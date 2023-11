Dezvăluiri uluitoare făcute de o artistă din generația de aur. „Ion Dolănescu m-a cerut de soție când Maria Ciobanu era gravidă în trei luni”

Ștefania Etegan a făcut o dezvăluire uluitoare. Arista din generația de aur a mărturisit în cadrul unui interviu recent că a fost cerută în căsătorie de Ion Dolănescu pe vremea în care Maria Ciobanu era gavidă.

Ștefania Etegan susține că Ion Dolănescu a cerut-o în căsătorie

. S-au cunoscut și îndrăgostit pe vremea când amândoi erau căsătoriți. În cele din urmă, și-au dat voie să se iubească.

Au divorțat de foștii parteneri și s-au căsătorit când artista era deja gravidă. După aproximativ cinci ani, însă, s-au despărțit cu scandal și mulți ani de zile nu și-au mai vorbit.

. Iar acum, de fiecare dată când ajunge în România, Maria Ciobanu merge la mormâtul fostului său soț pentru a-i aprinde o lumânare.

Acum, o artistă care s-a lansat în aceeași perioadă a făcut o dezvăluire uluitoare. Ștefania Etegan susține că Ion Dolănescu avea o slăbiciune pentru ea. „Eram în București pentru o filmare în televiziune, fusese rezervat spațiu pentru mine, așa cum se făcea atunci.

Mai vorbeam cu Dolănescu la telefon, prin scrisori, el a știut că în ziua aceea sunt în București. A venit la mine, la hotel, și mi-a zis că are spațiu în radio rezervat pentru a imprima o piesă și voia să merg cu el. Una din piesele cu care a mers cu Maria Ciobanu.

M-a rugat să renunț la filmare și să merg cu el să imprimăm melodia. Eu eram în dubiu, să las televiziunea, să merg cu el la radio… mă gândeam că vor zice că sunt neserioasă.

Atunci i-am spus că îmi pare rău, renunț la imprimare… deși, poate că era bine. Pe undeva mi-a părut rău, a fost ok, nu am fost invidioasă, chiar m-am bucurat de succesul lor”, a declarat Ștefania Etegan în podcastul lui Alexandru Pătrașcu by Imbold Media, conform

„M-a cerut de soție”

Dar nu doar în plan profesional își dorea Ion Dolănescu să o aibă pe Ștefania Etegan alături. Artista a mărturisit că acesta a cerut-o de soție în culisele unui turneu. La acea vreme, Maria Ciobanu era deja însărcinată.

„Eram într-un turneu, el deja începuse duetele cu Maria Ciobanu. Maria Ciobanu era pe scenă iar el, cu toți artiștii, în cabină. Mă cheamă într-o parte și îmi zice: ce zici, nu vrei să te căsătorești cu mine? Nu era glumă! Și zic, de unde și până unde, tu ești cu Maria Ciobanu… ea era deja gravidă în trei luni.

Nu și nu! Nu m-a convins în niciun fel. Eu eram oricum convinsă în perioada aia că nu vreau să mă căsătoresc. Nu s-ar fi căzut din partea mea, că s-au mai întâmplat chestii d-astea între soliști, dar mi-a plăcut să respect persoana mea și cea de vis-a-vis”, a spus Ștefania Etegan.