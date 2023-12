Dezvăluiri la 17 ani de la Middlesbrough – FCSB 4-2. ”Îmi era clar ce se va întâmpla”

Steaua, cum era numită atunci FCSB, pornea drept mare favorită la calificarea în finala cupei UEFA, însă a pierdut dramatic această calificare deși câștigase la București cu 1-0, iar în Anglia conducea cu 2-0 într-un anumit moment al partidei.

Dezvăluiri la 17 ani de la Middlesbrough – FCSB 4-2

Doar că, așa cum toți microbiștii din țara noastră țin minte, britanicii au întors și au învins cu 4-2, risipind visul bucureștenilor de a juca finala. Jurnalistul Alin Buzărin și-a adus aminte în acel moment cum se pregătea să scrie o cronică de meci, dar planurile i-au fost date peste cap de rezultatul final al meciului.

”Să vă povestesc, că e foarte interesant. 1-0 pentru noi aici, ne ducem acolo, Middlesbrough. Începem, 2-0 pentru noi, minutul 30. Gata, calificare. În situații de ăstea e ușor de scris, nu mai pui accent pe rezultat și niște faze.

Faptul că Steaua se califica într-o finală surmonta niște faze. Domnule, 2-1 la pauză și singurul trei fumători din stadionul ăla, care am ieșit să fumăm pe câmp la pauză, era domnul Ioanițoaia și domnul Hrebenciuc. Zice domnul Hrebenciuc, bă băieți vedeți că ăștia s-au urcat pe noi, dacă nu facem ceva e greu. Ne reîntoarcem în tribună.

Aveam titlu, supratitlu, calificare, ăsta-i titlu, nu mai stai că 2-1. Calificare nu știu ce, prin minutul 50 și ceva, 2-2. Textul era aproape făcut, ăia erau tot pe noi, am abandonat textul ăla l-am închis și am deschis altul și am început cu din păcate Steaua a pierdut calificarea.

Scriam și auzeam vuietul tribunei, hăp capul pe sus, ocazie, gol, săreau ăia pe acolo. Bănel nici nu știa pe ce lume trăiește, era pe acolo în tribună. În minutul, îmi era clar ce se va întâmpla. Când am văzut 4-2, am dat versiunea de necalificare, că Maccarone că nu știu ce.

Am reușit să dau, alții care se apucaseră au trebuit să regândească totul, era cu ediție tipărită. Era redacția Gazetei lângă Aeroportul Băneasa, a doua zi s-a venit cu avionul acasă. De pe Băneasa m-am dus direct în redacție pe jos, ziarul de vineri a apărut cronica, și sâmbătă iată cum ar fi arătat cronica, le-am dat în paralel amândouă”, a rememorat Buzărin, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ca și o paranteză, fostul fotbalist Robert Niță l-a certat pe Alin Buzărin pentru că fuma, mărturisind că nu suportă ca oamenii să mai fumeze în 2023 în locuri publice. ”Ați mai văzut pe un stadion în lumea asta să se fumeze ca în România? Eu nu mai suport, legea asta cu spațiile închise, e cel mai mare. Poți să bei o cafea, să mănânci liniștit. Băi nene, te duci la meci, din față spate stânga dreapta ai 5-7 inși care fumează. Nu mai suport. Inclusiv stewarzii fumează, tu ești pus acolo să le spui să nu mai fumeze”, s-a plâns Niță.



