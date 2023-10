Dezvăluiri din vestiarul echipei naționale. „Super-ok! Mister Edi este fabulos!”

O spune chiar impresarul Anamaria Prodan, cea care a dezvăluit că Edi Iordănescu este un profesionist desăvârșit care impresionează orice fotbalist care îi ajunge sub comandă. Așadar, Anamaria Prodan nu înțelege de ce există acest val de critici împotriva lui Iordănescu Jr. și îi dorește să califice România la Euro, pentru a închide gura tuturor.

Dezvăluiri din vestiarul echipei naționale

„Atmosfera e super ok, eu văd că presa vorbește, că vai ce nenorocire, ce proști sunt toți. Dar din interiorul echipei din ce vorbesc eu cu jucătorii este totul e e ok, ei sunt aproape de antrenor și antrenorul aproape de ei. Chiar și la echipa națională de tineret, chiar dacă s-au întâmplat rezultatele astea, nu e nicio discrepanță, să zici că domnule unul e ținut în brațe și altul nu”, a transmis Anamaria Prodan, în direct la Fanatik SuperLiga.

Întrebată de Horia Ivanovici dacă e de părere că valul de critici îndreptat asupra lui Edi Iordănescu este „ok”, Anamaria Prodan a sărit în apărarea selecționerului. De altfel, subliniază Anamaria Prodan, orice antrenor ar veni la națională va avea o mare problemă pentru că nu el este cel care antrenează jucătorii.

la națională e cumva strâmtorat într-un fel, de ce? El va lua ce este mai bun la momentul respectiv, dar nu îi antrenează el. Atunci ca orice antrenor tu iei 10-20-25 de jucători, fiecare vine cu antrenamentul lui pe care-l primește la clubul respectiv.

sau la care ar trebui să fie un jucător de la echipe mari, ce să facă Edi sau oricine altcineva? Eu n-am nicio legătură cu Edi, n-avem nici măcar prietenii ieșite din comun, mie mi se pare unul dintre antrenorii foarte valoroși. Mi se pare un antrenor extraordinar.

Toți jucătorii îmi spun mereu, mister e fabulos. N-am fost fotbalistul lui, spun ce văd așa și în meciul cu Andorra. Probabil că jucătorii cumva, pentru faptul că noi trebuie să spunem adevărul, nu avem un background al copilului, un pedagog al copilului mic fotbalist. Copiii ăștia joacă din talent”, a explicat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan crede că naționala se va califica

În încheiere, impresarul a transmis că e convinsă că naționala se va califica la Euro, astfel că Edi Iordănescu va închide gura tuturor contestatarilor. „Eu zic că da, așa ar închide gura tuturor. Mă uitam cum s-au bucurat după meciul ăsta cu Andorra, cât de frumos era, într-adevăr a fost o echipă a României în teren”, a concluzionat și Anamaria Prodan.

Atmosfera la națională e de excepție