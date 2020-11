Dezvăluirile crunte ale unui fost fotbalist la Ajax şi PSG: “Ultimii anii nu au fost uşori”

Gregory van der Wiel (32 de ani), fost fotbalist la Ajax Amsterdam sau Paris Saint-Germain nu are contract cu vreo echipă încă din martie 2019, iar apărătorul dreapta a spus cum s-a ajuns aici.

Olandezul a postat totul pe site-ul său și a spus că a fost afectat din punct de vedere mental, după ce a avut parte de experiențe nereușite de-a lungul timpului. În anul 2016, fotbalistul a semnat cu Fenerbahce după ce a evoluat pentru PSG, unde a stat doar un sezon.

A venit o stagiune în Italia la cei de la Cagliari, cu numai 6 jocuri, iar apoi un an în MLS, la Toronto FC. De mai mult de un an și jumătate, apărătorul nu are nicio echipă, iar de atunci are atacuri de panică și anxietate.

”Mă confrunt cu atacuri de panică și anxietate”

Acum, fotbalistul se antrenează împreună cu RKC Waalwijk, echipă din Eredivisie, dar nu a semnat cu ea un contract, cel puțin deocamdată.

“De mai bine de un an mă confrunt cu atacuri de panică și anxietate, lucruri care au început când mă relaxam acasă, în Los Angeles. La acel moment, nu știam ce e în neregulă cu mine și mă gândeam că e vorba de un infarct. Inițial, am crezut că sunt probleme fizice, dar am mers la diferite spitale și diferiți medici, care mi-au verificat întreg corpul și au ajuns la concluzia că totul funcționează optim. Apoi, am început să mă concentrez asupra aspectului mental.

Fiind fotbalist profesionist, am fost mereu sub presiune să arăt ce am mai bun. Mereu mi-am ascuns emoțiile, iar aceste lucruri s-au strâns de-a lungul anilor. Mi-am dus cariera înainte ascunzându-mi frustrarea, furia, dezamăgire sau tristețea. Să-ți spui ‘nu-mi pasă’ e simplu, iar asta am făcut.

”A trebuit să plec”

Ultimii ani din carieră nu au fost ușori. Nefiind mereu pe deplin mulțumit la Paris, după un an greu la Istanbul și câteva luni rele la Cagliari, cea mai puternică lovitură emoțională am primit-o când am fost forțat să plec de la Toronto. După toate aceste lucruri negative, am avut în sfârșit un an excelent la Toronto, iubeam echipa, oamenii, orașul și mă imaginam rămânând acolo încă 5-6 ani. Apoi, a trebuit să plec în urma unei discuții profesioniste și sănătoase cu antrenorul, un antrenor pe care chiar l-am plăcut. M-a durut mult și încă mă doare.

Mi-am dus viața mai departe, m-am mutat în LA, am încercat să primesc un nou contract la Atlanta, dar nu au mai revenit niciodată, după ce și-au manifestat inițial interesul. Am încercat să joc gratis la echipe din LA, dar după primele reacții pozitive, nu au mai revenit. Aici a început să mi se stingă ușor cariera. Nu am realizat ce pățesc din punct de vedere emoțional. Exista acel sentiment prin care nu-ți dai seama ce îți rezervă viitorul. Să te trezești zilnic și să nu ai idee ce să faci e ucigător.

Acum, m-am întors la Amsterdam, iar lucrurile merg mult mai bine. Încă am dragoste pentru fotbal, nu a dispărut niciodată. Sunt norocos că am găsit un club care să mă ajute. RKC Waalwijk m-a primit cu brațele deschise și s-a oferit să mă ajute cu tot. Încă nu am reușit, dar lucrez zilnic pentru a reveni. Nu știu sigur dacă se va întâmpla, dar timpul ne va arăta”, a spus Van der Wiel.

Fotbalistul are un palmares bogat. Cu Paris Saint-Germain a câștigat patru titluri de campion al Franței, două Cupe, trei Cupe ale Ligii și o Supercupă. Cu Ajax Amsterdam a câștigat 6 trofee.