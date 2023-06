Dezvăluiri din interiorul echipei naționale: de ce a jucat România cu cinci fundași în remiza din Elveția! Foto

Edi Iordănescu a alcătuit o formulă de start cu cinci fundași la meciul României cu Elveția 2-2 din preliminariile Euro 2024. Varianta , iar Michele Iannucci, analistul video al Federației Române de Fotbal, face dezvăluiri în acest sens.

Dezvăluiri din interiorul echipei naționale: de ce a jucat România cu cinci fundași în remiza cu Elveția

Edi Iordănescu a preluat naționala României la începutul anului 2022, iar odată cu venirea sa , un om în care selecționerul are mare încredere.

Ca dovadă, Edi Iordănescu a colaborat cu Michele Iannucci în 2020 la CFR Cluj. În urmă cu trei ani, italianul a fost desemnat șeful analiștilor video în Gruia și a cucerit primele sale trofee din carieră: campionatul și Supercupa României. Ulterior, Edi Iordănescu l-a luat pe Michele Iannucci și la FCSB, însă aventura celor doi a fost de scurtă durată în urma presiunilor lui Gigi Becali.

Printr-o postare pe Instagram, Michele Iannucci explică motivul pentru care Edi Iordănescu, alături de staff-ul său, a decis să alinieze cinci fundași în echipa de start a României pentru disputa cu Elveția.

Unul dintre motivele pentru care România a jucat cu cinci fundași în Elveția

Elveția a câștigat categoric partida cu Israel, scor 3-0, în a doua etapă din preliminariile Euro 2024. Selecționerul Alon Hazan a aliniat o formulă de start cu patru fundași, trei mijlocași și trei atacanți. Soluția nu a fost deloc inspirată, deoarece Israel a pierdut la scor de neprezentare.

De cealaltă parte, Michele Iannucci dă exemplu felul în care selecționerul Andorrei a abordat meciul cu Elveția. „Lanterna roșie” din grupă a jucat într-un sistem cu cinci fundași și a pierdut doar cu 2-1 meciul împotriva liderului.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care Edi Iordănescu și noi, staff-ul, am decis să jucăm cu 5 fundași pe linia din spate. Putem observa că Andorra a jucat cu același sistem ca noi 1-5-4-1 și a pierdut 2-1, în schimb Israel a jucat 1-4-3-3 și a pierdut 3-0. Hai România!”, a scris Michele Iannucci pe Instagram.

Edi Iordănescu, motivul pentru care a ales să joace cu cinci fundași: „Pentru a energiza linia de fund”

Edi Iordănescu a explicat la finalul partidei cu Elveția de ce a ales să trimită pe teren trei fundași centrali alături de doi apărători laterali la meciul cu Elveția. Selecționerul a recunoscut că rezultatele nu au fost neapărat cele dorite.

„Trebuie să acceptăm realitatea de pe teren, o echipă foarte valoroasă, care putea clar să câștige acest joc. Dar când ai o inimă mare, câteodată poți să compensezi și Dumnezeu ne-a răsplătit. Îmi felicit echipa.

E un punct fantastic pentru moral și dacă ne gândim și la faptul că am avut 3 deplasări din 4 jocuri e cu atât mai bine venit. Îmi felicit jucătorii, această echipă are foarte mult potențial. E un subiect complex. Pot să spun că am fost foarte conștienți de valoarea individuală a Elveției.

Ne-am fi dorit să ne apărăm puțin mai sus și să avem și noi momentele noastre de atac pozițional. Am vrut să mai punem un fundaș central pentru a energiza linia de fund. Știam că Sorescu e improvizație la nivel de fundași.

Nu a ieșit așa cum mi-aș fi dorit, nu am avut nici timp să pregătim, am fost pe drum. Nu e ușor, dar toate schimbările au fost pozitive și fotbalul ne-a răsplătit”, a declarat Edi Iordănescu, după Elveția – România 2-2.