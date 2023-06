România a obținut la limită remiza în deplasarea din Elveția, scor 2-2, în urma a . Jocul naționalei lui Edi Iordănescu a fost aspru criticat, iar la finalul partidei, selecționerul a ținut să le răspundă contestatarilor.

Edi Iordănescu le-a răspuns contestatarilor după remiza cu Elveția: „Anumite persoane sunt mai triste decât fericite când România produce rezultate”

de mult mai valoroasa Elveția, însă soluția lui Edi Iordănescu de a-i trimite pe gazon pe Olimpiu Moruțan și Valentin Mihăilă s-a dovedit a fi inspirată. la ambele goluri, iar „tricolorii” rămân neînvinși după patru etape.

Naționala lui Edi Iordănescu a fost aspru criticată, mai ales pentru jocul din prima repriză de la Lucerna. Selecționerul a oferit un răspuns pe măsură. „Sunt așa de obosit de critici, mâine mă trezesc și o iau de la capăt, cred în visul nostru, sunt de acord că trebuie să ne ridicăm nivelul calitativ.

Critici, câteodată din interior ne uităm și parcă anumite persoane sunt mai triste decât fericite când România produce rezultate. Acesta e feeling-ul și nu e doar al meu, îmi prezint scuzele dacă greșesc.

Mergem înainte, sunt de acord că trebuie să ne ridicăm nivelul, dar au fost două deplasări, au fost patru meciuri, România e neînvinsă și acest punct contează enorm de mult, nu doar în economia clasamentului ci și în moralul grupului”, a declarat Edi Iordănescu, la finalul meciului.

„Haideți să fim pozitivi și să criticăm mai puțin”

România a rămas pe locul 2 în grupa I din preliminariile Euro 2024. „Tricolorii” au adunat 8 puncte în primele patru etape, iar în septembrie urmează duelul extrem de important cu Israel pe Arena Națională. Liderul grupei este Elveția, cu 10 puncte.

Edi Iordănescu sugerează că echipa națională a României are nevoie de continuitate. Selecționerul a lansat un apel. „Așteptările sunt mari. Eu sunt în interiorul acestui grup și știu că am început să construim valori și principii. Avem nevoie de continuitate. Am avut trei jocuri în deplasare din patru, nu am pierdut niciunul.

Am mutat ofensiv, ne-am asumat niște riscuri. Haideți să fim pozitivi, să criticăm mai puțin și să ne venim lângă această echipă, care are suflet și este pe drumul cel bun. Toți au avut atitudine, toți au dat tot ce au avut mai bun.

În prima repriză în suferit în fața unui adversar cu multă calitate individuală, care ne-a împins mult”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu. Totodată, Valentin Mihăilă a răspuns criticilor. la finalul meciului.