Sepsi și-a luat viteză. „Au crescut șansele cu 10 la sută” Atenție la arbitraj!

. 2-2 a fost scorul final, la capătul unei partide care dă speranțe pentru retur. Manșa secundă dintre Bodo/Glimt și Sepsi se va disputa pe 31 august, în Norvegia, iar învingătoarea va accede în grupele Conference League.

Sepsie și-a luat viteză după remiza din tur

“Pentru mine fotbalul înseamnă totul. Eu nu pot să mă prefac, eu dau ceea ce sunt. Nu mă interesează dacă se uita 8 mii de oameni sau 5 milioane, eu trăiesc fortbalul ca un suporter înfocat. Eu așa consider, cine a văzut meciul a văzut cât de închegată e echipa lor, cum caută spațiile și cum pasează între ei.

Eu consider că e o echipă foarte bună, poate nu de UCL, dar de grupe. O echipă buna, da, i-am respectat prea mult, am jucat pe contraatac. Am jucat cu 3 mijlocași defensivi, am vrut să nu le dăm spații să atace. Dacă Ștefănescu nu se speria de minge la 15 mentri poate reușeam să câștigăm, iar atunci era o nebunie.

Avem șanse de calificare, nu am zis nici înainte că nu avem șanse, am zis că sunt 75% cu 25% pentru ei. Ce am văzut și ce am discutat cu băieții, acum zic că șansele sunt la 35% pentru noi și 65% pentru ei. Trebuie să fim pragmatici, nu putem să ne îmbătăm cu apă rece. Jucăm în deplasare, jucăm pe teren sintetic și știm cât de complicat e”, a declarat Laszlo Dioszegi.

Arbitrajul poate face diferența în retur

Cele două formații s-au duelat cot la cot într-o partidă terminată la egalitate. Berg și Moumbagna au marcat pentru oaspeți, în timp ce golurile lui Sepsi au fost înscrise de către Alimi, respectiv Matei. Atenția la detalii va face diferența în retur, iar problema arbitrajului a fost ridicată în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

“Vorbiți cu Ciobotariu și el știe asta, în tururile astea preliminare, unde nu e foarte important pentru UEFA, în general echipele nordice sunt favorizate de arbitru în fața echipelor din est. Am văzut și în anii precedenți când o echipă nordică juca cu o echipă din est, mereu erau acasă favorizați. Aveți mare grijă.

Sper să nu am gura aurită. Fiți atenți la penalty-uri acordade cu ușurință, am văzut această tendință. Arbitrii dau 15% gazdelor nordice. Vedeți ce s-a întâmplat la FCSB. Acasă pentru FCSB la Djokovic nu s-a dat, iar în deplasare au dat și au deblocat meciul”, a declarat Horia Ivanovici.

FCSB a întâmpinat probleme în dubla pierdută contra celor de la Nordsjaelland. În tur, Djokovic a fost împins clar în careu, însă arbitru a lăsat jocul să continue. , iar jocul s-a rupt în defavoarea echipei lui Gigi Becali.

“Aici putem să fim atenți. încă nu știm care e arbitrul, dar sperăm că este VAR, este un lucru foarte bun. Cu VAR arbitrii greșesc mai puțin, noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. Este o mentalitate cu nordicii, danezii, finlandezii. Dar aveți dreptate”, a confirmat Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA.

