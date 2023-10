Dezvăluiri fără perdea de la America Express 2023. Doi concurenți au făcut un anunț neașteptat: ”Suntem câştigători”

America Express 2023 este una dintre cele mai urmărite emisiuni în momentul de față. Competiția filmată în această vară, peste Ocean, este formată din 9 echipe care se bat pentru a ridica trofeul și premiul de 30.000 de euro. Doi concurenți spun că ei au avut parte de acestea.

Echipa de la America Express 2023 care se declară câștigătoare

Fanii competiției urmăresc atent fiecare episod pentru a vedea care echipă se descurcă mai bine, deoarece probele sunt destul de dificile și e nevoie de pricepere și rapiditate. Nu lipsesc tensiunile pe alocuri și multă lume se întreabă cine ar fi marii câștigători, chiar dacă mai este o perioadă îndelungată până când se va afla.

Cum filmările au avut loc în vară, în momentul de față toate echipele sunt acasă, în România. Una dintre ele este cea victorioasă, dar nu s-a aflat încă public, George Tănase și Ionuț Rusu se numără printre participanții din emisiune și tot ei s-au lăudat de curând că sunt, de fapt, adevărații câștigători.

George Tănase și Ionuț Rusu au câștigat America Express 2023?

Mai în glumă, mai…în serios, căci nu se cunosc deocamdată detalii concrete, George Tănase și Ionuț Rusu au mărturisit într-un interviu că s-au distrat ”foarte tare” la America Express 2023 și că s-au întors în România cu marele premiu și trofeul.

”Foarte tare. Ne-am distrat şi ne-am enervat. Şi noi chiar am venit cu bani… am venit cu premiu. Da, e în exclusivitate pentru CANCAN, Ionuţ şi George au câştigat America Express. Deşi poate s-ar putea pe TV să se vadă altceva, dar noi am câştigat-o.

În sufletele noastre suntem câştigători. Şi înainte să mergem am plecat câştigători. Atât, cu mentalitate de câştigători. A fost greu, dar a fost interesant să vezi o altă cultură, un alt continent, chiar a fost mişto”, au spus George Tănase și Ionuț Rusu, pentru

celor care urmăresc emisiunea de pe Antena 1. Dacă este adevărat ceea ce au declarat, vom afla în mod cert în episoadele viitoare. Până atunci, au mai dat din casă și au dezvăluit cele mai grele clipe pentru ei de pe ”Drumul Soarelui”.

”Cred că cele mai grele momente au fost la autostop şi au fost mai multe din nefericire. Nu te-ai aştepta… Ce maşină nu ar lua două corpuri divine. Filmaţi tot ca să se înţeleagă… Aceşti Adonişi… Aparent… când se uitau la Ionuţ, se uitau la mine ziceau nu, pe voi nu.

Mergeau la Laura şi Sânziana. Deşi nu au nimic în plus… Da, nu ştiu de ce le-au ales pe ele. Dar acolo am avut cele mai grele momente şi cele mai tensionate”, au mai declarat cei doi comedianți, despre America Express 2023.

George Tănase și Ionuț Rusu sunt unii dintre cei mai cunoscuți youtuberi. De altfel, George Tănase, înainte de a fi la America Express, obișnuia să-i ironizeze pe concurenții din sezoanele trecute, realizând diferite clipuri care adunau milioane de vizualizări.