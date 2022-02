Andra, adevărul despre kilogramele în plus. Cât s-a îngrășat în pandemie și cât cântărește acum

În lipsa lui Cătălin Măruță, Andra a fost invitată, joi, în platoul emisiunii pe care soțul său o realizează la Pro TV. Artista și-a promovat cea mai recentă piesă lansată, „Pas cu pas”, dar a avut parte și de o surpriză. Cântăreața a luat prânzul, virtual, alături de tatăl copiilor ei, care se află momentan în izolare, în apartamentul unui prieten.

Cu această ocazie, Andra a dezvăluit că, din luna decembrie a anului trecut, a început procesul de slăbire, deoarece acumulase câteva kilograme în plus, fapt care o nemulțumește.

Câte kilograme are acum Andra Măruță?

În timp ce Cătălin Măruță este obligat să modereze emisiunea din izolare, Andra a fost invitată în platou, iar colegii moderatorului le-au pregătit o surpriză. Cei doi au luat prânzul împreună, dar separat. Ambii au primit aceleași preparate culinare, pe care să le consume în timpul emisiei.

și, din această cauză, a ajuns să acumuleze mai multe kilograme în plus. Artista a declarat că în luna decembrie cântărea 70 de kilograme și că cea care a motivat-o să slăbească a fost chiar sora ei.

„M-a vizitat una dintre surorile mele, exact cu o zi înainte de 1 decembrie. Am văzut că slăbise și mi-am zis că dacă ea poate, pot și eu. Am început o dietă. Nu țin un regim special, practic, am înjumătățit mâncarea.

În pandemie am mâncat foarte mult și nu mai ardeam caloriile ca înainte. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme. S-au tot văzut și, la un moment dat, am simțit că trebuie să fac pasul ăsta. Acum am slăbit, am 64 și sper să fie tot în scădere.”, a spus jurata de la Românii au talent.

Andra, dezvăluiri despre piesa „Pas cu pas”

Andra a lansat de curând melodia „Pas cu pas”, care în scurt timp de la lansare a adunat aproape 2 milioane de vizualizări pe YouTube și 47 de mii de aprecieri. Soția lui Cătălin Măruță a declarat că aceasta este o piesă de suflet, pe care o are de mai mult de doi ani, doar că a așteptat momentul potrivit pentru a o lansa.

„Știi de când avem melodia? De doi ani și ceva, pentru că atunci m-am cunoscut cu Zoe, colega mea de trupă, care a compus acest cântec. Ea când a scris melodia, nu știa că va ajunge la mine. A învățat și ea că trebuie să avem răbdare. Lucrurile bune se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, trebuie doar să ai răbdare.”, a povestit Andra.

Despre fostul său coleg de la Românii au talent, Andra a avut numai cuvinte de laudă.

„Sunt doi oameni foarte frumoși. Eu am avut ocazia să-l cunosc pe Mihai Petre și l-am văzut și la nervi și la emoții, cumva, prin toate stările a trecut și e un om pe care eu îl admir. Mi se pare că întotdeauna este un om foarte sincer, nu joacă niciun rol, spune ceea ce crede. E foarte pertinent în ceea ce spune.

Și are lângă el o soție, care, dacă el se aprinde, ea știe cum să-l pondereze. Mi se pare că oamenii care trebuie să se găsească, se găsesc. Uite la mine cu Măruță cum suntem, ne-am găsit.”, a declarat artista.

De ce evită Andra să apară în emisiunea lui Cătălin Măruță?

Andra a dezvăluit că, deși îi este foarte dragă toate echipa emisiunii „La Măruță”, preferă să aibă apariții rare în cadrul acesteia, pentru a evita speculațiile care ar putea veni din partea celor de acasă. Artista nu vrea să se spună despre ea că a fost invitată doar din pricina faptului că este soția moderatorului.

„Ironia sorții, vin de două ori, maxim, pe an, la această emisiune. Deși sunt artist care are și o colaborare strânsă cu această televiziune, e foarte greu să vin, vin doar când lansez câte un cântec. Cred că sunt cel mai rar artist de aici.”, a recunoscut Andra.

Atunci când vine vorba de promovarea muncii sale, în schimb, lucrurile stau cu totul altfel, pentru că nu mai este vorba doar despre ea, ci despre întreagă trupă muzicală.

Cum vede Andra noul sezon Românii au talent?

Începând cu 9 februarie, telespectatorii Pro Tv vor putea urmări sezonul cu numărul 12, al emisiunii concurs Românii au talent.

Andra a mărturisit că, și de această dată, a fost impresionată de poveștile de viață ale concurenților care urcă pe scenă. Cântăreața privește partea bună a pandemiei, românii talentați, care până acum nu au putut participa la emisiune pentru că aveau contracte în străinătate, s-au întors acasă.

„Întrebarea tuturor este ‘Totuși, după atâtea sezoane vă mai impresionează ceva?’. Ideea este că, dacă luăm partea bună a acestei pandemii, pentru această emisiune, este că am reușit să-i aducem pe acei oameni, care n-au putut să vină, de-a lungul anilor, pentru că aveau contracte în străinătate.”, a spus Andra Măruță.