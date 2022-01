Video. Diana Șoșoacă, declarații bizare despre persoanele vaccinate. ”Când sunteți lângă ei, dați pe bluetooth”

Senatoarea Diana Șoșoacă a făcut vineri, 28 ianuarie, declarații halucinante privind persoanele vaccinate contra Covid. Potrivit acesteia, pe fiecare fiolă de vaccin se află un cod.

Invitată la postul de televiziune News România, Șoșoacă a susținut că pot fi identificate prin bluetooth.

”Este verificat și de mine, și de mulți alții, când sunteți lângă vaccinați, dați pe bluetooth. O să vă apară un cod. Am demonstrat cu anumite persoane vaccinate care s-au și speriat, știu foarte mulți oameni”, a precizat senatoarea în timpul emisiunii TV.

Diana Șoșoacă: ”Ce sunt cu codurile de la bluetooth ale vaccinaților”

Am adresat întrebări, nu ne-a dat nimeni răspuns, ce sunt cu codurile de la bluetooth ale vaccinaților.

Nici eu nu am crezut, am râs până când am văzut acest lucru.

În camere era numai telefonul meu, eram undeva la țară”, a declarat

Recent, senatoarea a surprins din nou cu o declarație pe Facebook. Aceasta susține că a demarat acţiunea în instanţă prin care „se va face dreptate tuturor celor care au fost omorâți în spitale de niște minți bolnave pe perioada plandemiei și care au fost predați familiilor în saci negri de plastic fără pic de respect și demnitate umană.”

Diana Șoșoacă: „Se va face dreptate tuturor celor care au fost omorâți”

„Cei 100 de medici de la Marius Nasta se plimbă acum pe la parchet, iar doamna Mahler este deranjată de inițiativa mea, prin care am formulat plângeri penale împotriva crimelor de la spitalul Marius Nasta.

Am pornit pe un drum din care nu voi da înapoi așa că toți cei care au ucis și chinuit oameni în timpul mascaradei covid să se aștepte la judecata dreaptă a faptelor lor, căci aceasta abia acum începe.

Solicit tuturor familiilor care au decedați în pandemie să aibă curaj și încredere și să formuleze plângeri penale pentru omor. Dumnezeu nu poate fi învins! iar adevărul întotdeauna va ieși la iveală!