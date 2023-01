Dieta lui Carmen Grebenișan de la Survivor România. Cum a slăbit aceasta

Cum a slăbit Carmen Grebenișan și ce dietă a urmat aceasta. Vedeta a spus cum a reușit să slăbească.

Dieta lui Carmen Grebenișan de la Survivor România

Care este dieta lui . Concurenta este într-o formă fizică de invidiat.

Aceasta a spus că a luat măsuri după ce a văzut că s-a îngrășat și a apelat la fasting, o dietă urmată și de multe vedete de la Hollywood și care a dat rezultate pentru multe persoane.

Acesta presupune să se consume alimente numai într-un anumit interval orar, fiind, de fapt, un post intermitent la care apelează multe vedete, inclusiv Carmen Grebenișan de la Survivor.

Vedeta a mai dezvăluit și faptul că a mâncat doar între orele 12:00 și 19:00 și doar un anumit număr de calorii.

Dieta ținută de vedetă a mai avut un alt efect benefic pentru ea, anume acela că a scăpat de celulită.

„Când am văzut că am 59 de kilograme m-am întrebat către ce mă îndrept. Am slăbit cu fasting și am mâncat numărul de calorii între 12:00 și 19:00. Am scăpat și de celulită”, a dezvăluit aceasta pe rețelele de socializare.

Carmen Grebenișan a amânat nunta pentru Survivor

Carmen Grebenișan a vrut foarte mult să participe la Survivor România, așa că și-a amânat și nunta cu iubitul ei.

Aceștia s-au căsătorit deja la starea civilă și sunt soț și soție în acte, doar că și au decis să mai amâne.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric.

Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea”, a spus aceasta.