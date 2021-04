Diana Dumitrescu s-a reinventat. Ce schimbări a realizat după ce a părăsit echipa Antena 1

Diana Dumitrescu s-a reinventat după încheierea contractului cu Antena 1, frumoasa blondină mărturisind prin ce schimbări a trecut în ultima perioadă. Vedeta este într-o formă de zile mari și se simte din nou atrăgătoare.

Actrița se bucură de un nou început de când a dispărut din lumina reflectoarelor, bucurându-se la intensitate maximă de rolul de mamă. Petrece mult timp alături de băiețelul ei, Carol, și are grijă să se redescopere cu fiecare zi care trece.

Fosta prezentatoare are foarte mare grijă la alimentație, face mult sport și profită de timpul liber pentru a se gândi mai mult la ea. Diana Dumitrescu se pune pe primul plan, fără să ia în calcul frustrările sau alte aspecte care ar putea să-i dea viața peste cap.

Diana Dumitrescu, schimbări radicale. Ce a realizat în ultimul an

„2020 s-a dus, și iată-ne în 2021, un an pe care cu toții ni-l dorim mai bun, mai spectaculos… mai sănătos! 🙂 După ce l-am născut pe Carol, am devenit puțin… autosuficientă.

Adică, mă bucurăm de rolul de mama și cam atât, lăsându-mă pe mine pe ultimul loc și practic, uitând cumva că am nevoi și dorințe pe care ar trebui să mi le împlinesc pentru a evita frustrări și de acolo alte lucruri aiurea în viață mea.

Am slăbit odată cu începerea proiectului de pe TV din 2020, iar asta m-a bucurat foarte mult, mă simțeam din nou atrăgătoare și îmi recâștigam încrederea în mine, dar până să ajung acolo, ceva s-a întâmplat.

Când Carol a împlinit un an ceva s-a întâmplat și cu organismul meu. În prima faza m-am îngrășat rapid vreo 7-8 kg, mi-am zis că iar m-am delăsat și am fost purcică cu ce am mâncat, dar apoi a început să îmi cadă părul foarte tare, motiv pentru care m-am tuns.

Ei bine, iată ce am descoperit: toate problemele de mai sus veneau de la o dereglare hormonală, care mi-a dat tot organismul peste cap, că să descopăr și o intoleranță la lactoză care îmi provoca un disconfort de nedescris”, a povestit Diana Dumitrescu pe blogul personal.

Frumoasa blondină a fost înlocuită în show-ul Mireasa de la Antena 1 neputându-și stăpâni emoțiile în ultima ediție pe sticlă. Simona Gherghe este cea care i-a luat locul, nefiind deloc străină de emisiunile matrimoniale.

