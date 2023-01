Dieta folosită de Ileana Șipoteanu. Cum a reușit să slăbească artista la cei 55 de ani ai săi

Ileana Șipoteanu este de departe una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. O știm prea bine din generația de aur a muzicii românești.

Cum se menține în formă Ileana Șipoteanu

Deși acum are 55 de ani, cântăreața nu își arată deloc vârsta și are grijă să se mențină în formă atât cât poate. , însă a găsit rețeta perfectă care a ajutat-o să slăbească, iar acum are grijă de silueta ei.

Într-o postare pe contul personal de Facebook, Ileana Șipoteanu le-a dezvăluit fanilor săi trucul care o ajută să se mențină în formă.

Artista face foarte mult sport, chiar dacă se simte obosită, sau dacă este răcită, iar rezultatele sunt cât se poate de vizibile. Și nu doar sportul o ajută să se mențină în formă.

Aceasta lucrează zilnic cu gantere de 3 kilograme fiecare și are în plan să treacă la ceva mai mult de atât.

”De ce sunt ușor specială ? Că am putut dansa cu ganterele având 39.temperatură și toată energia bună am lansat-o în Univers. Încercați ! ( sau nu) . Eu o să trec la 5 kg”, a scris artista pe Facebook.

Ileana Șipoteanu urmează un program alimentar strict

Ileana Șipoteanu le-a mai dezvăluit fanilor săi că a făcut curățenie și în frigider. Asta s-a văzut destul de clar la ”Singidava Fashion Days”, eveniment de modă desfășurat la Cugir, în perioada 12-13 noiembrie.

Acolo, artista noastră a strălucit, iar ulterior, într-un interviu acordat pentru impact.ro, a spus că a dat jos câteva kilograme bune.

De asemenea, ea a mai recunoscut că este vegetariană și că are grijă să consume pește doar odată pe lună.

Artista are un meniu destul de fix, știe la ce ore se trezește, dar și ce mănâncă, iar apa este un ingredient cheie în dieta ei.

Cum arată meniul zilnic al artistei

”Încă sunt vegetariană, mai mănânc doar pește o dată pe lună, ouă de prepeliță, lapte de soia. Nu știu dacă aș vrea însă să mă îndrept spre veganism. Mă culc devreme, în jurul orelor 22.30 – 23.00 și mă trezesc dimineață, la 06.30 – 07.00.

La prânz mănânc, de exemplu, o salată verde cu lămâie-portocală, e foarte bună… Și pâine uscată cu zacuscă. Nu țin dietă, nu e un regim, ci un mod de viață.

Mesele sunt doar de trei ori pe zi, fără a mânca între ele nimic. Doar apă beau”, a spus artista, în interviu acordat pentru .

De asemenea, Ileana Șipoteanu face și o terapie pentru minte, mai exact terapia bowen, într-un anumit interval orar, care o relaxează.

Amintim faptul că deși acum este mai mereu cu zâmbetul pe buze și duce o viață destul de activă, în spate, Ileana Șipoteanu ascunde o dramă imensă.

