunoscută pentru că aș fi vorbit despre viața mea personală aș fi fost recunoscută strict pentru asta în showbiz.

Eu nici măcar nu consider că sunt din showbiz. Dacă aș fi fost, nu știu, ca alte persoane publice, cum e, de exemplu, Bianca Drăgușanu sau altcineva care face strict chestia asta, să-și expună viața personală, probabil aș fi înțeles.

Să se dea imagini, să mă sune toată lumea, să mă întrebe despre lucrurile astea. Dar atâta timp cât eu mă promovez doar cu piese și faptul că alții m-au adus cu niște subiecte murdare asta nu înseamnă că eu sunt la fel.

Probabil a văzut toată lumea că eu nu am comentat și nici nu o să comentez vreodată. Astea sunt ale mele și nu e nevoie să le expun, e viața mea.”

În spațiul public au apărut tot felul de informații despre viața ta privată…

„Se dau niște articole în care nu sunt nici întrebată, sunt foarte puțini jurnaliști care mă sune să-mi ceară părerea. De asta am și fost atât de necăjită pe toată lumea, pentru că nu am mai vrut să mai merg la nicio emisiune tv pentru că au dat fel și fel de articole despre mine și nici măcar nu m-au întrebat dacă este adevărat sau nu.

Au luat niște interviuri la niște unii pe surse, care sunt acele surse habar nu am, dar nu înțeleg cine este acea persoană care tot dă în mine. Mi se pare foarte aiurea să se scrie așa despre mine, să intri așa cu bocancii în viața mea și să nu dai nici măcar un telefon și să mă întrebi ceva, să ai o declarație de-a mea reală.

Adică mă sună apropiații și mă întreabă că: bă, ai pus nunta și pe noi nu ne anunți? Eu aștept să îmi zică ei când mă căsătoresc. La acel eveniment puteam să fiu de mână și cu președintele Rusiei, asta e strict problema mea, eu nu vreau să mai spun nimic legat de treaba asta, pentru că au mai vorbit și alții despre mine, despre toată viața mea.

Au vorbit alții prost știu că orice spun pe care îl spun se interpretează. Eu vreau când lumea accesează Maria Constantin vreau să vadă piese, nu vreau să vadă că dau interviuri.”

Și asocierea cu Marcel Toader a dus la genul ăsta de articole, ai fost căsătorită cu el …

„Am fost căsătorită cu Marcel Toader, dar eu nu sunt Marcel. Adică eu nu am dat declarații pe la tv, așa cum a ieșit Marcel un an de zile, eu nu am ieșit nici măcar o dată să zic ceva despre mine și Marcel, că pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesează de mine, atât.

Puteam fi căsătorită cu oricine, dar dacă acel cineva stă pe la televizor și îi place viața publică și să dea din casă inclusiv și cum ne spălăm șosetele, asta nu înseamnă că și eu fac la fel, că nu suntem la fel, asta nu înțeleg oamenii, care, culmea, văd la televizor și cred, ceea ce este ușor negativ pentru mine.

Artista a făcut carieră în industria muzicală

Maria Constantin este o apreciată cântăreață de muzică populară din Oltenia, însă care a reușit să cucerească întreaga Românie cu vocea ei. Artista este și profesoară de canto la liceul George Enescu din Capitală. Ea a cântat în Ansamblul Doina Gorjului alături de celebrul ei tată, Ilie Constantin, și de fratele acestuia. De altfel, tot în industria muzicală l-a cunoscut și pe cel care i-a devenit soț, Ciprian Vasile Tapota, cu care s-a căsătorit în anul 2007, iar din relația celor doi a venit pe lume și primul lor copil, un băiat.

Maria Constantin a participat în 2014 la Vocea României, unde a făcut parte din echipa lui Marius Moga, fiind numită Marilyn Monroe de România datorită frumuseții sale.