Dezvăluirile vedetei TikTok care ”poartă fața” Antoniei, Mario Simen: ”Voiam să mă și remarce”

Mario Simen, tânărul care a devenit noua senzație în TikTok datorită felului în care se expune. Imaginile cu machiajele lui, care imită figurile vedetelor precum Antonia, Inna sau Delia, sunt extrem de apreciate pe rețelele de socializare, iar FANATIK a stat de vorbă cu artistul pentru a-i afla secretele.

Mario Simen își dorea să se remarce în fața Antoniei

În vârstă de 24 de ani, . Acesta i-a cucerit pe admiratorii lui cu machiajul pe care îl face pe propriul chip, în care reproduce make-up-ul vedetelor. Dar, cel mai mult al Antoniei, cea pe care o admiră de mic copil. Dorința lui cea mare a fost să fie remarcat de celebra cântăreață, lucru care s-a și întâmplat și care, poate, i-a schimbat viața.

Orientarea sexuală și dorința lui de a reproduce make-up pentru femei i-a adus foarte mult hate. Asta până într-o zi când și-a dat seama că el are valoare, că este puternic și niciodată nu va putea să își pună capăt zilelor.

Noua senzație a ului a făcut declarații exclusive pentru FANATIK și despre banii pe care îi face în urma muncii sale. Se destăinuie, cu greu, și ne povestește că de trei luni merge la psihiatru și psiholog pentru a-și trata tulburările de panică și anxietate.

Mario Simen: ”Mă făceau `femeie` pentru că mă jucam cu păpușile”

– Spune-mi despre povestea ta. Cum ai început să faci machiaj pe propria față?

Machiajul a început odată cu mutarea mea în Republica Cehă, acum 4 ani înainte de Halloween. Am zis să fac un machiaj de Halloween cu ceea ce avea mama în trusa ei de machiaj. Astfel încât am făcut un machiaj cu StarWars și l-am postat pe TikTok. A făcut 6.000 vizualizări, ceea ce este mult pentru 2018. Am văzut că sunt apreciat si am zis să continui.

– Ai fost discrimat din cauza orientării tale?

Am fost discriminat în liceu pentru că eram mai diferit. M-a afectat pentru că eram marginalizat și luat la mișto de către colegi, dar într-un final mi-am dat seama că părerile lor nu contează pentru a-mi forma propria carieră. Copii se comportau urât, doar unii dintre ei. Mereu mă făceau ”femeie” pentru că mă jucam cu păpușile.

– Faptul că faci make-up de femei și că ai o altă orientare ți-au fost o piedică până acum în viață?

Make-up-ul este și pentru bărbați, este și pentru femei. Nu este neapărat pentru un anume gen. Acum 100 de ani se practica pe băieți în Antichitate.

Tulburările de panică și anxietate îi puteau fi fatale

– Ai avut întâmplări când erai mai mic care au presat asupra evoluției tale?

N-au fost neapărat întâmplări în copilăria mea, doar că vă dați seama acuma că fiindcă gay sau fiind LGBT în România este un subiect tabu. Dacă ar fi să pun un procent, cam 50 % din România acceptă comunitatea LGBT, 50 % nu acceptă comunitatea LGBT.

– Ai fost conștient de orientarea ta de când erai copil?

Nu prea știu când s-a întâmplat. Cred că dintotdeauna am știut că sunt așa. Părinții mei sunt cei mai mari susținători ai mei. La fel și sora mea. M-au susținut încă de când am început să fac toată treaba asta cu machiajul.

– Peste ce ți-a fost cel mai greu să treci?

Mi-a fost greu atunci când am aflat că am tulburare de panică și anxietate. A fost un moment în care mi-am dat seama că eu nu mă cunosc îndeajuns de mult.

Mario Simen: ”Sunt judecat mereu pentru orientarea mea sexuală”

– De aceea ai început, pe lângă make-up, să vorbești și despre anxietate pe TikTok?

Da, pentru că anxietatea apare atunci când te expui prea mult oamenilor și oamenii spun părerea lor, chiar dacă este bună sau rea. Tu alegi ce vrei să iei din acele păreri. De exemplu, eu în trecut nu prea mă uitam la comentariile bune, cât mă uitam la comentariile rele. Eu luam doar ce este rău din acele comentarii, mă atacam foarte tare. Oarecum asta mi-a pornit anxietatea. Pe lângă faptul că sunt judecat mereu pentru orientarea mea sexuală și pentru ceea ce prezint eu în mediu online. De aceea vreau ca oamenii să nu mai sufere cum au suferit eu.

– Ai ajuns la atacuri de panică sau ai reușit să o conștientizezi din prima?

A fost un un timp îndelungat în care aveam atacuri de panică și stări anxioase. Nu știam de unde provin, era ceva nou pentru mine, nu știam cum să-mi gestionez până la un moment dat când am hotărât să mă duc la un psiholog să văd despre ce este vorba. Atunci mi-a spus că sufăr de tulburare de panică. Mă panichez foarte repede, dar am început să gestionez oarecum situațiile din viața mea. Și în momentul de față mai am câteva stări anxioase, însă sunt sub tratament și pot să spun că viața mea a revenit cum era. Bineînțeles, nu în totalitate, dar mă simt mult mai bine. Mă duc în fiecare lună la psihiatru și mă duc și la psiholog. Am un tratament acum cu niște antidepresive și mai am câteva luni din ele, dar după deja 3 luni mă simt ca un om nou. Cât timp am avut atacurile de panică și anxietate, m-am refugiat foarte tare în casă, nu ieșeam afară, nu aveam ce să fac absolut nimic și a fost greu.

Vedeta TikTok, la un pas de suicid?

– Ai avut inclusiv gânduri mai negre?

Au fost și gânduri de genul, doar că eu știu că sunt o persoană puternică și că n-aș putea să fac asta niciodată. Asta pentru că-mi este frică și atunci când îți este frică de ceva, înseamnă că nu o să faci asta niciodată.

– Ai învățat asta de la psiholog?

Oamenilor cărora le este frică de moarte și de suicid n-o să fac asta niciodată. A fost un timp îndelungat în care nu știam ce se întâmplă cu mine.

– Acum mai ești afectat de hate-ul din online?

În momentul de față nu mă mai afectează hate-ul absolut deloc pentru că știu ceea ce am de făcut eu. Comentariile de hate sau ceea ce spune lumea despre mine nu mă definește ca și persoană. Eu am început să am o părere foarte bună despre mine. Nimeni în viața asta nu cred că o să mai poată să-mi pună moralul la pământ, să-mi spună că nu sunt bun. Asta pentru că am conștientizat că părerea oamenilor chiar nu contează și oamenii nu o să te facă niciodată fericit. Tu vei fi singurul care se poate face fericit prin ceea ce faci.

A ajuns să facă bani din TikTok cât să-și câștige existența

– Din punct de vedere financiar cum te manageriezi?

Mă manageriez singur din campanii, din colaborări, contracte și așa mai departe. Am avut și niște job-uri, pentru că nu reușeam să mă întrețin doar din asta. Nici nu prea mă axam eu foarte mult pe mediul online. Credeam că îi doar un hobby. Acum, de vreo 8 luni, am început să fiu activ în mediul online și să-mi câștig existența.

– Și reușești să faci o sumă astfel încât să trăiești rezonabil?

Reușesc să fac o sumă cât să-mi plătesc chiria, cât să mă și distrez și, probabil, să mă duc și într-o vacanță.

Cum a reușit Mario Simen să treacă peste gândurile negre?

– Înseamnă că ești un tip care nu visează la lux?

Eu îi mulțumesc universului pentru tot ceea ce am acum și ceea ce fac. Sunt un băiat mulțumit. Înainte am fost foarte nemulțumit de mine, de chestiile pe care le făceam, dar am învățat să fiu mulțumit.

– Spui acum că ești mulțumit. Au existat multe momente înainte care te-au chinuit sufletește și pentru care poate de asta ai avut și aceste atacuri de panică?

Probabil că au fost oarecum nemulțumiri față de mine din cauza oamenilor, pentru că oamenii îmi spuneau în continuu:`nu ești bun să faci asta, nu e ok să faci asta`. Și mi-am pierdut încrederea de sine. Dar, acum am am învins situația asta și mă bucur tare mult.

Mario SImen o consideră pe Antonia un adevărat mentor

– De unde pasiunea sau dorința de a reproduce make-up-ul pe care îl purta Antonia?

Eu o apreciez foarte, foarte mult pe Antonia încă de când era mic. Îmi place foarte mult cum cântă și, sincer, oarecum vroiam să mă și remarce pentru că o apreciez foarte mult. Ca și cântăreț, ca și om. Am și discutat cu ea de câteva ori, și probabil acum, dacă o să vin la București, cine știe, poate să mă văd cu ea.

– Mai sunt și alte vedete al căror make-up am văzut că l-ai reprodus. Cine mai este pe lista ta?

Îmi place foarte mult de Nicole Cherry. La Nicole Cherry am mai făcut. Îmi place foarte mult Delia. Aș vrea să-i recreez machiajele pe care le poartă, pentru că are un stil aparte și îmi dă inspirație. Ar mai fi Mira. Inna. Încerc să recreez și machiaje mai simple, machiaje de purtat.

– Ai vrea sa participi la concursuri cum este Glow Up?

Aș vrea să particip la concursuri de genul aceluia pentru că sunt interesante, dar, din păcate, în România nu există acest format.