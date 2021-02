Dialog halucinant la 112, între un medic și părinții unui bebeluș: „Tu să îți vezi de copil mai bine!”

Tatăl unui beleluș din Cluj a făcut public un dialoc halucinant purtat cu operatorul de pe ambulanță, în timp ce cerea asistență medicală pentru micuța lui. Nu numai că i s-a refuzat ajutorul medical, dar omul a primit și reproșuri pentru modul în care are grijă de copilă.

Fetița de un an și nouă luni prezenta simtome îngrijorătoare, iar părinții au apelat la numărul unic de urgență pentru a solicita venirea unei ambulanțe. Medicul cu care au vorbit a refuzat să-i ajute și le-a închis telefonul.

Abia la al treilea apel a fost trimisă o ambulanță. Discuția a avut loc în luna noiembrie, dar oamenii au reușit să intre în posesia acesteia abia acum, după ce au depus o cerere la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Părintele fetiței a apelat 112 pentru a semnala o problemă gravă: „sărut mâna, fetiţa urinează şi când urinează are sânge”, a transmis bărbatul. În acel moment, operatorul de pe ambulață i-a sugerat să ia legătura cu medicul de familie.

Tatăl fetiţei: „La ora asta nu am medic de familie”.

Tatăl fetiţei: „No şi acum ce să vă fac pentru asta, nu vă supăraţi? E opărită?”

Tatăl fetiței: „Nu e opărită”.

Mama fetiţei: „Am observat când urinează e sânge, am schimbat-o de pampers şi plânge”.

Tatăl fetiţei: „Doamna scumpă, am căutat jumătate de oră maşină. Nu e urgenţa? Dacă fata îmi păţeşte ceva, răspundeţi”.