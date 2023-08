Dioszegi dă din casă: titular adus cu 20.000 euro și salariul lui Ștefănescu

. Echipa de la Sfântu Gheorghe a făcut un meci foarte bun în fața favoriților din Norvegia. Laszlo Dioszegi a dezvăluit că unul dintre titulari săi a costat 20.000 de euro, în condițiile în care acesta a evoluat și în Italia. Patronul a mai discutat despre salariul lui Ștefănescu, dar și despre accidentarea lui Matei.

Dioszegi: “100% va lipsi la meciul cu Bodo/Glimt”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Laszlo Dioszegi a vorbit despre accidentarea lui Matei. Patronul lui Sepsi susține că fotbalistul și-a dorit să intre pe teren la meciul cu Bodo/Glimt de acasă, chiar dacă nu era în totalitate apt de joc. Finanțatorul de la Sfântu Gheorghe a mai spus că Matei nu va evolua în meciul din Norvegia, din cauza accidentării.

“Cred că are o întindere. Și-a asumat că vrea să joace acum și voia să fie pe teren să ajute echipa. Poate trebuia să mai stea o săptămână sau două și să revină după, așa cred că o să lipsească o lună de zile. Sperăm să nu fie chiar așa de grav. 100% va lipsi la meciul cu Bodo/Glimt și în următoarea perioadă. Dar e un jucător foarte bun și se pare că îi priește aerul din Sfântu Gheorghe.”, a declarat patronul lui Sepsi OSK.

Povestea lui Isnik Alimi la Sepsi OSK

, ambii de la 11 metri. Gazda emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a vrut să știe mai multe despre Alimi, jucătorul cheie din mijlocul celor de la Sfântu Gheorghe. Laszlo Dioszegi a dezvăluit povestea acestuia și cum a ajuns la Sepsi, dar și suma de transfer care a fost de doar 20.000 de euro.

“L-am văzut la o echipă din Azerbaijan. Am văzut că este un mijlocaș foarte bun și mi-a fost propus de un azer. Nu am stat prea mult pe gânduri, pentru că am știut că va fi un jucător foarte bun. Am decis să fac transferul în liniște, că am mai vorbit înainte despre un atacant și a aterizat în București, la FCSB, nu la noi.

Știam că e un jucător bun. Scouterii noștri au fost la câteva meciuri să îl vadă. El a dat multe goluri, dar nu acesta a fost avantajul lui, ci faptul că îl vedeam ca fiind un mijlocaș defensiv foarte bun. Am dat cam 20.000 de euro pe el, nu e o sumă mare. Are salariu 9000 de euro pe lună. La noi niciun jucător nu are mai mult de 10.000 de euro.”, a dezvăluit Laszlo Dioszegi.

Dioszegi a dezvăluit salariul lui Ștefănescu

Laszlo Dioszegi a dezvălui și salariul celui mai bun fotbalist de la Sepsi OSK. Patronul echipei susține că i-a mărit salariul jucătorului după ce au prelungit și datorită evoluțiilor din teren: “Lui Ștefănescu i-am mărit acum de la 6500 la 10.000 de euro. Nu puteam să nu îi mărim salariul, pentru că este cam cel mai bun jucător al nostru.”

La final, finanțatorul de la Sfântu Gheorghe a vorbit și despre Varga, despre care speră să revină în primul 11: “Și Varga e un jucător bun. Din păcate, încă nu rezistă 90 de minute, îi mai trebuie puțin timp să revină. A avut o accidentare acum un an de zile.

Încă nu a revenit la parametri normali, dar este în continuare un jucător bun și are un șut puternic. A demonstrat asta și la Sofia. Încet, încet o să fie și el în primul 11.”

