Dialog incendiar în direct la TV Reghe – Prodanca: “Nu îţi mai permit nimic!” / “Să îţi fie ruşine!”

Anamaria Prodan a rupt tăcerea FANATIK. Laurenţiu Reghecampf a intrat în direct şi s-a contract cu Prodanca, după ce aceasta a spus că nu vrea să îşi viziteze copilul.

Antrenorul Universităţii Craiova a declarat că este pentru prima dată când vorbeşte public despre copilul său şi a asigurat că nu este adevărat că nu a vrut să îşi viziteze copilul, aşa cum

Dialog incendiar în direct la TV Reghe – Prodanca: “Nu îţi mai permit nimic!”

Vă redăm în ceea ce urmează dialogul dintre Reghe şi Prodanca de la Realitatea Plus:

Anamaria Prodan: “Era normal să intre pe postul soţiei”

Laurenţiu Reghecampf: “Domnule Laurenţiu (n.r. Botin, moderator), vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Bună seara dumneavoastră şi invitaţilor. Vreau să clarific trei probleme. Ar trebui să ştiţi adevărul. Nu există altceva. Nu aş fi intrat la o altă emisiune niciodată.

A: Ţi se pare jenantă emisiunea?

L: M-aţi înţeles greşit…

A. Încă ai demnitatea de bărbat.

Reghe, tăios: “Nu aş vrea să vorbesc cu tine”

L: 1. Emisiunea este în direct? Ca să clarificăm ordonanţa. A fost amânată pentru că…

A. Hai să vorbim pe rând.

L: Nu aş vrea să vorbesc cu tine. Nu am trimis nicio notificare să nu îmi spuneţi numele. Am trimis o notificare pentru toată lumea ca să nu se discute viaţa mea privată în emisiuni.

A: Eşti persoană publică, domnule Reghecampf…

“Ştiu că este colega dumneavoastră şi încercaţi să o ajutaţi. Am trimis o notificare să nu discutaţi despre viaţa mea privată”

L: Nu am interzis nimănui să îmi pronunţe numele. Sunt pe aproape toate posturile de sport. A doua problemă pe care aţi discutat-o. Copilul meu… Cine mă cunoaşte, niciodată nu am vorbit public despre problemele private. Nu i-aş face Anamariei niciodată aşa ceva. Toată viaţa mea o să îi port respect Anamariei Prodan.

A. Dacă aveai respect, niciodată nu ai fi apărut în pictorial cu amanta. Trebuia să faci pictorialul cu copilul tău. Nu să dai notificări tuturor. Am primit şi eu, ca patron de presă.

L. V-am respectat dorinţa de a intra. Nu cred că sunteţi în măsură să îmi adresaţi întrebări (nr. lui Laurenţiu Botin). Ştiu că este colega dumneavoastră şi încercaţi să o ajutaţi. Am trimis o notificare să nu discutaţi despre viaţa mea privată. Nu sunteţi în măsură să mă luaţi la întrebări. Vorbiţi despre un copil minor.

Anamaria Prodan: “Să îţi fie ruşine pentru tot ce ai făcut cu viaţa ta în ultimii 3 ani”

A. Eu am vorbit despre un copil minor. Mâine o să te pomeneşti dat în judecată. Laurenţiu Reghecampf, eu sunt patronul acestui post şi am vorbit despre drama prin care tu şi amanta ta îmi faceţi copilul să treacă. Tu, la 46 de ani este firesc să ai alături o domnişoară de 29 de ani, atât de drăguţă. Crede-mă, ca o mamă rănită, pot să spun doar, să îţi fie ruşine pentru tot ceea ce ai făcut cu viaţa ta în ultimii 3 ani, să îţi fie ruşine pentru ceea ce ai făcut copiilor tăi şi din prima căsnicie şi din a doua. Războiul pe care îl ai, îl ai cu amanta ta. Toate aceste probleme pe care eşti pus să le faci, nu faci decât să îţi “câştigi” ura copiilor tăi cu acest pictorial. Domnişoara de 29 de ani ne terorizează cu mii de mesaje pe noi toţi de cea mai joasă speţă şi care beneficiază de banii pe care noi i-am muncit toată viaţa şi pe care frumuşel, fără niciun fel de problemă, tu i-ai transferat din conturile nostre direct în conturile domnnişoarei.

A venit momentul ca toate femeile şi bărbaţii din România să deschidă foarte bine ochii că stai 18 ani sau cât am stat noi împreună şi să se pomenească că soţul, veriga slabă a familiei, este călcat în picioare de o anumită domnişoară. Cumva, soţul foarte supărat, face ca prin minune să apară public poze cu Anamaria Prodan. Noi te-am numit matriţa bărbatului perfect. Azi apare în acest pictorial, foarte frumos, uitând că a fost moş Nicolae, aruncând cu o sumă mică de bani copilului tău prin şofer, prin faptul că îţi aduce COVID acasă şi nu poţi să îl vezi. Eu cred că ăsta este momentul zero când trebuie să se termine această mizerie. Eu încerc să salvez demnitatea familiei. Copiii mei au primit o lecţie de viaţă cruntă din partea tatălui lor. El nu mai face parte din această familie, începând de acum.

Reghe, despre pozele cu Anamaria: “Nu am niciun fel de problemă, chiar o ajut în acest demers”

Laurenţiu a închis şi a fost sunat înapoi…

A. Doar soţul meu are pozele. Eu ştiu cine a dat pozele. E plângerea făcută, organele îşi vor face datoria. Avocaţii nu l-au anunţat astăzi de dimineaţa că ordonanţa a fost terminată. Au cinci zile la dispoziţie să facă recurs. Este nefondată. Laurenţiu Reghecampf nu ştie aceste lucruri pentru că Anamaria Prodan a fost în faţa lui şi i-a deschis toate porţile. Nu îl întrerupem.

L. V-am spus şi vreau doar să ascultaţi două secunde. Pozele de care discutaţi dumneavoastră, mi le-a trimis Anamaria pe mail. În următoarea secundă am şters mail-urile. Se poate vedea în secunda doi, iar eu am încurajat-o pe Anamaria să facă plângere pentru a afla cine a primit şi de ce a primit aceste poze. Nu am niciun fel de problemă, chiar o ajut în acest demers. Am intrat la dumneavoastră numai pentru faptul că aţi vorbit de Bebe.

A. Îmi permiţi să dovedesc cu mesajele, da?

“Eu nu îi permit absolut nimic Anamariei. Vorbesc strict de Bebe. M-aţi văzut pe undeva vorbind despre Bebe?”

L. Eu nu îi permit absolut nimic Anamariei. Vorbesc strict de Bebe. M-aţi văzut pe undeva vorbind despre Bebe? Întrebaţi-o pe Anamaria care este miza scandalului

A. Ai curaj să spui?

L. Nu am niciun scandal. Avem un proces de divorţ care durează.

“Ne minţim şi dăm cu vorbele prin presă şi dăm presei chestiile astea pe care putea să le păstreze frumos”

A. De ce să dureze când putem să facem la notar? Să ne dai ce ne-ai luat.

L. Vă mulţumesc!

A. El ştie că dacă nu intră pe postul soţiei este jignitor. Este o copie a şedinţei foto, în acelaşi loc, în aceeaşi locaţie. Pentru ce? Ştiind că un copil este acasă care suferă şi nu vrea să mă vadă. Ne minţim şi dăm cu vorbele prin presă şi dăm presei chestiile astea pe care putea să le păstreze frumos. Câte femei sunt acum, care îl urăsc cu patimă? Toţi banii pe care familia Prodan Reghecampf i-a făcut au fost trimişi din contul familiei, în contul amantei.